 COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ

Про це йдеться в заяві гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебреєсуса, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.
"Дані також показують зниження кількості нових випадків. Цю тенденцію слід інтерпретувати дуже обережно. Тенденції можуть змінитися, оскільки торкнулися нових груп населення. Поки рано говорити, чи продовжуватиметься це зниження. Видається також, що COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, включно з SARS і MERS", - зазначив він.
За даними ВООЗ, понад 80% пацієнтів хворіють у легкій формі, приблизно 14% - у важкій (включно з пневмонією і задишкою), 5% - у критичній (дихальна недостатність, септичний шок і поліорганна недостатність), для 2% - вірус виявляється смертельним. "І ризик смерті збільшується з віком", - повідомив Гебреєсус.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
тільки - нікому!
Поэтому этим вирусом могут заразиться миллиарды и умереть миллионов 100-200.
Математически как бы немного - около 2% населения Земли. Но проблема всё равно огромная.
песиміст вважає, що гірше вже не буває, а оптиміст - буває, буває!..
паніка не характерна для країн з диктатурою.
китайці спокійно хворіють і помирають. може загиблих в рази більше, тому китайці і влаштували карантин.
завдяки заходам китайців в тому числі.
Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч
Споры вокруг происхождения нового коронавирус'а не утихают:
"абсолютно ни что не указывает в геноме на искусствоенное происхождение…"
Уханьский институт вирусологии отбивается от слухов, что вирус "утёк из лаборатории".
..
а чому китайці ввели смертну кару за приховування симптомів вірусу ?
Китайцев 1, 5 млрд
И ещё 300 млн без паспортов
У них 60 млн вымрет- они ещё 160 млн нарожают за год
Но в Испанку не был встроен СПИД.
https://aif.ru/society/history/samyy_ubiystvennyy_gripp_kak_chelovechestvo_perezhilo_ispanku
...
Думаю, что птичий и свиной грипп - были тоже искуссственными . Только тогда враньё прошло, а летучие мыши не захотели быть виновными 😀
Ты забирала любимых и единственных, друзей и врагов, жестоких и ранимых, беспомощных и малых, сильных и выносливых, бедняков и королей, безбожников и праведных.
Все они безропотно шли за тобой. Смерть была для них избавлением от твоего взгляда и от отметин твоего благословления. Ты увела их, оставив на месте их жилищ гнетущую пустоту и тишину. Куда ты идешь сейчас?
...Молчишь. Хоть твой капюшон и скрывает твое ужасное лицо, но злобный блеск глаз виден даже ночью..."
Теодор Северин Киттельсен - Pesta i trappen (Чума на лестнице), 1896
Это на менее чем 65тыс заболевших , тоесть 30-40 пациентов принял и в койку!
Как наши медики это встретят?
Пару дней назад знакомый возил ребенка к врачу с температурой( Реформа -******) , в поликлинике была пятиминутка на час , видно обсуждали коронавирус , потому что когда расходились медсестры , жутко ржали и говорили что у них респираторов нет , а костюм защиты один видно для заведующего!
Интересно что будет когда сотни а потом тысячи поедут на общественном транспорте в поликлиники и сколько наших медиков ляжет на койки после этого и что дальше будет?Это не паника ,это просто здоровый интерес. Единственное достпное лечиние - переливание плазмы крови от выздоравливающих , это метод 19 века , только там кровь переливали с готовыми антителами , боюсь что и нам придется вспомнить этот метод и как бы из за паралича власти и медицины самим не пришлось это делать. Так как импотенция власти распространяется на все сферы жизни кроме воровства , эта сфера наиболее активна у наших панів.
11 февраля 5 украинцев 3 из которых прилетели 4 февраля из Китая и 2 контактировали с ними обратились с симптомами для проверки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240088/
Что то не вижу результатов уже 6 дней , раньше отчитывались то аденовирус , то грипп то коронавирус но не из Китая. Куда люди делись? Терзают меня смутные сомненья. Неужели журналисты этого не заметили? Или рты позатыкали. Кстати и эвакуацию наших из Уханя , назначенную на 11 число почему то на неделю перенесли. Задали бы эти вопросы министру профильному , интересно послушать ответ.
Бєсплатно всьо?
Чи мама приносить?
А не пєнсіонниє лі фонди разних стран, скінулісь гєнєтікам?
Испанка началась в 1918, а Держинский умер в 1926. 8 лет...
https://m.gazeta.ua/ru/articles/sport/_v-kitae-vnezapno-umer-29letnij-ukrainskij-figurist/951891
Медиа брифинг ВОЗ
«На 40'000 случаев #COVID19 в Китае:
> 80% = легкая болезнь, выздоровление
~ 14% = тяжелые заболевания, пневмония и одышка
~ 5% = критическое заболевание с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью
2% = вирус смертелен»