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Все про:вибачення (31) Бірюков (39) ЗСУ (442)

 "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ"

Колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков вибачився за те, що назвав військовослужбовців, які голосували за Зеленського "виродками із ЗСУ".

Відповідний пост він опублікував у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі розумування про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурницю на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції", - написав Бірюков.

За його словами, він "психонув, затупив" і практично відразу відчув від цього "дискомфорт".

Читайте також: "Бажаю кожному виродку із ЗСУ, який голосував за Зеленського, бути в патрулюванні із сепарами", - ексрадник міністра оборони Бірюков

"Щиро вибачаюся з приводу власної дурості в суботньому пості", - додав Бірюков.

Нагадаємо, напередодні ексрадник міністра оборони опублікував емоційний пост про пропозицію президента Зеленського розглянути ідею спільного патрулювання кордону з членами незаконних збройних формувань. "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами", - написав тоді Бірюков.

Психонув, затупив, - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за виродків із ЗСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176270
 
 
 Топ коментарі
 
А за Украину-порноактрису зеленая мразь извиняться и не собирается .
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А Вы считаете,что те кто голосовал за того ,кто назвал их Родину Украину продажной шлюхой,других слов заслуживают? Да,может донёс не верно,многих оскорбил не заслужено....но это не меняет правоты сказанного.
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ублюдки це було занадто, але в цілому його претензії зрозумілі.
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псіхи - ще не найстрашніше... В них, хоч емоції зашкалюють - але ІQ достатнє...
А от дебіли... чи зебіли - то вже зовсім швах.
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в псіхушках, насправді не псіхи, а наркомани-зебіли.
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Казав мій покійний викладач: "Перш ніж сказати - порахуй до десяти".
В даному випадку Бірюкову слід було перепсіхувати, а потім по клавіатурі пальчиком тицяти.
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Он, наверное , до ста посчитал. А потом- по клаве, пальчиками... ))). Но все, кому было адресовано послание, его услышали .
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це ти як калічний на голову "херой" війни стверджуєш ?
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"Свадьба в Малиновке": организовывал "Арсен Аваков - помогал и сторонникам Дональда Трампа, и его противникам"
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Тут много постов, где ублюдками военнослужащих называют "диванные патриоты", только за то, что военнослужащие сделали свой выбор. Неважно правильный или неправильный. Но они сделали так, как чувствовали. А вот "неублюдков" оказалось меньшинство, которое никак не может успокоиться и признать собственное поражение. Пора бы уже сделать выводы и вместо поливания грязью оппонентов что-то делать лучшее для Украины и этим доказывать собственное превосходство.
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" Психанул, сглупил, устал, ухожу !!! Пройду мед комиссию, если не признают психом или дебилом, пойду добровольцем в ВСУ " Бирюков ( позывной "Бирюк")
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Зато как Зебилы психанули... ))) Аж штормит начало в турборежиме.
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От ЗЕсепар власти кремля любой украинец психонёт, только сепары и ЗЕбилы довольные и не психуют...
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МАЛЬЧИК УЖЕ 9 МЕСЯЦЕВ ПСИХУЕТ ЧТО ОТ КОРЫТА ОТОРВАЛИ. 😂😅😂
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ЗЕбил а тебе то что с этого? Ты готовь собаку на вторую платёжку, пришли настоящие ЗЕмародёры.
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ОТКРОЮ СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ - ,,ЗЕЛЕНОБОБАМ" УЖЕ 9 МЕСЯЦАМ КАК РЕГУЛЯРНО СНИЖАЮТ И ЦЕНЫ, И ТАРИФЫ. ТАК ШО РЕАЛЬНО ПЛАЧУ УЖЕ НАПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ.
А ПРАХОСОСАМ ТОЛЬКО ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ. ПИ...Р ЛЯКСЕИЧ ВАМ ОПЛАТИТЬ... 😂😅😂
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Больше КАПСА ЗЕбил, нужно ещё больше КАПСА что б твою брехню было видно издалека..
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Не чіпай це лайно, воно з масквабада, одні смайли красномовно говорять про розумову відсталість.
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слышь, баран, CapsLock выключи (найти такую клавишу НА КЛАВИАТУРЕ и нажми её )
"********..."©сив.мерин
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Ну ошиблись, кто ж знал, что ишак Голобородька сыграл.
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Просто он слишком сильно любит Порошенко, как и многие на этом сайте. Это не лечится.
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А чего сглупил, все правильно написал, в армии тоже есть глупые люди, пусть в будущем ходят на патрулирование.
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сволота бздяча, як і ті, хто учора його лайкав
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Все ржали с Зеленского. Теперь понятно почему. Человек кричал И-А. Любой бы смеялся.
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Порошенко:"... украинские циничные бандеры..."
Бирюков: "...ублюдки ВСУ..."
Но главное погромче орать ВІРА! МОВА! АРМІЯ!
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не переживай, армейцы не бабы, чтоб на ерунду обмжаться
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А что ты мажешь на хлеб ? Зеленую плесень?
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Ти навіщо козу трахнув? Що, дівку знайти не міг? "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7596
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Завжди поважав Бірюкова, але сьогодні зранку, прочитавши новину, якось неприємно царапнуло "ублюдки". Радий, що він вибачивсь.
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Нікому ці вибачення не потрібні. Просто ця порохоботівська мерзота показала свое істинне обличчя. Путін прямий ворог, Порошенко зі своїм шоблом-замаскованний. Порошенковські ВОРОВАЙКИ продовжують виборчу компанію без перерви.
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Та отож, а твої сивохи, арахамія та інші кадри, такі ,,патріоти" шо далі нікуди.
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Смердючий лицемірний оскал комсомольської мерзоти, на який злетілися зелені мухи Януковича - ось істинне обличчя нової влади, яка, накидавши лапші, навіть вже не маскується.
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Да, "ублюдки" - нехорошо. Проще было бы сказать - "дураки из ВСУ, которые проголосовали за такого Главнокомандующего". Тогда и извиняться не надо было бы.
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Вчера порохоботы полностью поддержали бирюкова , который унизил и обозвал воинов всу, именно благодаря которым мы все можем жить , работать и учиться в Украине . Теперь же Бирюков извинился, но порохоботы продолжают нести чушь и оправдывать его вчерашний бред.
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Татьяна, я вас уже в 37 раз питаю. Ким працює ваш чоловік, раз ви цілодобово строчите на Цензорі і в той же час маєте змогу літати найдорожчими курортами світу?
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Я не нахожусь на Цензоре круглосуточно в отличие от вас. Второе, я написала, что была в Омане ,и этот самый Оман - не является никаким 'найдорожчим курортом світу' . Не является- понимаете? Это ваша выдумка.
Личную свою жизнь я комментировать не собираюсь.

