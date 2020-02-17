 На проміжних виборах у Раду на 179 окрузі Харківщини зареєстровано 40 кандидатів, - ЦВК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Розглянувши заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їхню відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала 21 кандидата в народні депутати України", - сказано в повідомленні.

Разом із тим ЦВК відмовила в реєстрації трьом кандидатам "у зв'язку з відсутністю у згаданих осіб документа про внесення грошової застави".

Таким чином, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

В окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.