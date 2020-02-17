 Ворог від початку доби 17 лютого 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
- поруч із населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;
- неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін;
- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
- в районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів із великокаліберного кулемета;
- поруч із Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.
Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Сьогодні, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
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Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Юні душі... та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче!
Це не сон, не сіндром маячні,
Це війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні...
На Донбасі бойовики скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з'єднань і частин.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ !!!
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