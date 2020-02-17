 З 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки, а направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитбудинок, - Мінсоцполітики

Як передає Цензор.НЕТ, про це 17 лютого заявив під час селекторної наради з представниками облдержадміністрацій заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
"З 2020 року дітей не влаштовуватимуть у дитячі будинки, а держава і суспільство будуть здійснювати всі заходи, щоб зберегти можливість проживання і виховання дитини з рідними батьками, а також допомагатимуть їм у складних життєвих обставинах. У винятковому випадку дітей направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитячий будинок", - зазначив Коваль.
За його словами, до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу і віку.
Заступник міністра додав, що з цього року влаштування дітей в дитячі будинки стане платним, а паліативної-реабілітаційні центри займатимуться не тільки тими дітьми з особливими потребами, які проходять реабілітацію в центрах, а й надаватимуть всю необхідну допомогу вихованцям прийомних сімей.
Зі свого боку уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що питання влаштування дітей в прийомні сім'ї перебуває на постійному контролі у президента Володимира Зеленського.
Замаха..... устала звонить по службам(((((
ответ был один :" Мы вам перезвоним..."
Догадайтесь сами, перезвонил ли холь кто-нибудь(
Я вот почему предполагаю, в 2015/2016 годах (как потом не скажу), очень большая сумма выделялась из бюджета для реабилитации воинов, для переквалификации и обучения нужным профессиям.
Так вот, эти деньги ВЕРНУЛИСЬ в бюджет, потому что в соцзащите никто не удосужился позвонить этим людям, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЛИ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ЗА КОТОРУЮ ИМ НЕ ДОПЛАЧИВАЛИ!
Это точная информация.
Они даже не могли определить, к какой из служб это относится - муниципальной или областной
Было где-то это в начале 2000 года
или за подброшенных или оставленных в роддомах?
В 2017 році зняли трахеостому і зробили операцію по висіченню рубців гортані, внаслідок чого розвинувся стеноз підв'язкового простору, тобто Віталік в будь-який момент, і серед ночі також, починав важко дихати і міг задихнутись. Один-два рази в місяць ми в терміновому порядку їздили в Київ, щоб негайно зробити розширення дихальних шляхів.Протягом цього часу, всі операції, що проводились, попри запевнення лікарів, не дали результатів, а навпаки знову все ускладнили. Постійні наркози, стреси, недоїдання і недосипання стали причиною того, що в шестирічному віці Віталік виглядає як у чотири роки.Зараз він знову з трахеостомою (без неї самостійно не зможе дихати взагалі…) і говорить дуже тихо.
Щоб все життя не ходити з трубкою в горлі, потрібна операція по реконструкції дихального просвіту (пластика гортані і трахеї). В Україні не проводять операції такої складності.Нам погодилась допомогти клініка в Ізраїлі, але на операцію, переліт, проживання та харчування потрібно - 100 тис $. Зібрати всю необхідну суму за пів року самостійно у мене немає можливості
Дуже хочу, щоб мій синочок міг жити повноцінним життям, як і інші діти… 😥
Я у розпачі, але не здаюся, тому змушена просити у Вас допомоги, поширте будь ласка моє звернення!Гривні Приват Банк
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в какой семье лучше? в семье алкашей или наркоманов?
сначала необходимо создать условия и возможности семьям усыновлять детей...и тогда детдома сами по себе уйдут в прошлое.... а так...только бла-бла-бла...