Тема про тупого бирюкова, который имел хотя бы смелость признать это.
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Татьяна, ну навіщо брешеш?
Таки цілодобово.
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Я её просто со старта сразу в спам отправляю уже очень давно. Сепарша малоросска та ещё...
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та хіба тільки одна тут така лярва з касапії під проксі?
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Да откуда у Бирюкова смелость могла взяться?
Или такие понятия, как честь, мораль, совесть?
Просто прижало пацана не по детски, возможно, с фронта кое-кто звякнул и передал пару ласковых.
Вот жим-жим и начался.
Вот и пришлось заднюю моментально врубать.
Извините, мол, ляпнул не подумавши.
Что с дурака взять?
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;честь, мораль, совесть;- це ви про Зеленського?
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Почему с фронта не звякнут Портнову или Медведчуку или маланцу Рабиновичу, или кацапу Ермаку, ась?? Они ведь намного больше вред приносят и явные откровенные сепары открыто ведущие антиукраинскую деятельность. Чего им с фронта никто не звякает??
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Кто чистит коментарии ? Где свобода слова ? Что за однобокая позиция ? Где диалог ?
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Ему на ровне с Муждабаевым не терпиться по скотски обозвать сторонников Зе. Ведь только великие личности могут голосовать за менклатурного упитанного Порошенка.
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Не "псіхонув", а трошки некоректно вжив темін - замініть "ублюдки" на "поци" і все стане на свої місця. Звісно, "ублюдки" - не "поци", але часто "поцовство" робить людей "ублюдками".
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ще один зебіл виліз...
Та скільки же вас там дебілів? Коли-небудь закінчетесь, чи ні?
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Кума Порошенко шесть лет скрывала в своем доме находящегося в международном розыске криминального авторитета Анисимова криминальный авторитет находящийся в розыске, с 14 года проживал под Киевом у кумы Петра Порошенко, экс-народного депутата Украины Оксаны Билозир.
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Добре що у Зеленського кумів нема. "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7960 "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7960 "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7960
Єврєї дітей не христять. "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7960 "Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7960
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Вот поставь такого министром обороны. Психанёт, отправит сотни душ на убой. Потом извинится конечно...
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Да ладно, Хомчак тоже в свое время психанул.
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Там еще были которые за Бойко голосовали. Вот это смИшно.
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Эх-х .!! Ну и зря "Психанул, сглупил", - экс-советник министра обороны Бирюков извинился за "ублюдков из ВСУ" - Цензор.НЕТ 6824 .. Не за что извиняться .. Ну разве что за слово - ублюдки . Можно было назвать их поласковей ,, - бараны , например .
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"Психанул, сглупил" - это же девиз правящей партии!
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Те, що вибачився говорить по нормальний моральний рівень. Незважаючі, що був правий. Багатьох хлопців дивувало (із справжніх учасників, а не тих що по складам УБД отримали), що в ЗСУ так багато за зелень і навіть з тих що були в боях. Саме цікаве, що більшість молодь, яка більше цікавиться "володарем кілець", та дивляться ролики на рюзском, явно виготовлені в московії, чім майбутнім країни в якій їм жити.
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