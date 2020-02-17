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Все про:ВОЗ (57) Гебреєсус (6) COVID-19 (47)

 COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ

Понад 80% хворих на коронавірус COVID-19 переносять його легку форму й одужують.

Про це йдеться в заяві гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебреєсуса, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"Дані також показують зниження кількості нових випадків. Цю тенденцію слід інтерпретувати дуже обережно. Тенденції можуть змінитися, оскільки торкнулися нових груп населення. Поки рано говорити, чи продовжуватиметься це зниження. Видається також, що COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, включно з SARS і MERS", - зазначив він.

За даними ВООЗ, понад 80% пацієнтів хворіють у легкій формі, приблизно 14% - у важкій (включно з пневмонією і задишкою), 5% - у критичній (дихальна недостатність, септичний шок і поліорганна недостатність), для 2% - вірус виявляється смертельним. "І ризик смерті збільшується з віком", - повідомив Гебреєсус.

Читайте також: Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176266
 
 
 Топ коментарі
 
а ви пам'ятаєте щоб раніше проводились такі претиепідемічні заходи ?
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Ви,ж,прочитали...Він,так,й виглядає...
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Ну да. Проблема не в смертоносности, а в невероятной заразности.
Поэтому этим вирусом могут заразиться миллиарды и умереть миллионов 100-200.
Математически как бы немного - около 2% населения Земли. Но проблема всё равно огромная.
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Успокоил . COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8749 У китайцев иммунитет . Они тысячи лет жрут ползуче-крясячее дерьмо .
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Понятно! Таки Гербарий, требуемые им 380 лямов, на "борьбу"- получил. Риторика изменилась мгновенно!!! Ай, да Гербарий!
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як "оптиміст" з анекдота:
песиміст вважає, що гірше вже не буває, а оптиміст - буває, буває!..
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О чём я давно талдычу - обычный вирус, про который через полгода никто не вспомнит. Как не помнят о свином, птичьем, атипичной пневмонии и куче других. Но по раздутой панике этот несомненный чемпион.
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Присоединяюсь. Тоже много тут писал... Надо признать: не спамили и не БАНили.
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Так на фига тот карантин и средства биозащиты ? Развезите прибывших по домам и всего делов. И нафига их вообще эвакуировать из Китая, сказал же дядя из ВОЗ, что это обычный грипп .
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а ви пам'ятаєте щоб раніше проводились такі претиепідемічні заходи ?
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Всё, в Этом Мире, бывает впервые. Это потом,- входит в привычку.
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Не. Поэтому и говорю - по раздуванию паники нынешний грипп абсолютный чемпион. И это со смертностью 2%. Даже у СПИДа, со смертностью 100%(!!!), не было такого пиара!
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просто так нічого не відбувається.
паніка не характерна для країн з диктатурою.
китайці спокійно хворіють і помирають. може загиблих в рази більше, тому китайці і влаштували карантин.
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Может быть, но в других странах смерти единичны. Так что доказательств смертности более 2% нет.
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Жди доказательств. COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1994 Из окна своего увидишь.
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Согласись, что если произвольно набрать 100.000 человек, то есть вероятность, что 2% из них умрут от старости и (или) болезней даже без ослабления гриппом.
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_Ответь сам себе почему ты именно так реагируешь? Задумайся. У тебя, похоже, неприятие происходящего - суть проявление некоего защитного механизма психики. Поэтому торможение преобладает, а рассудок отключается, факты игнорируются и не осмысливаются. На деле, конечно, такой "защитный" механизм - чистая подстава под раздачу.
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Возможно. А может это просто опыт. Я ведь ещё помню как все боролись с озоновой дырой.
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бо поки вірус не привезли.
завдяки заходам китайців в тому числі.
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2%.. которые китайцы готовы показать.. Но средства предпринятой ими же защиты.. наводит на мысль, что что-то они не договаривают..
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч

Споры вокруг происхождения нового коронавирус'а не утихают:
"абсолютно ни что не указывает в геноме на искусствоенное происхождение…"
Уханьский институт вирусологии отбивается от слухов, что вирус "утёк из лаборатории".

COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5994
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Как по мне, то по панике чемпионом был свинной грипп с "Тамифлю" осенью 2009-го года. COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3934
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А мне казалось- Китай 2003, когда в аэропорту Шанхая я обнаружил списывающийся экипаж филиппинцев. Они, все в масках, снимали комбинезоны и выбрасывали, в кучу, перед прохождением паспортного контроля.
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Ну с Вашей логики если исходить испанка - самый обычный грипп был. Ничего страшного
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Не изучал эту тему. Но это было давно. Вы ещё чуму с холерой приведите как аргумент.
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про іспанку з її 32 мільйонами жертв та чуму з холерою - https://www.svoboda.org/a/30412235.html
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Скажешь это, когда с кашлем и температурой 38 зайдешь в богдана ехать в поликлинику, а тебя вилами и пендюлями будут выгонять из него.
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є ще гірші віруси, і на боротьбу з ними треба ще більше грошей
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то можна розслабитись ?
а чому китайці ввели смертну кару за приховування симптомів вірусу ?
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Они там и взяточников расстреливают. Дикие люди
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кацапія би обезлюднила, якби там всіх корупціонерів постріяли б.
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Не фейк. Кто хотел - уже проверил. Сегодня это легко.
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Самостоятельно работай. Не маленький.
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Огласите весь список и сколько грошей надо выделить на каждый!
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Ну да ,
Китайцев 1, 5 млрд
И ещё 300 млн без паспортов
У них 60 млн вымрет- они ещё 160 млн нарожают за год
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Сегодня получили 2 посылки от алиэкспресс... Ждем... Верим...
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Чего ждешь ? Симптомов ? Мужик в Америке, собиравший спутник , был болен гриппом. Начихал на запчасти. Когда спутник через пару лет вернулся, с деталей взяли пробы и поместили в питательную среду. Грипп ожил, хотя и был не так активен, как исходный, но ожил, зараза.
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знаток, в "питательной среде" развиваются бактерии, а не вирусы. для вирусов питательная среда - это живая клетка
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Испанка трижды обогнула планету, снова и снова заражая волнами переболевших.
Но в Испанку не был встроен СПИД.
https://aif.ru/society/history/samyy_ubiystvennyy_gripp_kak_chelovechestvo_perezhilo_ispanku
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Против Китая надо ввести санкции за разработку биооружия.

Думаю, что птичий и свиной грипп - были тоже искуссственными . Только тогда враньё прошло, а летучие мыши не захотели быть виновными 😀
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"Горе. Горе, с которым ничего не может сравниться по своему размаху и беспощадности. Черная Смерть. Медленно ковыляющая бабка с посохом, от которой несет могильной вонью и неизбежностью. Ты ступаешь голыми израненными ступнями по тропинке, вьющейся среди деревьев, оставляя за собой в пыли капли гноя и крови. И ни один человек на белом свете не знает, куда ты повернешь, и какой дорогой ты пойдешь дальше. Ты приходила несколько раз, забирая миллионы людских жизней и уводя их в темноту и небытие.
Ты забирала любимых и единственных, друзей и врагов, жестоких и ранимых, беспомощных и малых, сильных и выносливых, бедняков и королей, безбожников и праведных.
Все они безропотно шли за тобой. Смерть была для них избавлением от твоего взгляда и от отметин твоего благословления. Ты увела их, оставив на месте их жилищ гнетущую пустоту и тишину. Куда ты идешь сейчас?
...Молчишь. Хоть твой капюшон и скрывает твое ужасное лицо, но злобный блеск глаз виден даже ночью..."
Теодор Северин Киттельсен - Pesta i trappen (Чума на лестнице), 1896


