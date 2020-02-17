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 Економіка
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 "Почалася трансформація тіньового ринку ГБО в законний", - президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Гончарук

У небезпеці через неправильно встановлене або неякісне газобалонне обладнання опиняються не тільки водії, а й навколишні люди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів Дмитро Гончарук, президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" (Абете).

За його словами, раніше акт технічної експертизи автовласникові пропонував сам установник. Тепер же безпеку ГБО перевіряє незалежний орган на відповідність обладнання технічній та нормативній документації.

"Простіше кажучи, посилився контроль за якістю і безпекою встановленого газобалонного обладнання і самої роботи з установки. Адже ні для кого не секрет, що багато наших автовласників часто намагаються заощадити: на трубках і шлангах для газопроводів, балонах, мультиклапанах. Жертвами такої економії можуть стати як сам автовласник, рідні, близькі, пасажири, так і навколишні люди. По суті, почалася трансформація тіньової частини ринку ГБО в законний", - зазначив експерт.

За його словами, такий спосіб оцінки дозволяє відсікти нелегальне обладнання або з вичерпаним терміном експлуатації.

"Реальність така, що з 10 машин - 4-5 не можуть бути сертифіковані апріорі. Раніше автовласники платили за папірець без будь-якої гарантії безпеки, зараз же відбувається реальна перевірка за участю кваліфікованих експертів. Загалом процедура стала простішою. Зараз автовласника, який пройшов сертифікацію і приїжджає в Сервісний центр МВС, вже не затримують проходженням експертизи, він не чекає експерта, а просто здає пакет документів, включно з сертифікатом відповідності. І за 15-30 хвилин йому видають готовий техпаспорт", - розповів Дмитро Гончарук.

Як зазначив президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту", раніше відповідальність ніс тільки установник ГБО (той, хто видав свідоцтво), тепер же вона лягає і на орган сертифікації.

"Всі органи оцінки відповідності та сертифікації мають бути застраховані. Це обов'язкова вимога. Для цього вони укладають зі страховими компаніями договори страхування від заподіяння шкоди майну третіх осіб. Якщо орган видав сертифікат відповідності на несправне ГБО, він є фінансово і репутаційно відповідальним. Крім того, є великий ризик анулювання атестата акредитації, який дає право займатися сертифікацією і взагалі працювати на цьому ринку.

Тому органи сертифікації дуже обережні у виборі партнерів по лабораторії, їхні експерти виїжджають на місце, регулярно перевіряють компетентність персоналу і стан обладнання. Але якщо раптом станеться займання, яке виникло внаслідок неправильної роботи ГБО, необхідно викликати поліцію і експертну службу МВС. Якщо пожежа сталася через несправність ГБО, починається розслідування ланцюжка: чиє свідоцтво, хто встановлював, проводив випробування і видавав сертифікат. Тобто піднімаються всі матеріали з Сервісного центру МВС. При цьому установники ГБО, наприклад, яке-небудь кустарне СТО, взагалі жодним чином не відповідає", - підкреслив Дмитро Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176244
 
