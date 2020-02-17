 У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук

Про це йдеться в telegram-каналі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше –– у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах з роботодавцем", - отмечается в сообщении.
По информации премьера, на первом - информационном - этапе уже 600 інспекторів праці по всій Україні провели "особисту роз’яснювальну роботу" для понад 180 тис. роботодавців у сфері торгівлі. Часто при цьому були присутні представники Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної служби зайнятості та органів місцевого самоврядування.
"Як результат –– лише за 2 тижні до ДПС надійшли понад 107 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками. Загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводилась інфокампанія, зросла порівняно до січня 2019-го року на 25,8%.
Другий етап триває –– це інспекційна кампанія з 10 по 21 лютого. Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.
Мета нашого Уряду на 2020-й рік –– це +200 тис. нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років — 1 мільйон робочих місць", - говориться в повідомленні.
Зебилам - "нравится", только визжать начинают - когда их кидают с работой)
Уберите этих Де...ов тупые пустые соросята распродажники ликвидаторы
Зе мошенники и популисты.
Идиоты те - кто за них голосовал, за штопанные "обещания"
будет 1 млн.
Верю
Зебили , как он вам ? Красавчик, правильно?
В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты
Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, подготовила предложения о частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.
1000000 / 60 =16666,66666666667 в месяц.
Итого, за 9 месяцев должно получится около 16666,6 * 9 = 150000 легальных рабочих мест.
Зеленые суки, где эти 150000 легальных рабочих мест?
Самокатчик, отчитайся какие предприятия, колхозы, совхозы, конторы, шахты, фабрики и заводы вы успели открыть за 9 месяцев???