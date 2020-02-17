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 Ніхто в Держдепартаменті не вірить, що Україна втручалася у вибори в США, - Тейлор

Ніколи не ставився серйозно до теорій змови про те, що нібито Україна втручалася в американські президентські вибори, щоб нашкодити Дональду Трампу.

Про це заявив колишній тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

За словами Тейлора, ніхто в Держдепартаменті не отримував завдання розслідувати, чи дійсно Україна намагалася втрутитися у вибори президента США, тому що "ніхто не сприймав це серйозно".

Американський дипломат сказав, що не бачить жодної причини вірити теорії змови, яку пропагує американський президент і його союзники. Тейлор зізнався, що був розчарований таємною політикою Трампа щодо України.

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Під час свідчень у Палаті представників Тейлор застеріг, що поведінка американського лідера шкодить національній безпеці США й України, а також підриває спротив Києва агресії з боку Росії.

"Безпека України важлива для нашої безпеки. І я переконаний, що причина цього в тому, що Україна на лінії фронту", - сказав Тейлор.

Він пояснив, що Росія веде проти свого сусіда "гібридну війну", яка, однак, націлена не тільки проти української держави, а й "всієї Європи і США".

"Гібридна війна - це більше, ніж танки і солдати. Гібридна війна - це інформаційна, кібернетична, економічна війна, це атаки проти виборів. І, як ми знаємо, вони атакували і наші вибори", - сказав Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176256
 
 
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Это они просто не ознакомились с доводами местных соеэкспертов.
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Россияне тоже не верят ,только молча смотрят в сторону высокого забора Кремля Никто в Госдепартаменте не верит, что Украина вмешивалась в выборы в США, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8029
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Доктрина Помпео - уничтожить Кремль
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Ну пока что у него получается только ж*пу лизать рюзьке
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Нечего на зеркало пенять коли рожа кривая или хто всравсь - невістка! И пуйло тут до ж*пы потому что Трамп опустил конченых демократишек клиторян- вот и весь секрет!
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А в западноевропейском мире уже не по вере играют, а по выгоде и страхе перед рашистами.
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Куда ми можемо втручатись.В нас свого нічого нема,ми голодранці.
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