 Скалецька: Найстрашніший вірус у світі - це паніка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в офіційному відеозверненні заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

"На позачерговому засіданні Уряду ми виділили гроші на заходи з обсервації людей із Китаю. Евакуацію здійснюватимемо з урахуванням усіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я за алгоритмами, які застосовуються у всьому світі", - повідомила Скалецька.

Згідно із затвердженим планом дій, літак вилетить із Києва у вівторок, 18 лютого. Глава МОЗ підкреслила, що на борт літака в Ухані зможуть піднятися тільки ті люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Всіх їх безпосередньо перед вильотом додатково перевірять китайські лікарі.

"Уряд забезпечить людей засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Всі члени команди пройшли відповідне навчання від Центру громадського здоров'я. Після приземлення будуть здійснені всі заходи безпеки. Літак направлять на санітарну стоянку. Всі необхідні митні процедури здійснюватимуться в костюмах біозахисту. До місця обсервації пасажири і члени команди з охороною прибудуть окремими транспортними засобами", - розповіла Скалецька.

Обов'язкову двотижневу обсервацію пройдуть не тільки евакуйовані з Китаю громадяни, а й вся команда, яка проводитиме евакуацію. Місце їх перебування цілодобово охоронятиме Національна гвардія і Національна поліція. Скалецька також нагадала, що станом на 17 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус.

"Найстрашніший вірус у світі - це паніка. Тому закликаю не вірити в чутки і фейки. Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах - сайтах Міністерства охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я України", - додала міністр охорони здоров'я.