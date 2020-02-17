 "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ"

Відповідний пост він опублікував у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі розумування про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурницю на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції", - написав Бірюков.
За його словами, він "психонув, затупив" і практично відразу відчув від цього "дискомфорт".
"Щиро вибачаюся з приводу власної дурості в суботньому пості", - додав Бірюков.
Нагадаємо, напередодні ексрадник міністра оборони опублікував емоційний пост про пропозицію президента Зеленського розглянути ідею спільного патрулювання кордону з членами незаконних збройних формувань. "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами", - написав тоді Бірюков.
А от дебіли... чи зебіли - то вже зовсім швах.
В даному випадку Бірюкову слід було перепсіхувати, а потім по клавіатурі пальчиком тицяти.
А ПРАХОСОСАМ ТОЛЬКО ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ. ПИ...Р ЛЯКСЕИЧ ВАМ ОПЛАТИТЬ... 😂😅😂
"********..."©сив.мерин
Бирюков: "...ублюдки ВСУ..."
Но главное погромче орать ВІРА! МОВА! АРМІЯ!
Личную свою жизнь я комментировать не собираюсь.
Тема про тупого бирюкова, который имел хотя бы смелость признать это.
Таки цілодобово.
Или такие понятия, как честь, мораль, совесть?
Просто прижало пацана не по детски, возможно, с фронта кое-кто звякнул и передал пару ласковых.
Вот жим-жим и начался.
Вот и пришлось заднюю моментально врубать.
Извините, мол, ляпнул не подумавши.
Что с дурака взять?
Все в тему сказав.
Та скільки же вас там дебілів? Коли-небудь закінчетесь, чи ні?
Єврєї дітей не христять.