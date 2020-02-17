EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, Події
  511  9
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1291) Денісова (423) затримання (3107) Крим (8774) рибалки (53) кримські татари (1511) Москалькова (162)

 РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова

Російська Федерація продовжує затримувати громадян України на окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України.

Про це заявила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"4 лютого 2020 року рішенням "Київського районного суду" був незаконно заарештований кримський татарин Наріман Межмедінов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "пресслужби управління ФСБ по Криму і м.Севастополю.

15 лютого 2020 року "прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення про підтвердження особистих даних і процесуального статусу також відсутні", - зазначила вона.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової "з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус, а також перевірити дотримання прав затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд і захист".

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію з черговими фактами затримання країною-агресором громадян України і не допустити порушення їхніх основних прав і свобод", - підкреслила омбудсмен.

РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова 01

Читайте також: Окупаційний "суд" у Криму заарештував українських рибалок

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176238
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Харант поміняй рибалок на любителя кацапщини Сівоху. Українці зрадіють РФ не предоставила официальную информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море, - Денисова - Цензор.НЕТ 2714
 показати весь коментар
 
 
Та что вы говорите ? Видимо это первый раз такая фуйня с "братами" кацапами и украицами.
 показати весь коментар
 
а ВЛАСТИ МОЛЧАТ В ТРУБОЧКУ мид ПРЕЗИДЕНТ АУ ВЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ У НАС ЕСТЬ ЕЩЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ИЛИ НЕТ
 показати весь коментар
 
"Какаяразница" для шлёмы ты кацап или украинец, если бабло из московии и из Украины капает.
 показати весь коментар
 
Ну правильно. Моника ясно дал понять, шо в обмен на заложников будет активно подмахивать русне. Русня хватает заложников.
 показати весь коментар
 
якщо голосували за ЗЕ, то Ермак витягне
 показати весь коментар
 
решение - вот оно, на поверхности: на Гоптовском посту хватать тех нищебродов из белгородских ипеней, которые отоварились на Барабане и тянут контрабас сверх декларированного. Хватать и сажать на 10 суток... а там посмотрим...
Слабость во всех проявлениях. Слабость и боязнь раздразить *****...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору