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 Економіка, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1273) Південмаш (27) Філатов (254)

 Мер Дніпра Філатов і керівник "Південмашу" Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн

Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова – підприємство, яке відоме у галузі ракетобудування у багатьох країнах. Завод належить державі та має стратегічне значення для її економіки та безпеки. "Південмаш" також є одним із бюджетоутворювальних підприємств Дніпра і нині має борги перед місцевим кошторисом. Це – гроші, котрі місто повинно вкладати у лікарні, школи, дитсадки та інші соціальні програми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Днепр час.

Торік підприємство вже зверталося до уряду з проєктом змін до Держбюджету-2019, однак ініціативу зняли з розгляду. Натомість на підприємстві почалися затримки у виробництві, а недостатність власних коштів призвела до зростання боргів по зарплатах для майже 5 тис. співробітників. Щоб подолати кризову ситуацію та уникнути масових звільнень, на виробництві були змушені скоротити тривалість робочого тижня.

Ситуація, що нині склалася на "Південмаші", загрожує виконанню замовлень підприємства. Так, цьогоріч тут повинні розпочати масштабне виробництво вузлів і комплектуючих ракетної техніки для компанії "Noosphere", котра уклала із заводом низку контрактів для американського замовника – компанії "Firefly".

"З метою реалізації національних інтересів держави, для розвитку провідного та унікального для України підприємства, звертаємося до Вас із проханням підтримати законодавчу ініціативу підприємства та сприяти невідкладному розгляду і ухваленню Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" стосовно збільшення статутного фонду ДП "ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова" на 210 млн грн", – йдеться у спільному листі, який міський голова Дніпра Борис Філатов і генеральний директор "Південмашу" Сергій Войт направили голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Мер Дніпра Філатов і керівник Південмашу Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн 01
Мер Дніпра Філатов і керівник Південмашу Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн 02
Мер Дніпра Філатов і керівник Південмашу Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176249
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь, что корешок с зарплатой руководителя и его замов (с премиями) приложить до челобитной не забыли!?
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«Тайфун», «Сапсан», надзвукові ракети та обслуговування «Точок-У»: підсумки ракетної оборонної програми КБ Південне за 2019 рік https://uprom.info/news/vpk/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/
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а южмаш убыточный? ну надо же... конечно не нафтогаз, но тоже как то странно
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Надеюсь, что корешок с зарплатой руководителя и его замов (с премиями) приложить до челобитной не забыли!?
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Обойдутся. Выращивать кукурузу и семечки - вот цель развития страны по мнению 73%.
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Сергей, вот только позвонил друг с универа. Его шеф был на совещании у некого Шарова, зам министра уничтожения освиты и науки Украины. Цитата почти дословно "никакой инженерной подготовки, все внимание передвысшей фаховой подготовке. Европа требует наших рабочих рук".
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«Тайфун», «Сапсан», надзвукові ракети та обслуговування «Точок-У»: підсумки ракетної оборонної програми КБ Південне за 2019 рік https://uprom.info/news/vpk/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/
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а южмаш убыточный? ну надо же... конечно не нафтогаз, но тоже как то странно
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И что этот Южмаш всегда будет существовать на иждивении государства? Тогда нафига он нужен. Как музей?
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Филатов столько на девок и кабаки в месяц тратит ... сейчас пост на носу ,вот пусть и ...
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10 млн. дол.?)...так это меньше премии рыжему газовику, маме в америку на сохранение отправленной?.. Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 2601...уряд непуганных идиотов.. Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 1945...южмаш =рыжий? ..песец!!!..
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...столько примерно стоит туалетная комната во дворце еще одного нашего рыжего олигарха только в Лондоне.. Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 9725...
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а по факту выходит долгообразующее предприятие.
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_Армия также неприбыльная организация. Уже понял или действительно требуется разжёвывать?
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Виходить затримки у виробництві, які тягнуть за собою виплати зарплати є непоодинокими в країні
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если у них куча заказов и потужная перспектива зачем ехать просить выделить какие-то небольшие деньги
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Вони зайняті! Нечипайте їх - на часі закон про землю. Який "Южмаш"??? Ви ще скажіть, що треба оновити лабораторії там, щоб були новітні розробки! Теж вигадали! От зара, після Давосу інвестор як попре, то тіко тримайся! Віддадуть в концессію самому Маску! Стопудово! А краще - Бєні! Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 3396
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Подібні підприємства мали б оподатковуватись за нульовою ставкою, користі для держави, обороноздатності, репутація країни в світі від їх продукції більше ніж від їх податків.
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Читаем внимательно челобитную,
параграф 4, проблемы начались когда прекратились работы по "морскому старту" который пал жертвою размытия активов рашей (в 2009) а в 2015 году в связи с санкциями "Энергия" продала долю в проекте частной компании S7 (рашинская авиакомпания, которая летает в ОККУПИРОВАНЫЙ Крым).
Возникает вопрос - почему украинская государственная компания, уже после начала войны начала работать над проектом де-факто принадлежащим стране аггрессору????????
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_Вообще не понимаю... Южмаш должен работать в 4 смены и без выходных, ковать ракетный щит Украины! Какого хера здесь творится, ****? Мер Дніпра Філатов і керівник "Південмашу" Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн - Цензор.НЕТ 7358
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Якщо колись в Україні зявиться влада, яка реально на ділі захоче повернути окуповані кацапопапуасом території, вона розпочинатиме свій робочий день на "планьорці" Южмаша, а не кататиметься по Оманах та Мінськах
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