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Все про:ГПУ (3585) злочини проти Майдану (90) ДБР (879)

 Чотири особи відмовилися від статусу потерпілого у "справах Майдану", - слідчий ДБР Черноблавський

У 2018-2019 роках Генпрокуратура почала отримувати заяви від потерпілих у "Справах майдану" з відмовою від статусу.

Про це на брифінгу повідомив слідчий Державного бюро розслідувань Олександр Черноблавський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, ще у 2018 році в Генпрокуратуру почали надходити заяви від потерпілих з відмовою від статусу.

Він зазначив, що на сьогодні вже чотири особи відмовилися від статусу потерпілого. Слідчий навів приклад: "Ми знаємо, що 18 лютого 2014 року чоловіка забрали в реанімацію, а він не вважає себе потерпілим".

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Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України були узгоджені до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176247
 
 
 Топ коментарі
 
Залякування почалося ...
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Жаль не дожали рыгошоблу майдановцы,не было бы в ее истории такого позорного явления как п.падлошенко и шут зеленый
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Четыре человека отказались от статуса потерпевшего по "делам Майдана", - следователь ГБР Черноблавский

Это самые умные. Которые уже тогда сообразили, что в этой стране ни хера из этого не получится.
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Саботаж от портновских исполнителей Это ,как в совдепии было «по просьбе трудящихся»
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Жаль не дожали рыгошоблу майдановцы,не было бы в ее истории такого позорного явления как п.падлошенко и шут зеленый
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тоесть патриотически настроенные мажоры людей майбахами не сбивают?
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я такой кацап, как ты удмурт. пруф? сын твоего любимого луценка, участник ато, на своем туареге человека убил
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И кацапы бы не напали))) вам всем, выборцам зебобы, надо тату на лбу, с надписью"дебил",чтоб люди сразу знали с кем дело имеют.
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дебил, это их ещё похвально назвать, если только "я за Зе" то это уже однозначное клеймо.
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их наверное по судам так затаскали, что люди поняли, ничего хорошего ждать уже не приходится...
тут же у судей намечается дельце, по признанию госпереворота от "беркутят", так что дело Майдана им как то не в дугу!
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Замордовали?
Так карманные прокуроры ЭТОГО добиваются?
А где геройски отпущенные "беркутята" с иском против Украины и за "госпереворот"?
Интересно, какое решение примут зебильные судьи в этом случае?
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да нет в этом зрады от тех 4, скореевсего их уже задолбало безрезультатные допросы и предоставление покозании, людей задолбали так что готовы сказать уже - да оть-итесь от меня, нет желания продолжать этот цырк с вами.
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Скоро мертвых предадут анафеме а выживших посадят чтобы другим неповадно было майданы затевать, правильно я говорю, Виктор Федорович?!
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Іще пів-року такої роботи ДБР і жертв Майдану - як і не було. Залишаться лише не визнані герої-беркутівці.
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