 Чотири особи відмовилися від статусу потерпілого у "справах Майдану", - слідчий ДБР Черноблавський

Про це на брифінгу повідомив слідчий Державного бюро розслідувань Олександр Черноблавський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, ще у 2018 році в Генпрокуратуру почали надходити заяви від потерпілих з відмовою від статусу.

Він зазначив, що на сьогодні вже чотири особи відмовилися від статусу потерпілого. Слідчий навів приклад: "Ми знаємо, що 18 лютого 2014 року чоловіка забрали в реанімацію, а він не вважає себе потерпілим".

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Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України були узгоджені до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.