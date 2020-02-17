 РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова

Про це заявила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"4 лютого 2020 року рішенням "Київського районного суду" був незаконно заарештований кримський татарин Наріман Межмедінов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "пресслужби управління ФСБ по Криму і м.Севастополю.

15 лютого 2020 року "прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення про підтвердження особистих даних і процесуального статусу також відсутні", - зазначила вона.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової "з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус, а також перевірити дотримання прав затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд і захист".

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію з черговими фактами затримання країною-агресором громадян України і не допустити порушення їхніх основних прав і свобод", - підкреслила омбудсмен.

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.