 Чотири особи відмовилися від статусу потерпілого у "справах Майдану", - слідчий ДБР Чорноблавський

Про це на брифінгу повідомив слідчий Державного бюро розслідувань Олександр Чорноблавський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, ще у 2018 році в Генпрокуратуру почали надходити заяви від потерпілих з відмовою від статусу.
Він зазначив, що на сьогодні вже чотири особи відмовилися від статусу потерпілого. Слідчий навів приклад: "Ми знаємо, що 18 лютого 2014 року чоловіка забрали в реанімацію, а він не вважає себе потерпілим".
Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.
2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.
11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України були узгоджені до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.
Это самые умные. Которые уже тогда сообразили, что в этой стране ни хера из этого не получится.
тут же у судей намечается дельце, по признанию госпереворота от "беркутят", так что дело Майдана им как то не в дугу!
Так карманные прокуроры ЭТОГО добиваются?
А где геройски отпущенные "беркутята" с иском против Украины и за "госпереворот"?
Интересно, какое решение примут зебильные судьи в этом случае?
те что еще умнее завтра найдут справки, что они были в антимайдане.