 
 Топ коментарі
 
сколько машин с гбо взорвалось за 2019 год?
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Зебилы по идее должны этому новшеству аплодировать стоя...
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Апиридил. Типа такие водилы - камикадзе, ездят на этом неисправном ГБО, нюхают, горят пачками, а теперь прийдет добрый дядя мент и усе исправит...
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Зебилы по идее должны этому новшеству аплодировать стоя...
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Ну а как же я богажник БОКС поставил на свой авто. ПЕРЕДЕЛКА ведь с завода он не устанавливается. А может это доукомплектация???? ДАИ КОМУ КАКОЕ ДЕЛО НА ЧЕМ Я ЕЗЖУ ПОСЛЕДНИЕ до 10 ДНЕЙ. И КТО ИМ (копам,мусорам,лягавым одним словом КОЗЛАМ) ПОКАЖЕТ ПОД КАПОТОМ И В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ.Понятые ,ордер и т. д. по процедуре.
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Ющенко в ярости: "Я не занимался вашим вонючим газом…"
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Апиридил. Типа такие водилы - камикадзе, ездят на этом неисправном ГБО, нюхают, горят пачками, а теперь прийдет добрый дядя мент и усе исправит...
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И много машин сгорело по причине неисправного ГБО?
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Таки да, стоїть машина і воняє газом. Бімба у дворі.
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А водила нюхает и радуется, больше такого не будет, купил бумажку, и все мембраны в порядке...
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Как думаешь,сколько продержится твой высер?Минуту?😂🌷
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Гончарук там, гончарук сям...Й асоціацію швиденько намалювали, аби бабло косити "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 2121 "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 6184
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Пытаюсь представить количество ГБО, в тачках, которое будет признано не отвечающим стандартам сертифицирования. Это будут тысячи и тысячи тачек! Внимание- вопрос: каким образом, владельцы этих тачек будут решать проблему? Варианты ответа:
1. Немедленно заменят устаревшее оборудование на новое.
2. Ваааще откажутся от ГБО
3. Дадут немного денеХ и оборудование окажется вполне исправным.
Правда, тут возникает ещё один вопрос: сколько это- "немного денеХ"?! Когда мы узнаем цифру- мы будем знать: эту хрень пролоббировал кто-то, у кого скопилось до хренища нового ГБО или тот, кто хочет денеХ сразу и сейчас!
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У М. Зощенко єсть малєнькій рассказік «Тара».
Там отвєт на Ваші вопроси.
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Прочитал. "Слабая тара". В принципе- ничего не изменилось, с 1930-го года. Схема- накатанная. Потому, ждем-с-с-с вариант 3.
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Расшірєніє кормовой бази.
Новиє ліца, нє олігархі, а молодиє і голосракіє.
Надо успєть. Уже год прошел.
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Перенаправляют денежные потоки, вот и вся трасформация. Тили, тили, трали вали, это мы уже проходили.
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І Схеми хотят...
«іВ ктор Алекса20 минут назад. Схема зі "Свинарчуками" виявилася вигадкою - міністр оборони визнав: кoрупцiї після аудиту не виявлено - блогер https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svyn... Міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях у справі Гладковського. Тобто - в тих же закупівлях російських комплектуючих для українського техніки. Про це він сам публічно заявив в інтерв'ю Сергію Іванову. Допис блогера та історика Дмитра а "Калинчук" Вовнянка. Пряма мова: "Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях по справі Гладковського. Тобто - в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки. Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку. "А як же завищені ціни?", - зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді - ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше - комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти. Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі - і уже зняли браслет. Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни."﻿
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Такая же история и с бронежилетами. Застав дурака богу молиться........
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Когда у Зеленского начинают доить простых людей , а олигархи и дальше обогащаются на схемах, то видно Валодя шота делает не так
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да вранье все это , будет узаконенный схематоз развода на бабки , уже был техосмотр в определенных сервисах и что ? приехал заплатил дали бумашку вот и весь техосмотр...
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Да-да, помню:

- У вас аптечка не сертифицирована
- А где мне взять сертифицированную???
- Вон, подойдите к киоску вот тому, только сразу говорю- она стоит 1000 гривен
- А шо ш так дорого???
- Ладно, вижу, что резиновый жрут у тебя есть. Давай 500 и- вопрос решен.

Де-то так со мной было, в одном из МРЭО Мариуполя.
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НУ ТЫ 3,14ДР нашел теневой рынок.КОЗЕЛ ЗЕЛЕНЫЙ.
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Кто!? Дал тебе бабло в откате,
Что мелкий, пусть и не совсем законный бизнес,
Решил прикрыть ты?
ОККО или Укравтодор грузина?
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Скорее та артель, что Еврогаз завется.
Там руки то же из очка ростут,
Пока на дзель я не перешол за то я знаю.
И чтоб ни кто не сомневался.
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Тоесть кто раньше регистрировал гбо делал это незаконно?
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Вы в этом уверены? А при продаже тачки- никаких вопросов не возникнет, к сертификату о ГБО, точнее- к отсутствию оного?!
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С этими Зебилами я ни в чем не могу быть уверен.
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Я не удивлюсь если к 1 апреля в магазины и кафе будут частить пожарные инспектора и СЭС "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 8566
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Ну еще,друзья,добавлю,центры сертификации разместятся конечно в крупных областных центрах, и нам,селянам,нужно будет туда ехать.Естественно за день это не решится(нет связи,нет эксперта,нет еще чегото)приезжайте завтра.Так это,может монету вам? Так да! И уже все есть, все делается.Паралельно с этим, возле сервисного центра толпы решал,это называется создание новых рабочих мест! Черт бы их побрал!
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Вот увидете скоро за фаркопы возьмутся как в рашке.
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Цензор как дела ? В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук"Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 2735С 20 декабря 2019 года в Украине больше невозможно внести в техпаспорт автомобиля некачественное или устаревшее газобаллонное оборудование.Все машины с установками сжиженного газа будут проходить тщательную экспертизу и испытания в специальных лабораториях, а затем получать сертификат соответствия техническим нормам.Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в сюжете "Надзвичайних Новин" на телеканале ICTV президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Дмитрий Гончарук.
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Началась ,,трансформация,, спроса на ГБО в денежные потоки в карманы корешей ,, Величайшего лидера современности ,,
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Нормальное покращення, надеюсь зелохи счастливы.
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Ассоциация "Безопасность эксплуатации транспорта" ? Нет,не слышал)))
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Какую зарплату и от кого будут получать независимые эксперты?
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