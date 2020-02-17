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 Політика України
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Все про:Азовське море (1291) МЗС (2040) протест (1109) Росія (26470) рибалки (53)

 МЗС висловив протест Росії у зв'язку із затриманням українських рибалок

Міністерство закордонних справ викликало на килим тимчасового повіреного у справах РФ в Україні.

Про це сказано в коментарі МЗС, опублікованому на офіційному сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві повідомили, що 17 лютого туди був викликаний тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні. Йому висловили протест у зв'язку із затриманням російською стороною в Азовському морі чотирьох українських рибалок.

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна і чотирьох членів його екіпажу", - заявили в МЗС.

Читайте також: РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова

Також дипломати передали через тимчасового повіреного вимогу невідкладно звільнити українських рибалок і повернути рибальське судно і весь інвентар.

"Українська сторона вкотре підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь як невід'ємної частини суверенної території України", - додали в МЗС.

Читайте також: Окупаційний "суд" у Криму заарештував українських рибалок

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176262
 
 
 Топ коментарі
 
Нарешті. Не минуло і дві доби...
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Елисеев поведал. Зебильная власть же молчит, как мендель в рот набрала...
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А правду кажуть, що на устрічах Мюнхенської конференції Порошенка не допустили на панель Зеленського , а Лаврова - будь ласка.. свой чілавєк...
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ну хоть выразил.... пока то да сё, труселя те же отстирать....................
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А правду кажуть, що на устрічах Мюнхенської конференції Порошенка не допустили на панель Зеленського , а Лаврова - будь ласка.. свой чілавєк...
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Елисеев поведал. Зебильная власть же молчит, как мендель в рот набрала...
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щойно зеля відкрив ротяку і почав про мір торочити, фуйло йому бац - і нові полонені.
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оно и пукнуть боится , не то шо рот раскрыть ... оно за мир
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в мендель зайнятий рот МЗС висловив протест Росії у зв'язку із затриманням українських рибалок - Цензор.НЕТ 98 Клавіші в піаніно полірує
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Членограю не то моряков ,его раздутый рейтинг летит в трубу
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Сейчас только посмотрел видео допроса капитана (оказывается оно давно на Цензоре). Там он прямо признаётся в браконьерстве...
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Відповідно до рішення спільної з кацапами комісії , для ловлі видається ліцензія . Кацапи своїм видали зразу і ті ловлять з 01.01.20 . А прокацапська , українська частина комісії , відверто ворожа до України , це рішення саботує. І в 2020 році не видала жодної ліцензії , а нашим людям потрібно за щось жити , от і вийшли на воду . При цьому кацапи знають що в нас ліцензії не видавались , а немає ліцензії то автоматично браконьєр . Таким чином кацапи багато донецьких рибалок ловлять і відправляють рабами на кілька років. Незважаючи ні на що , для дупоголових хахлів кацапи лишаються брацкімнаротом .
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На видео допрашивающий спрашивает капитана типа "Вы в курсе, что решением украино-расийской комиссии вылов камбалы сетями ВООБЩЕ запрещён?" Тот говорит - да, в курсе.
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как он мог,недружественный акт против соседнего государства
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После акций оппозиции охранка, так называемая милиция, Лукашенко вылавливала тех, кто разговаривает по беларуски...
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зате Дристайка миттєво реагує на внутрішньополітичні виклики
це дуже цінна риса для міністра МЗС
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Надо просто перестать стрелять рыбачить!
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сколько прошло времени расдуплились скоростной МИД
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Может трибунал ещё раз примет решение, которое Украина пох...т за неделю до того, как ***** был обязан выполнить его решение? А если бы не выполнил, то ещё был повод накрутить на паРашу?
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Росийские погранцы поймали,а интересно где в это время были наши,Украинские?В засаде сидели?Ведь у нас как говорят в армии 200 000человек и мы ко всему готовы.А как же просрали рыбаков то?Нонсенс?Оказывается не ко всему готовы то!
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