 МЗС висловив протест Росії у зв'язку із затриманням українських рибалок

Про це сказано в коментарі МЗС, опублікованому на офіційному сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві повідомили, що 17 лютого туди був викликаний тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні. Йому висловили протест у зв'язку із затриманням російською стороною в Азовському морі чотирьох українських рибалок.

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна і чотирьох членів його екіпажу", - заявили в МЗС.

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Також дипломати передали через тимчасового повіреного вимогу невідкладно звільнити українських рибалок і повернути рибальське судно і весь інвентар.

"Українська сторона вкотре підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь як невід'ємної частини суверенної території України", - додали в МЗС.

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.