 "Почалася трансформація тіньового ринку ГБО в законний", - президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів Дмитро Гончарук, президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" (Абете).

За його словами, раніше акт технічної експертизи автовласникові пропонував сам установник. Тепер же безпеку ГБО перевіряє незалежний орган на відповідність обладнання технічній та нормативній документації.

"Простіше кажучи, посилився контроль за якістю і безпекою встановленого газобалонного обладнання і самої роботи з установки. Адже ні для кого не секрет, що багато наших автовласників часто намагаються заощадити: на трубках і шлангах для газопроводів, балонах, мультиклапанах. Жертвами такої економії можуть стати як сам автовласник, рідні, близькі, пасажири, так і навколишні люди. По суті, почалася трансформація тіньової частини ринку ГБО в законний", - зазначив експерт.

За його словами, такий спосіб оцінки дозволяє відсікти нелегальне обладнання або з вичерпаним терміном експлуатації.

"Реальність така, що з 10 машин - 4-5 не можуть бути сертифіковані апріорі. Раніше автовласники платили за папірець без будь-якої гарантії безпеки, зараз же відбувається реальна перевірка за участю кваліфікованих експертів. Загалом процедура стала простішою. Зараз автовласника, який пройшов сертифікацію і приїжджає в Сервісний центр МВС, вже не затримують проходженням експертизи, він не чекає експерта, а просто здає пакет документів, включно з сертифікатом відповідності. І за 15-30 хвилин йому видають готовий техпаспорт", - розповів Дмитро Гончарук.

Як зазначив президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту", раніше відповідальність ніс тільки установник ГБО (той, хто видав свідоцтво), тепер же вона лягає і на орган сертифікації.

"Всі органи оцінки відповідності та сертифікації мають бути застраховані. Це обов'язкова вимога. Для цього вони укладають зі страховими компаніями договори страхування від заподіяння шкоди майну третіх осіб. Якщо орган видав сертифікат відповідності на несправне ГБО, він є фінансово і репутаційно відповідальним. Крім того, є великий ризик анулювання атестата акредитації, який дає право займатися сертифікацією і взагалі працювати на цьому ринку.

Тому органи сертифікації дуже обережні у виборі партнерів по лабораторії, їхні експерти виїжджають на місце, регулярно перевіряють компетентність персоналу і стан обладнання. Але якщо раптом станеться займання, яке виникло внаслідок неправильної роботи ГБО, необхідно викликати поліцію і експертну службу МВС. Якщо пожежа сталася через несправність ГБО, починається розслідування ланцюжка: чиє свідоцтво, хто встановлював, проводив випробування і видавав сертифікат. Тобто піднімаються всі матеріали з Сервісного центру МВС. При цьому установники ГБО, наприклад, яке-небудь кустарне СТО, взагалі жодним чином не відповідає", - підкреслив Дмитро Гончарук.