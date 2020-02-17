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 Суспільство
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Все про:Міністерство соціальної політики (383) дитбудинок (10)

 З 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки, а направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитбудинок, - Мінсоцполітики

В Україні з 2020 року дітей не влаштовуватимуть у дитячі будинки, а направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи в сімейний дитячий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 17 лютого заявив під час селекторної наради з представниками облдержадміністрацій заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"З 2020 року дітей не влаштовуватимуть у дитячі будинки, а держава і суспільство будуть здійснювати всі заходи, щоб зберегти можливість проживання і виховання дитини з рідними батьками, а також допомагатимуть їм у складних життєвих обставинах. У винятковому випадку дітей направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитячий будинок", - зазначив Коваль.

За його словами, до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу і віку.

Заступник міністра додав, що з цього року влаштування дітей в дитячі будинки стане платним, а паліативної-реабілітаційні центри займатимуться не тільки тими дітьми з особливими потребами, які проходять реабілітацію в центрах, а й надаватимуть всю необхідну допомогу вихованцям прийомних сімей.

Зі свого боку уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що питання влаштування дітей в прийомні сім'ї перебуває на постійному контролі у президента Володимира Зеленського.

Читайте також: З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176268
 
 
 Топ коментарі
 
А когда дети вырастают- им негде жить . Государство расплодило социальные службы - которые просто получают зарплаты. Никаких идей и реформ в этой области нет
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наши детские дома, как и на всем постсоветском пространстве, это концлагеря для детей!
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Когда-то украинская власть занималась детьми так- многие чиновники брали шефство, а некоторые вообще усыновляли детей.

Было где-то это в начале 2000 года
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наши детские дома, как и на всем постсоветском пространстве, это концлагеря для детей!
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Но нужно решать с вопросом кто будет проверять семьи, которые будут усыновлять детей. Чтобы дети не оказались в еще худших концлагерях.
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Два года назад пытались взять ребенка. Как в патронатную семью....
Замаха..... устала звонить по службам(((((
ответ был один :" Мы вам перезвоним..."
Догадайтесь сами, перезвонил ли холь кто-нибудь(
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Просто никому ничего не нужно и вполне возможно, просто поленились заниматься...
Я вот почему предполагаю, в 2015/2016 годах (как потом не скажу), очень большая сумма выделялась из бюджета для реабилитации воинов, для переквалификации и обучения нужным профессиям.
Так вот, эти деньги ВЕРНУЛИСЬ в бюджет, потому что в соцзащите никто не удосужился позвонить этим людям, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЛИ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ЗА КОТОРУЮ ИМ НЕ ДОПЛАЧИВАЛИ!
Это точная информация. С 2020 года детей не будут принимать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный детдом, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7692
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Та же фигня - службы просто БЫЛИ НЕ В КУРСЕ, что запущены и должны работать программы(((
Они даже не могли определить, к какой из служб это относится - муниципальной или областной
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Когда-то украинская власть занималась детьми так- многие чиновники брали шефство, а некоторые вообще усыновляли детей.

Было где-то это в начале 2000 года
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Замминистра добавил, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным и кто за сирот будет платить С 2020 года детей не будут принимать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный детдом, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6141
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или за тех детей, чьи родители лишаются родительских прав, например алкаши ?
или за подброшенных или оставленных в роддомах?
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А когда дети вырастают- им негде жить . Государство расплодило социальные службы - которые просто получают зарплаты. Никаких идей и реформ в этой области нет
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Один знакомый в детстве учился в интернате,так рассказывал,когда девочка круглая сирота про ленилась,её воспитательница в 4 классе раздела догола и стала водить по комнатам где жили мальчики её и параллельного класса и это было бывшей Сталинской области,сейчас внуки рулят,теперь представьте что ещё может вылезти от этого советского народа Украины
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С 2020 года детей не будут принимать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный детдом, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4281Ірина Дудинська-Солтівська5 лютого о 17:44 · ЗВЕРТАЮСЬ ДО УСІХ НЕБАЙДУЖИХ!!!!!!!Вже майже як чотири роки мій син Віталік живе неповноцінним життям. В нього стеноз підзв'язкового простору і параліч голосових зв'язок.Після нещасного випадку у 2016р, весь рік він ходив з трахеостомою (трубкою в горлі). Ми заново вчилися їсти та говорити мовою жестів.
В 2017 році зняли трахеостому і зробили операцію по висіченню рубців гортані, внаслідок чого розвинувся стеноз підв'язкового простору, тобто Віталік в будь-який момент, і серед ночі також, починав важко дихати і міг задихнутись. Один-два рази в місяць ми в терміновому порядку їздили в Київ, щоб негайно зробити розширення дихальних шляхів.Протягом цього часу, всі операції, що проводились, попри запевнення лікарів, не дали результатів, а навпаки знову все ускладнили. Постійні наркози, стреси, недоїдання і недосипання стали причиною того, що в шестирічному віці Віталік виглядає як у чотири роки.Зараз він знову з трахеостомою (без неї самостійно не зможе дихати взагалі…) і говорить дуже тихо.
Щоб все життя не ходити з трубкою в горлі, потрібна операція по реконструкції дихального просвіту (пластика гортані і трахеї). В Україні не проводять операції такої складності.Нам погодилась допомогти клініка в Ізраїлі, але на операцію, переліт, проживання та харчування потрібно - 100 тис $. Зібрати всю необхідну суму за пів року самостійно у мене немає можливості
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Опять на улицах появятся маленькие Гавроши. Какие же вы падлы...
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это дети! и так лишенные любви и внимания...
в какой семье лучше? в семье алкашей или наркоманов?
сначала необходимо создать условия и возможности семьям усыновлять детей...и тогда детдома сами по себе уйдут в прошлое.... а так...только бла-бла-бла...
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