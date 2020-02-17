 Затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа, - мерія

Про це місцевому виданню "Думская" повідомив віцемер Одеси Андрій Котляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Діяти одеський порт, а саме він займатиметься проблемою, зможе тільки після 31 березня - до цього терміну у власника є можливість самому почати роботи. Однак він (власник, колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Олег Ковтунов. - Ред.) затягує процес і, швидше за все, не буде цього робити, а отже, після 31 березня порт оголосить тендерні процедури. І тільки після цього щось почнеться - для ліквідації судна буде потрібно 120 днів. Так що ми проведемо літо з Delfi. Думаю, літо закінчиться, а воно буде тут", - сказав Котляр.

За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, спочатку співробітники водолазної служби обстежують дно біля судна, після чого за допомогою буїв встановлять огорожу. Потім на пляжі розмістять пост охорони.

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"Його комплектація обійдеться в 35 тисяч гривень, крім того знадобляться вісім посад для чергування. Двоє людей на добу, робота - доба через три. Заробітна плата - 8 тисяч гривень, тобто 64 тис. гривень на місяць на всіх. Також знадобиться плавзасіб для патрулювання, а для його роботи тонна бензину, це ще 30 тисяч гривень", - розповів Кузнєцов.

Найближчим часом рятувальники звернуться до департаменту фінансів із проханням виділити їм відповідні кошти.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.