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 Події, Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1137) Зоряна Скалецька (73) COVID-19 (47)

 Скалецька: Найстрашніший вірус у світі - це паніка

Евакуація українських громадян із Китаю проходитиме з дотриманням всіх норм ВООЗ, а після прибуття в Україну всі евакуйовані люди і члени команди пройдуть обов'язкову 14-денну обсервацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в офіційному відеозверненні заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

"На позачерговому засіданні Уряду ми виділили гроші на заходи з обсервації людей із Китаю. Евакуацію здійснюватимемо з урахуванням усіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я за алгоритмами, які застосовуються у всьому світі", - повідомила Скалецька.

Згідно із затвердженим планом дій, літак вилетить із Києва у вівторок, 18 лютого. Глава МОЗ підкреслила, що на борт літака в Ухані зможуть піднятися тільки ті люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Всіх їх безпосередньо перед вильотом додатково перевірять китайські лікарі.

"Уряд забезпечить людей засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Всі члени команди пройшли відповідне навчання від Центру громадського здоров'я. Після приземлення будуть здійснені всі заходи безпеки. Літак направлять на санітарну стоянку. Всі необхідні митні процедури здійснюватимуться в костюмах біозахисту. До місця обсервації пасажири і члени команди з охороною прибудуть окремими транспортними засобами", - розповіла Скалецька.

Обов'язкову двотижневу обсервацію пройдуть не тільки евакуйовані з Китаю громадяни, а й вся команда, яка проводитиме евакуацію. Місце їх перебування цілодобово охоронятиме Національна гвардія і Національна поліція. Скалецька також нагадала, що станом на 17 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус.

"Найстрашніший вірус у світі - це паніка. Тому закликаю не вірити в чутки і фейки. Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах - сайтах Міністерства охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я України", - додала міністр охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176251
 
 
 Топ коментарі
 
Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это Скалецкая.. Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 9598
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Ця дурепа страшніша,за будь-який вірус Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 9923
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Самый страшный вирус в Украине - это зеленая власть дилетантов. Это вы родимые.
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паникуй , не паникуй - все равно получишь .УЙ
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Кораблі непускали в порт доки непройде термін карантину!!! Якщо команда вимирала, судно Спалювали Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 1117 Що,ця, ляпалка несе про обсерваторізацію Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 8935 Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 6525
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ці ...ляді крім своїх людей яких мали забрати як мінімум тиждень назад нам ще у якості лотореї аргентинців привезуть ...ну це щоб вже "наверняка" ...колись у Америці індіанців у такий спосіб знищували ...тепер українців виморять
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Глупость и некомпетентность людей при власти. Тогда и рождается паника.
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Самий страшний віру це коли доктор права стає Міністром МОЗ .
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11 февраля 5 украинцев 3 из которых прилетели 4 февраля из Китая и 2 контактировали с ними обратились с симптомами для проверки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240088/
Что то не вижу результатов уже 6 дней , раньше отчитывались то аденовирус , то грипп то коронавирус но не из Китая. Куда люди делись? Терзают меня смутные сомненья. Неужели журналисты этого не заметили? Или рты позатыкали. Кстати и эвакуацию наших из Уханя , назначенную на 11 число почему то на неделю перенесли. Задали бы эти вопросы министру профильному , интересно послушать ответ.
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Скалецкая права, мы уже видели панику Воны во времена свиного гриппа. Сколько тонн тамифлю сдуру было закуплено из бюджетных денег! а сколько миллионов масок дельцами продано!
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Не траться на маски, покупай сразу респираторы.
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у нас пошесть - Зє!льона плєсєнь - губітєльна для всієї України
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Не жри Рошен, блевать не будешь. Зебилам от него плохо.
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Да, согласен с ней, что это не самая страшная болезнь. Но она вылечиваеться при нормальной медицине! Смторю китайскую социальную сеть вейбо и вижу, что деньги они на медицину не жалели. Больницу за 6 дней дней построили, а у нас Ющенко Ликарню майбутнього 14 лет строит, и ноль уголовных дел. Как эту хрень лечить, если в районных больницах нету КТ, МРТ, медикаметов и специалистов в таком количестве? Возьмем например Ичнянский район Черниговской области, там на 4 села один фельдшер вот и вся медицина. Скалецкая с Зеленским свалит в Израиль лечится или в Феофании полежат, а вы как хотите.
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Darkthrone - Inn I De Dype Skogens Favn Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 379

Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...

Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...

Чорна Смерть заморозила душу...
Шкіра трупів під північим небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...

Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти оселю, давню й покинутуту...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...
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Теодор Кіттельсен "Чума гуляє країною"

Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 6832
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Скалецкая-самый страшный вирус это пофигизм и излишняя самоуверенность!
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Самый страшный вирус- это сокрытие правды. Когда врач из Китая поднял вопрос об этом новом вирусе в декабре, ему приказали заткнуться и не наводить панику. А ведь тогда, если бы приняли меры, обошлось бы всё сотней- другой заражённых. А теперь ( из-за замалчивания, "чтобы не наводить панику") ловите сотни тысяч заражённых и тысячи трупов, которых уже никто не считает а просто сжигают. Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 4950
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, 17 февраля 2020Сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане из-за коронавируса удалили
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Самий страшний вірус це неосвічені люди з дипломами юристів на найвищих посадах!!! І знати не знають і вміти не вміють і говорять аби в роті не воняло.
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