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Все про:обстріл (5969) Донбас (15307) операція Об'єднаних сил (2058)

 Ворог від початку доби 17 лютого 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

  • поруч із населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;
  • неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін;
  • поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
  • в районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів із великокаліберного кулемета;
  • поруч із Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Окупанти впродовж пів години обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176261
 
 
 Топ коментарі
 
Пам"ятай, московитський солдат безпечний, коли мертвий !
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Враг с начала суток 17 февраля 7 раз нарушил перемирие. потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5131

***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Юні душі... та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче!
Це не сон, не сіндром маячні,
Це війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні...
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Зеленський має повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москві принимать парад ОРДЛО
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Пам"ятай, московитський солдат безпечний, коли мертвий !
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наверное в этом году гарант не выиграет войну!
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«статистика» стабильная и это напрягает......., но будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет.......
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Кремль диктує порядок денний Зеленському за посередництва Єрмака
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Враг с начала суток 17 февраля 7 раз нарушил перемирие. потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5131

***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Юні душі... та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче!
Це не сон, не сіндром маячні,
Це війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні...
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Зеленський має повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москві принимать парад ОРДЛО
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Так коли ж почнуться патрулювання разом з сепарами?
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Зеля вже спить і бачить... як наші військові патрулюють спільно з ордловцями і проросіскими обсєшниками.
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Він же наче сам казав, що в його голові війни вже нема. І в тому паралельному всесвіті він - Голобородько Всемогутній, а не Голохвастов Потішний. Тепер він прикладе всі зусилля, щоб його видуманий світ відтворився в реальності. Але, дякувати Богу, в його голові недостатньо для цього сірої речовини, а на ній - звилин. Засмучує лише його оточення, яке за нього виконує усіляки забаганки, коріння яких, нажаль, не в Україні.
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🤢🐸оно - марионетка изначально вырощенная гебней ,управляемая портновым ,казаком
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Это право должны получить ТОЛЬКО представители зелёной биомассы. Сивохо начкаром. Это будет честно.Может сдружатся даже... и останутся в лугандоновском раю рюзького мира. Да, взгляды у них схожи.А как бы Украина вздохнула без дураков и предателей...Мечты
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Перемирие можно нарушить один раз. Чисто моё мнение. 😎
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ВЕРНЫЙ СОЛДАТ И ДУРАК, НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. (фильм Король Артур)
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Це підготовка до спільного патрулювання.


На Донбасі бойовики скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з'єднань і частин.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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У місті Славутич Київської області помер Герой України, 47-річний захисник ДАП , кіборг Євген Ареф'єв з позивним "Спартак". Помер від інсульту...(поранення і контузії не могли минути без сліду)...
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ !!!

Ворог від початку доби 17 лютого 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4200

...
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