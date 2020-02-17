EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1255  66
Все про:Кабмін (3686) робота (145) праця (56) Гончарук_Олексій (686)

 У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук

Легальний ринок праці - це не тільки податки в бюджет, а передусім, створення цивілізованих умов праці для людей.

Про це йдеться в telegram-каналі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше –– у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах з роботодавцем", - отмечается в сообщении.

По информации премьера, на первом - информационном - этапе уже 600 інспекторів праці по всій Україні провели "особисту роз’яснювальну роботу" для понад 180 тис. роботодавців у сфері торгівлі. Часто при цьому були присутні представники Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної служби зайнятості та органів місцевого самоврядування.

"Як результат –– лише за 2 тижні до ДПС надійшли понад 107 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками. Загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводилась інфокампанія, зросла порівняно до січня 2019-го року на 25,8%.

Другий етап триває –– це інспекційна кампанія з 10 по 21 лютого. Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.

Мета нашого Уряду на 2020-й рік –– це +200 тис. нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років — 1 мільйон робочих місць", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Набули чинності зміни до "трудового кодексу", що передбачають пом'якшення санкцій для роботодавця

У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за пять років, - Гончарук 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон "Про працю" модернізує трудові відносини, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176271
 
 
 Топ коментарі
 
а "40% роста ВВП" - уже не вспоминают, решили новые сказки придумывать? В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3396
 показати весь коментар
 
Сил вже не вистачає слухати оте брехло. Сплошний міф, брєд, фантасмагорія.
 показати весь коментар
 
Ах-ха-ха... Я думал они реально новые рабочие места создавать собрались. А они просто заставляют и так бедных людей регистрироваться для оплаты налогов Не, дело нужное конечно, ну думаю поляков ждёт новая волна трудовых ресурсов с востока.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сил вже не вистачає слухати оте брехло. Сплошний міф, брєд, фантасмагорія.
 показати весь коментар
 
 
Да, такое ощущение, что оно говорит о другой стране

В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8901
 показати весь коментар
 
 
а "40% роста ВВП" - уже не вспоминают, решили новые сказки придумывать? В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3396
 показати весь коментар
 
 
п.с. кстати, "слуги урода" перекраивают трудовой кодекс так, что снижается ответственность для роботодателя за работу без официального трудоустройста. Сейчас прямо всплеск начался - нанимают на 2 месяца, без оформления - и потом выгоняют: и куй что им люди сделают.. Да и в плане защиты работников - ухудшение условий.
Зебилам - "нравится", только визжать начинают - когда их кидают с работой)
 показати весь коментар
 
 
А кто принял закон, что трудовые споры относятся к малозначительным делам и ввел для них судебный сбор??????
 показати весь коментар
 
Наверное нужно писать с 2013. За 2014-15 падение ВВП 40%....
 показати весь коментар
 
Ах-ха-ха... Я думал они реально новые рабочие места создавать собрались. А они просто заставляют и так бедных людей регистрироваться для оплаты налогов Не, дело нужное конечно, ну думаю поляков ждёт новая волна трудовых ресурсов с востока.
 показати весь коментар
 
 
На пунктах пропуска с Польшей нужно въезд расширять.А то кааак ломанутся все домой,на сказочные условия труда и огромные заработки.
 показати весь коментар
 
 
Фізія Гончарука ставить під сумнів теорію Дарвіна, що людина пішла від бібізьяни. Милованов, то да. Відразу видно що від маккаки. А Гончарук від собаки.
 показати весь коментар
 
 
Александр Глущенко Простоткапец!!! Тактики Нет, Стратегии Нет. Программы Нет. Понимания Нет. Есть только цель - продать что можно! Что " не можно" - сдать в лизинг!!! Какие ,нахрен , 40% роста !????
Уберите этих Де...ов тупые пустые соросята распродажники ликвидаторы
 показати весь коментар
 
 
Планировать и обещать можно и больше.
 показати весь коментар
 
 
С такой политической и экономической клоунадой этот миллион пополнит ряды заробитчан.
Зе мошенники и популисты.
 показати весь коментар
 
