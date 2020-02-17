 Робимо все можливе, щоб повернути вивезених в ОРДЛО ексберкутівців Янішевського, Зінченка й Аброськіна, - адвокат Горошинський

Про це в інтерв'ю hromadske повідомив адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

"Ми робимо усе можливе аби повернути решту хлопців. Також сподіваємось, що продовжимо засідання у повному складі" — заявив Горошинський.

Адвокат нагадав, що обвинуваченого Олега Янішевського передали у межах обміну передали на окуповану територію Луганської області, а Павла Аброськіна та Сергія Зінченка — Донецької.

Читайте також: За останній тиждень ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження у "справах Майдану", - слідчий Яблонський

На уточнювальне запитання журналістки, чи повернуться решта обвинувачених до наступного засідання у Святошинському суді 17 березня, адвокат відповів: "Ми працюємо".

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.