 Мер Дніпра Філатов і керівник "Південмашу" Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Днепр час.

Торік підприємство вже зверталося до уряду з проєктом змін до Держбюджету-2019, однак ініціативу зняли з розгляду. Натомість на підприємстві почалися затримки у виробництві, а недостатність власних коштів призвела до зростання боргів по зарплатах для майже 5 тис. співробітників. Щоб подолати кризову ситуацію та уникнути масових звільнень, на виробництві були змушені скоротити тривалість робочого тижня.



Ситуація, що нині склалася на "Південмаші", загрожує виконанню замовлень підприємства. Так, цьогоріч тут повинні розпочати масштабне виробництво вузлів і комплектуючих ракетної техніки для компанії "Noosphere", котра уклала із заводом низку контрактів для американського замовника – компанії "Firefly".

"З метою реалізації національних інтересів держави, для розвитку провідного та унікального для України підприємства, звертаємося до Вас із проханням підтримати законодавчу ініціативу підприємства та сприяти невідкладному розгляду і ухваленню Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" стосовно збільшення статутного фонду ДП "ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова" на 210 млн грн", – йдеться у спільному листі, який міський голова Дніпра Борис Філатов і генеральний директор "Південмашу" Сергій Войт направили голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.