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Слежу за развитием ситуации с 20 января , когда было около 500 заболевших , сегодня более 71 тыс и до 1800 смертей. Еще месяца не прошло. В Китае все сидят по домам. Что будет если эта зараза к нам прибудет? Пару дней назад была информация о заражении более 1700 медиков https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-kytae-1700-vrachei-zarazylys-koronavyrusom-208311.html
Это на менее чем 65тыс заболевших , тоесть 30-40 пациентов принял и в койку!
Как наши медики это встретят?
Пару дней назад знакомый возил ребенка к врачу с температурой( Реформа -******) , в поликлинике была пятиминутка на час , видно обсуждали коронавирус , потому что когда расходились медсестры , жутко ржали и говорили что у них респираторов нет , а костюм защиты один видно для заведующего!
Интересно что будет когда сотни а потом тысячи поедут на общественном транспорте в поликлиники и сколько наших медиков ляжет на койки после этого и что дальше будет?Это не паника ,это просто здоровый интерес. Единственное достпное лечиние - переливание плазмы крови от выздоравливающих , это метод 19 века , только там кровь переливали с готовыми антителами , боюсь что и нам придется вспомнить этот метод и как бы из за паралича власти и медицины самим не пришлось это делать. Так как импотенция власти распространяется на все сферы жизни кроме воровства , эта сфера наиболее активна у наших панів.
11 февраля 5 украинцев 3 из которых прилетели 4 февраля из Китая и 2 контактировали с ними обратились с симптомами для проверки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240088/
Что то не вижу результатов уже 6 дней , раньше отчитывались то аденовирус , то грипп то коронавирус но не из Китая. Куда люди делись? Терзают меня смутные сомненья. Неужели журналисты этого не заметили? Или рты позатыкали. Кстати и эвакуацию наших из Уханя , назначенную на 11 число почему то на неделю перенесли. Задали бы эти вопросы министру профильному , интересно послушать ответ.
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Якби ки давали дійсну статистику непотрібні,б,були існуючі заходи!!!Заходи вказують на кількості в міліони!!!
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ВОЗ ,ще,щось цікавить,окрім грошей COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1702 Які ниці
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А Ви, на гособєспєчєніі? Ну там, шкарпетки, труси, хліб, ковбаса?
Бєсплатно всьо?
Чи мама приносить?
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З появи на світ,на піклування оточуюючих добродіїв COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6283 Ніяк не зрозумію,за що народився двоногим мавпоїдом COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8748
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"И риск смерти увеличивается с возрастом", - сообщил Гебрейесус.» Источник: https://censor.net.ua/n3176266
А не пєнсіонниє лі фонди разних стран, скінулісь гєнєтікам?
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_Статья про испанку: "нет причины для паники, это обычный грипп, умирают старые и больные"... (с)
COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3487


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Так люди себе слабо представляют на сколько лет этот экшн.
Испанка началась в 1918, а Держинский умер в 1926. 8 лет...
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Певно,тому його геном далеко пішов від прототипів COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9902 Розробники,яких,вже,давно спалили,тільки про корисність вірусу й думали COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9008
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Нам не страшні ніякі віруси ми загартовані рехвормами петра свинюшенко
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А после вируса Ze2019/1+1 вам никакой вирус не пристанет.
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Так на фига тот карантин и средства биозащиты ? Развезите прибывших по домам и всего делов. И нафига их вообще эвакуировать из Китая, сказал же дядя из ВОЗ, что это обычный грипп .
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Видал? Народ думать отказывается категорически. Предпочитают
COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7179
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Навіщо,ви,нам про погане...Розкажіть про приємне...
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Да, совсем не так...
https://m.gazeta.ua/ru/articles/sport/_v-kitae-vnezapno-umer-29letnij-ukrainskij-figurist/951891
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По домівках високопосадових ляпарів...!
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Ну, раз такое дело, то все руководство ВОЗ в полном составе пускай едет в Ухань и успокоит местных жителей. Желательно без экипировки и масок, чтобы правдоподобнее выглядеть.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 2 ч

Медиа брифинг ВОЗ
«На 40'000 случаев #COVID19 в Китае:
> 80% = легкая болезнь, выздоровление
~ 14% = тяжелые заболевания, пневмония и одышка
~ 5% = критическое заболевание с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью
2% = вирус смертелен»
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