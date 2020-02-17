 Ворог від початку доби 17 лютого 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

поруч із населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;

неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін;

поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;

в районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів із великокаліберного кулемета;

поруч із Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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