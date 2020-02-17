 "Почалася трансформація тіньового ринку ГБО в законний", - президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів Дмитро Гончарук, президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" (Абете).
За його словами, раніше акт технічної експертизи автовласникові пропонував сам установник. Тепер же безпеку ГБО перевіряє незалежний орган на відповідність обладнання технічній та нормативній документації.
"Простіше кажучи, посилився контроль за якістю і безпекою встановленого газобалонного обладнання і самої роботи з установки. Адже ні для кого не секрет, що багато наших автовласників часто намагаються заощадити: на трубках і шлангах для газопроводів, балонах, мультиклапанах. Жертвами такої економії можуть стати як сам автовласник, рідні, близькі, пасажири, так і навколишні люди. По суті, почалася трансформація тіньової частини ринку ГБО в законний", - зазначив експерт.
За його словами, такий спосіб оцінки дозволяє відсікти нелегальне обладнання або з вичерпаним терміном експлуатації.
"Реальність така, що з 10 машин - 4-5 не можуть бути сертифіковані апріорі. Раніше автовласники платили за папірець без будь-якої гарантії безпеки, зараз же відбувається реальна перевірка за участю кваліфікованих експертів. Загалом процедура стала простішою. Зараз автовласника, який пройшов сертифікацію і приїжджає в Сервісний центр МВС, вже не затримують проходженням експертизи, він не чекає експерта, а просто здає пакет документів, включно з сертифікатом відповідності. І за 15-30 хвилин йому видають готовий техпаспорт", - розповів Дмитро Гончарук.
Як зазначив президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту", раніше відповідальність ніс тільки установник ГБО (той, хто видав свідоцтво), тепер же вона лягає і на орган сертифікації.
"Всі органи оцінки відповідності та сертифікації мають бути застраховані. Це обов'язкова вимога. Для цього вони укладають зі страховими компаніями договори страхування від заподіяння шкоди майну третіх осіб. Якщо орган видав сертифікат відповідності на несправне ГБО, він є фінансово і репутаційно відповідальним. Крім того, є великий ризик анулювання атестата акредитації, який дає право займатися сертифікацією і взагалі працювати на цьому ринку.
Тому органи сертифікації дуже обережні у виборі партнерів по лабораторії, їхні експерти виїжджають на місце, регулярно перевіряють компетентність персоналу і стан обладнання. Але якщо раптом станеться займання, яке виникло внаслідок неправильної роботи ГБО, необхідно викликати поліцію і експертну службу МВС. Якщо пожежа сталася через несправність ГБО, починається розслідування ланцюжка: чиє свідоцтво, хто встановлював, проводив випробування і видавав сертифікат. Тобто піднімаються всі матеріали з Сервісного центру МВС. При цьому установники ГБО, наприклад, яке-небудь кустарне СТО, взагалі жодним чином не відповідає", - підкреслив Дмитро Гончарук.
оСень денег хоца !!!
1. Немедленно заменят устаревшее оборудование на новое.
2. Ваааще откажутся от ГБО
3. Дадут немного денеХ и оборудование окажется вполне исправным.
Правда, тут возникает ещё один вопрос: сколько это- "немного денеХ"?! Когда мы узнаем цифру- мы будем знать: эту хрень пролоббировал кто-то, у кого скопилось до хренища нового ГБО или тот, кто хочет денеХ сразу и сейчас!
Там отвєт на Ваші вопроси.
Поласую
Новиє ліца, нє олігархі, а молодиє і голосракіє.
Надо успєть. Уже год прошел.
«іВ ктор Алекса20 минут назад. Схема зі "Свинарчуками" виявилася вигадкою - міністр оборони визнав: кoрупцiї після аудиту не виявлено - блогер https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svyn... Міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях у справі Гладковського. Тобто - в тих же закупівлях російських комплектуючих для українського техніки. Про це він сам публічно заявив в інтерв'ю Сергію Іванову. Допис блогера та історика Дмитра а "Калинчук" Вовнянка. Пряма мова: "Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях по справі Гладковського. Тобто - в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки. Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку. "А як же завищені ціни?", - зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді - ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше - комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти. Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі - і уже зняли браслет. Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни."
- У вас аптечка не сертифицирована
- А где мне взять сертифицированную???
- Вон, подойдите к киоску вот тому, только сразу говорю- она стоит 1000 гривен
- А шо ш так дорого???
- Ладно, вижу, что резиновый жрут у тебя есть. Давай 500 и- вопрос решен.
Де-то так со мной было, в одном из МРЭО Мариуполя.
Что мелкий, пусть и не совсем законный бизнес,
Решил прикрыть ты?
ОККО или Укравтодор грузина?
Там руки то же из очка ростут,
Пока на дзель я не перешол за то я знаю.
И чтоб ни кто не сомневался.
#визробилицеразом
#сцутвглаза