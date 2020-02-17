 Скалецька: Найстрашніший вірус у світі - це паніка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в офіційному відеозверненні заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.
"На позачерговому засіданні Уряду ми виділили гроші на заходи з обсервації людей із Китаю. Евакуацію здійснюватимемо з урахуванням усіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я за алгоритмами, які застосовуються у всьому світі", - повідомила Скалецька.
Згідно із затвердженим планом дій, літак вилетить із Києва у вівторок, 18 лютого. Глава МОЗ підкреслила, що на борт літака в Ухані зможуть піднятися тільки ті люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Всіх їх безпосередньо перед вильотом додатково перевірять китайські лікарі.
"Уряд забезпечить людей засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Всі члени команди пройшли відповідне навчання від Центру громадського здоров'я. Після приземлення будуть здійснені всі заходи безпеки. Літак направлять на санітарну стоянку. Всі необхідні митні процедури здійснюватимуться в костюмах біозахисту. До місця обсервації пасажири і члени команди з охороною прибудуть окремими транспортними засобами", - розповіла Скалецька.
Обов'язкову двотижневу обсервацію пройдуть не тільки евакуйовані з Китаю громадяни, а й вся команда, яка проводитиме евакуацію. Місце їх перебування цілодобово охоронятиме Національна гвардія і Національна поліція. Скалецька також нагадала, що станом на 17 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус.
"Найстрашніший вірус у світі - це паніка. Тому закликаю не вірити в чутки і фейки. Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах - сайтах Міністерства охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я України", - додала міністр охорони здоров'я.
торізацію
Что то не вижу результатов уже 6 дней , раньше отчитывались то аденовирус , то грипп то коронавирус но не из Китая. Куда люди делись? Терзают меня смутные сомненья. Неужели журналисты этого не заметили? Или рты позатыкали. Кстати и эвакуацию наших из Уханя , назначенную на 11 число почему то на неделю перенесли. Задали бы эти вопросы министру профильному , интересно послушать ответ.
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...
Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...
Чорна Смерть заморозила душу...
Шкіра трупів під північим небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти оселю, давню й покинутуту...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...