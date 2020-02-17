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Все про:адвокат (718) Беркут (417) обмін (631) полонені (760) злочини проти Майдану (90)

 Робимо все можливе, щоб повернути вивезених в ОРДЛО ексберкутівців Янішевського, Зінченка й Аброськіна, - адвокат Горошинський

Трьох переданих ОРДЛО в рамках обміну обвинувачених у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року планують повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це в інтерв'ю hromadske повідомив адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

"Ми робимо усе можливе аби повернути решту хлопців. Також сподіваємось, що продовжимо засідання у повному складі" — заявив Горошинський.

Адвокат нагадав, що обвинуваченого Олега Янішевського передали у межах обміну передали на окуповану територію Луганської області, а Павла Аброськіна та Сергія Зінченка — Донецької.

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На уточнювальне запитання журналістки, чи повернуться решта обвинувачених до наступного засідання у Святошинському суді 17 березня, адвокат відповів: "Ми працюємо".

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176264
 
 
 Топ коментарі
 
Вона самі повернуться, їм обіцяли не те що амністію, а навіть виправдання.
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Они уже в списках для совместных патрулей по Киеву .
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Вона самі повернуться, їм обіцяли не те що амністію, а навіть виправдання.
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откуда знаешь это ,а ? кондитерфюрер Рошен ?
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Это было требование Раши при обмене на которое согласился бубочка - процессуальная очистка передаваемых.
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да я не о том её дернул ,Ксюша знает УСЁ
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Портнов и Лукаш подготовили законопроект о дегеролицации Героев Небесной сотни и привлечении всех участников ,в том числе и погибших, к судебной ответственности за госпереворот и передали в раду
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Спочатку віддали, а потім "борються" за повернення... Мудро!!!
В такому випадку,в народі кажуть: - якщо собаці нічим зайнятися, то яйця лиже...
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То есть, он- вполне серьёзно! Странно, мне казалось, что мечтать- удел мечтателей и поэтов. Но- не адвокатов-прагматиков.
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Бунюэ́ль (Буньюэль) нервно курит в сторонке.... Делаем все возможное, чтобы вернуть вывезенных в ОРДЛО экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, - адвокат Горошинский - Цензор.НЕТ 6420
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Они уже в списках для совместных патрулей по Киеву .
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Главное - все при деле! Работа кипит! Робимо все можливе, щоб повернути вивезених в ОРДЛО ексберкутівців Янішевського, Зінченка й Аброськіна, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 4344
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Дивна заява. Їх не для того відпускали, щоб повернути.
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Чтобы наградить !гниды 🤢🤡💩🐸 стараются
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Коли спецназівці вивозили Цьомаха, серед них були і вбиті і поранені.
Так от прєдложеніє. За цими, хай поїдуть ті, хто їх відпускав.
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а я вірю, що ви робите все можливе, бо тут можливо лише надіятись, що окупант змилостивиться
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Спросите совета у ЗЕ он говорил что лучше отпустить плохих вернуть хороших теперь такой умный пусть раскажет что делать с судом и делом и как их судить! он же ДУЖЕ ВУМНЫЙ МЛЯТЬ!!
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я от логики команды зельца просто окуеваю..... отдать чтобы потом возвращать.... вы чо там окуели или деньги не что тратить? а харько вских подрывников осужденных на пожизненное тоже возвращать будете?
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Ага, ждите, вернутся, а как же, раскатали губу, не хрен было зеле давать их на обмен. А может он их умышлено отдал, ведь он же добрый.
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А воно не того?! З бодуна чи гормони вдарили? Може Крим ще верне.
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Слов цензурных уже не хватает. Робимо все можливе, щоб повернути вивезених в ОРДЛО ексберкутівців Янішевського, Зінченка й Аброськіна, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 9798 Придётся скоро переходить на русский народный мат... Робимо все можливе, щоб повернути вивезених в ОРДЛО ексберкутівців Янішевського, Зінченка й Аброськіна, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 2315 Украинский слишком культурный и мягкий для комментирования подобных событий....
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