 
неее, они обычные клоуны - и никому и ничего НЕ обещали.
Идиоты те - кто за них голосовал, за штопанные "обещания"
 показати весь коментар
 
 
Для украинцев и Украины лучшая реформа, это чтобы Враги народа ушли в отставку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да да с Сабаковым и херащщенко и другими рехворматорами из свыношоколадной конторы вы подымите экономику до дна, над которым африка
 показати весь коментар
 
 
А кто геноцидные тарифы придумал, кто уничтожил 100 банков из которых иссезло 400 млрд грн, национализировали Приват, что обошлось бюджету ещё в 155 млрд грн. Каждый должен отвечать за свое.....
 показати весь коментар
 
тобто в планах не створення нових робочих місць, а легалізація тих, що вже існують ?
 показати весь коментар
 
 
сейчас 10 млн рабочих мест
будет 1 млн.
Верю
 показати весь коментар
 
 
Какие НАХ 5(пять) лет ??? Уже прошел целый год !
 показати весь коментар
 
 
Ни как не пойму...этот чувак в жилетке фантазер или идиот..? Или два в одном?
 показати весь коментар
 
 
Хуже. Он- откровенный лжец. И- прекрасно понимает- что именно он делает.
 показати весь коментар
 
 
Надо тикать бо кого поймають того легализують!!
 показати весь коментар
 
 
Языком метет, как самокатом рулит, - налево и направо
 показати весь коментар
 
 
ну да ну да ...3,14здеть не мешки ворочать ...сам то де ти гніда будеш зі своїм "правительством" ...в гейропі ...якщо звісно встигнеш здриснути ?
 показати весь коментар
 
 
Ничего... Главное, лично для меня(!), что он пока не берется моряков "защищать", которые "бесправны в отношениях с работодателем"(с). Это- радует. А то ведь может начать "защищать"! Были уже попытки... не выгорело "защитникам".
 показати весь коментар
 
 
Я что-то пропустила ? Предвыборные обещания, на которые повелись зебилы, уже выполнены? В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1122. Тоды :"ЁЙ"!
 показати весь коментар
 
 
только не сказали где. в польше возможно.
 показати весь коментар
 
 
Одне слово - ДИБІЛЄТИ! Що там з "Южмашем"? Доводите до банкрутства? А толпи інвесторів після Давосу? На всіх нянь вистачає? Олігархи всі вже розкуркулені і сидять з конфіскацією? Оманська відпустка вже забута? Лярві з міністерства грошей на дитину, якої нема, вже вистачає? І війна закінчена, і дирки в бюджеті немає...
 показати весь коментар
 
 
Я уже подумал, что они заводов настроят и возникнет миллион мест, а оказывается, хотят легализовать лишь уже тех, кто работает, но тоже маловероятно, когда у нас знают сколько и кому нужно занести из этих инспекторов.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а сколько раз Лёха падал с самоката на асфальт головой вниз?
 показати весь коментар
 
 
По-моему ему было достаточно одного падения головой вниз когда его стоя рожали.
 показати весь коментар
 
 
Хватит юлить ЗЕбильные коты Базилио..скажите прямо - запустили кампанию по выявлению незарегимтрированных официально по трудовой работников, которые получают ЗП в конверте. Сделали это для того шоб дополнительно сшибать налоги с их копечных зарплат бо в бюджете дыра не хилая. Ато начинает ЗЕбилам по ушам ездить. Никаких новых рабочих мест вы не создаёте!!!
 показати весь коментар
 
 
Красавчик . Как он красиво ездить зебилам по ушам .

Зебили , как он вам ? Красавчик, правильно?
 показати весь коментар
 
 
...лжец какой то патологический этот Леха-самокат..или реально латентный д..., со справкой. Ну не может при памяти человек, даже с купленным дипломом, такой бред постоянно нести... В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1238..и ведется же на это безумие отара, а страна уже над "прирвою"... В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1238
 показати весь коментар
 
 
10 комбинатов по 100тыс. работающих или 100 заводов с численностью 10тыс. работающих или 10тыс. фабрик с 100 работающими...построит вам Леха этот, 1млн. рабочих мест, ждите. только так долго не живут.. У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9455
 показати весь коментар
 
 
Зуб даю , что это скоро будет и в Украине :

В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты

Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, подготовила предложения о частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.
 показати весь коментар
 
 
Вы когда нибудь обращались в полицию по не выплате зарплты????? А статья есть.
 показати весь коментар
 
Забыл добавить с зарплатами по 4000 баксов - для лохтората в самый раз .
 показати весь коментар
 
 
И из села Каланчак , на границе с Крымом ,сделать НЬЮ- КИЕВ !
 показати весь коментар
 
 
Мне, на этой фотке, более всего нравятся фэйсы сзади! Очень напоминают конвой! Даже тот, что справа, с подобием улыбки. Серьёзные фэйсы, должен признать!
 показати весь коментар
 
 
Тэкссссс, 1 млн легальных рабочих мест- это примерно
1000000 / 60 =16666,66666666667 в месяц.

Итого, за 9 месяцев должно получится около 16666,6 * 9 = 150000 легальных рабочих мест.
Зеленые суки, где эти 150000 легальных рабочих мест?
Самокатчик, отчитайся какие предприятия, колхозы, совхозы, конторы, шахты, фабрики и заводы вы успели открыть за 9 месяцев???
 показати весь коментар
 
 
Съезд партии «Слуга народа» засветил идеологические, медийные, организационные и другие инструменты и исполнителей, при помощи которых будет реализовываться стратегия «озеленения» всего государства. Включительно с ОРДЛО

У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2860
 показати весь коментар
 
 
Лёха, планируй на 50 лет. Всё равно 2 недели править осталось!
 показати весь коментар
 
 
Новые рабочие мста, после приватизации земли в ткрборжиме по планам слуги урода...У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3581
 показати весь коментар
 
 
клоуни вони і в Африці клоуни... та можна і 100500 млн робочих місць створити, але якщо там зарплатня 3000 грн то який дурень на ці посади піде У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5495
 показати весь коментар
 
Типа планы у помурка аж на пять лет))) вспоминается Ходжа Насреддин и говорящий ишак
 показати весь коментар
 
 
Так робочих місць достатньо,людей багато закордоном на заробітках.Але на цих робочих місцях платять мало.
 показати весь коментар
 
Наприклад сьогодні накрили онлай студію,де дівчата показували свої тіла.Це наприклад можна легалізувати і брати податки офіційно.І це не жарти.В західних країнах так працюють.
 показати весь коментар
 
Верить словам этого дебила как то не приходится. Он нам рассказывал сказки про газ. Теперь цифры. Куб.газа в декабре стоил 6,40 с доставкой. Теперь газ стоит 5,85 без доставки 1,29 доставка. Всего 7,10 грн куб. Пусть этот дебил мне расскажет про то, что цена газа не увеличилась. На ровном месте поднялась на 15%. А что этот дебил будет рассказывать, когда цена пойдет вверх ?????
 показати весь коментар
 
"В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет" - и рост ВВП на 40% за 5 лет.
 показати весь коментар
 
Это молодцы если у них получится! Здорвоо. 1 млн мест с зараплатой, 5 000 гривен (а при миграции трудовой силы зарубеж, когда рынок переполнен трудовой силой, другой зарплаты и не ждлите, как минимум офицальной) - это поступления в частности в Пенсионный фонд! Смогут через 5 лет пенсии поднять наконецто то пенсионерам. 1 млн*5тыс = 5 млрд грн зарплаты, из них 18,5% в пенсионный фонд - а это ежемесясно 900 млн. гривен. и если поделить на 11,5 млн пенсионеров, то через 5 лет каждому пенсионеру поднимут пенсию на 78грн. 26 коп.) Смогут через 5 лет покупать картошки на 5 кг больше в месяц... если ничего не изменится конечно по ценам)))
 показати весь коментар
 
Через 5 років профана точно не буде разом з зенелохом, так як не буде мільйонів їх обіцянок.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору