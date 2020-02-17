EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події
  2855  27
Все про:Одеса (2363) танкер (40)

 Затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа, - мерія

Міськадміністрація зможе оголосити тендер на проведення робіт з ліквідації танкера тільки після 31 березня, коли таке право втратить власник. Охорона танкера обійдеться місту в крупну суму.

Про це місцевому виданню "Думская" повідомив віцемер Одеси Андрій Котляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Діяти одеський порт, а саме він займатиметься проблемою, зможе тільки після 31 березня - до цього терміну у власника є можливість самому почати роботи. Однак він (власник, колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Олег Ковтунов. - Ред.) затягує процес і, швидше за все, не буде цього робити, а отже, після 31 березня порт оголосить тендерні процедури. І тільки після цього щось почнеться - для ліквідації судна буде потрібно 120 днів. Так що ми проведемо літо з Delfi. Думаю, літо закінчиться, а воно буде тут", - сказав Котляр.

За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, спочатку співробітники водолазної служби обстежують дно біля судна, після чого за допомогою буїв встановлять огорожу. Потім на пляжі розмістять пост охорони.

Читайте також: Затонулий танкер Delfi мають прибрати з пляжу до 31 березня, - капітан Одеського порту Цюпко

"Його комплектація обійдеться в 35 тисяч гривень, крім того знадобляться вісім посад для чергування. Двоє людей на добу, робота - доба через три. Заробітна плата - 8 тисяч гривень, тобто 64 тис. гривень на місяць на всіх. Також знадобиться плавзасіб для патрулювання, а для його роботи тонна бензину, це ще 30 тисяч гривень", - розповів Кузнєцов.

Найближчим часом рятувальники звернуться до департаменту фінансів із проханням виділити їм відповідні кошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення з боку судновласника і капітана, неготовність екіпажу до погодних умов, обмежена кількість палива: названо офіційні причини аварії танкера Delfi

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176265
 
 
 Топ коментарі
 
охрана зачем. и как же он сейчас без охраны
 показати весь коментар
 
Ага! Таки верно мы тут оценили ситуацию, а не капитан порта Одесса! Вот тут оценили:
https://censor.net.ua/news/3172966/zatonuvshiyi_tanker_delfi_doljny_ubrat_s_plyaja_do_31_marta_kapitan_odesskogo_porta_tsyupko
Лежать этой железяке тут долго... Надо же восемь новых "слуг" трудоустраивать. Восемь- уже почти пристроены.
 показати весь коментар
 
Чтобы на этого п...ца была управа, нужно кое-кого испугать
И этот кто-то явно не "капитан" порта Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 3823
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
охрана зачем. и как же он сейчас без охраны
 показати весь коментар
 
 
на 5-му сьогодні був Нефьодов; каже, що ще не вся вилилась...
 показати весь коментар
 
Ага! Таки верно мы тут оценили ситуацию, а не капитан порта Одесса! Вот тут оценили:
https://censor.net.ua/news/3172966/*******************************************************************************************
Лежать этой железяке тут долго... Надо же восемь новых "слуг" трудоустраивать. Восемь- уже почти пристроены.
 показати весь коментар
 
 
..и шо.... на этого поца управы в стране нет? Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 3076
 показати весь коментар
 
Чтобы на этого п...ца была управа, нужно кое-кого испугать
И этот кто-то явно не "капитан" порта Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 3823
 показати весь коментар
 
 
Так оно само своим распоряжением разрешило год назад море загрязнять Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 7185 А сильно пугать нельзя - потом в Одессе будет уже не до купания совсем.
 показати весь коментар
 
Напрягаем память и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем...)))))
 показати весь коментар
 
.....не играю я в такие игры, для здоровья говорят вредно, а поправить негде уже Затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа, - мерія - Цензор.НЕТ 1721 ..больницы завтра в концессию здавать собрались. никаких денег не хватит ....
 показати весь коментар
 
а почему сутки через трое? любому человеку 24 часа работать накладно, а тут - охрана, спасатели как никак (да и дураков поплавать под железом найдется уйма как потеплеет, может даже билеты станут продавать). а те полюбасу 12 часов дрыхнуть будут.

 показати весь коментар
 
Виявляється, цей танкер віз контрабандний дизель. Коли його митники Нефьодова (не знаю, здогадуюсь, що і погранці) намагались захомутати - він втік від досмотру, але невдало... отримав пробоїну.
 показати весь коментар
 
Походу сезон 2020 в Одесе накрылся , а я собирался в июле ехать...
 показати весь коментар
 
Побережье более 35 км
Приезжайте. Только не в центр ( Дельфин - пляж и одноименный утопленник - именно там)
Фонтаны, Крыжановка, Каралино Бугаз - все Ваше)))
 показати весь коментар
 
Каралино Бугаз - не едьте.Там сильное течение и гибнут люди
 показати весь коментар
 
Тонут не те, кто не умеет плавать, а те, кто считает, что умеет(((
В 1984 мы потеряли друга - мастера спорта.. по плаванию...Утонул(((
 показати весь коментар
 
Зависит... От течения, к примеру
Вчера гуляли от 16-ой Фонтана до 10-ой. Вода с серой пеной ( цвет)
Сегодня ( течение с моря , а не с залива) вода прозрачная
Так что центральные пляжи - это полный пакет всего. ВСЕГО - и услуг, и грязи
Оно Вам надо?
 показати весь коментар
 
Нехеровые аппетиты в одессе - 8 000 охраник вдальсмотрящий на пляже, сутки-трое хахахахаха похоже он не один год там лежать будет)))))
 показати весь коментар
 
 
Какие то законы не те. А если бы из танка нефть текла?
 показати весь коментар
 
Автомобиль, значит, на штрафплощадку забрать можно, а танкер нет. И скажи, что в Раде не дебилы после этого.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору