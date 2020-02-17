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 Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом затримання ФСБ РФ кримського татарина Межмедінова

Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження через затримання й арешт жителя Чорноморського району за підозрою в участі в "кримськотатарському батальйоні" імені Номана Челебіджихана.

"Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби відомства.

Уточнюється, що досудове розслідування веде управління Нацполіції в АР Крим і Севастополі.

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом затримання ФСБ РФ кримського татарина Межмедінова 01

Зазначимо, що за інформацією Кримської солідарності, заарештовано Нарімана Межмедінова.

"4 лютого 2020 року рішенням Київського районного суду в особі судді Діденка Д.О. був заарештований житель Чорноморського району Межмедінов Наріман. Органами попереднього розслідування чоловік підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.2.ст.208 КК РФ", - повідомили правозахисники.

Межмедінова затримали 3 лютого 2020 року. 4 лютого 2020 слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Тепер 55-річному кримському татарину загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Дата наступного судового засідання поки невідома.

За версією слідства, вина літнього кримського татарина полягає в тому, що влітку 2016 року він поїхав в Україну, де вступив до лав "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Челебіджихана".

Згодом чоловік повернувся до Криму і до дня свого арешту проживав зі своєю старенькою матір'ю.

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом затримання ФСБ РФ кримського татарина Межмедінова 02

Нагадаємо, 17 лютого ФСБ Росії повідомила, що затримала в окупованому Криму жителя Чорноморського району, підозрюваного "в участі в незаконному збройному формуванні, батальйоні імені Н. Челебіджихана". У російській спецслужбі також повідомляють, що підозрюваний влітку 2016 року виїхав на материкову частину України, де вступив до лав згаданого батальйону.

За інформацією ФСБ, проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 КК Росії (участь у збройному формуванні), його заарештовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176257
 
 
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Какой болван принял его в этот батальон и отправил в Крым?
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