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 Політика України
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Все про:вибори (4909) Харківщина (857) ЦВК (884)

 На проміжних виборах у Раду на 179 окрузі Харківщини зареєстровано 40 кандидатів, - ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 21 кандидата в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, призначених на 15 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Розглянувши заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їхню відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала 21 кандидата в народні депутати України", - сказано в повідомленні.

Разом із тим ЦВК відмовила в реєстрації трьом кандидатам "у зв'язку з відсутністю у згаданих осіб документа про внесення грошової застави".

Таким чином, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

В окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176263
 
 
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Оглашаю - украинцы иванов-петров-сидоров-мордовников-соколов-кузнецов-козлов-орлов-никитин-павлов-захаров-калашников-ерофеев..... и тд.и тп. все украинские кандидаты в депутаты на одно овободившееся депутатское кресло в Харьковской Области.. Где пулемет, *******
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"Баллотируются "40 " кандидатов на ОДНО МЕСТО" это обыкновенная кацапская проплаченная гибридная война кацапов против Украины.
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