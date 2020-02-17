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 Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція

Місце карантину українців, евакуйованих із Китаю, цілодобово охоронятимуть співробітники Національної гвардії і Національної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що після приземлення літак відразу відправлять на санітарну стоянку, а митні процедури здійснюватимуться у костюмах біозахисту. Пасажирів і членів екіпажу під охороною окремим транспортом на 14 днів перевезуть у спеціальну зону карантину.

"Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу і забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції", - зазначили в МОЗ.

Читайте також: Евакуйовані з Уханя іноземці 14 днів перебуватимуть на обсервації в Україні, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176235
 
 
 Топ коментарі
 
Идиоты! Астанавитесь!
Чернобыльскую зону так охраняли, что всё оттуда вывезли...
Привезёте в страну заразу - передохните все.
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в нормальних країнах за адекватної влади - 24 доби.
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Ну здраствуй вирус. Было в Украине хорошо, - станет еще лучше.
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Одиозный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов пожимать руку только президенту РФ, премьеру и спикеру Госдумы. Все это - с целью профилактики заражения инфекциями.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10877075-zhirinovskiy-iz-za-koronavirusa-i-orvi-zapretil-zhat-sebe-ruku-putinu-mozhno.html

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Бойцы Мотороллы и Гиви. Ты что, новости не читаешь?
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Ну здраствуй вирус. Было в Украине хорошо, - станет еще лучше.
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*****, я тащусь с нашего населения. У каждого по полсотни масок припасено, все трясутся но не одевают. Ждут , пока по телевизору скомандуют. Особенно боятся, что эвакуированные заразу на днях завезут. Я запугал вирусом два десятка старушек из нашего дома, одели маски. И чтоб вы думали : дворовые престарелые хунвейбинки догоняют их и маски стаскивают. В гроб -- так всем скопом. Они не понимают, что Зеля в бункере отсидится и будет оттуда им ролики крутить, из безопасного места. Зеля вместе с ними в могилу лезть не планирует.
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Идиоты! Астанавитесь!
Чернобыльскую зону так охраняли, что всё оттуда вывезли...
Привезёте в страну заразу - передохните все.
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Відправте їх одяг в Донецку херову республіку Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 2828 Хай плодяться
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Украинцы подвергаются такой опасности и неясно, что будет дальше. А вирус, наверно, выростили в известной лаборатории в Ухани, но потом что-то пошло не так и он вышел из-под контроля.
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на американцев намекаешь..) это любимая тема сколеновставателей..
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Место карантина украинцев, эвакуированных из Китая, будут круглосуточно охранять сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции

И это правильно!
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а хто потім нацгвардійців охоронятиме ?
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Щоб місцеві не спалили місце карантину?
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Ах,я значить пагана,а не МОЗ,який запевняє,що він цієї болячки смертність невисока,а всього 3%.А ти знаєш,що 3% від 37міл. українців складе 1 110 000 чоловік.Це населення одної області.
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одно выражение в Чернобыль отправить и сжечь, это конечно эпичное гамно
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Андрей,Україна по ВІЛ одна з перших в Європі по кількості інфікованих.В Україні є хоча би одна спеціалізована клініка,яка займається вивчення цієї болячки і розробкою вакцини,чи лікарства?Ці хворі українці мають якийсь захист із сторони держави,чи держава вмила руки,най си діє воля Божа?В даному випадку держава не прийняла позу «хати з краю»?
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Так зебилы с математикой не ладят
Вот обещали 4000 уже учителям - и где?

На санаторий для изолятора денег нет
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Охрану Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 7384 Може та полюція охоронятиме неінфікованих від привезених Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 7384
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американский телеканал CBS.. о двух чартерах эвакуированных граждан США..:
С круизного лайнера у берегов Японии.. Они 2 недели были в карантине..
А по прибытии в США 16 положительных тестов.. на коронавирус
Остальные сейчас сидят.. кукуют в самолёте.. непонятно сколько
Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 2483

Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 7163
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До людей не доходит. Они не понимают , какая беда может попасть в страну с нашим уровнем медицины, с нашей коррупцией. Да 200-300 долларов взятки и дадут свиданку приехавшим украинцам с Китая и родней. Все как буд-то это не понимают.
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Охть... Впрочем, удивительно было бы как раз обратное.
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Передали, что вирус очень пронырливый. Заразиться можно даже водой из унитаза если стояк общий.
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т.е. эти 16 пользовались унитазной водой на лайнере.. ?
Вирус "пронырливо" мутирует.. этого достаточно, чтоб понять, что все серьёзно.. и без "общего стояка"
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Даже мутировавший вирус не способен к телепортации. Между тем говорят на лайнере не во всех каютах есть иллюминатор, а вытяжка то надо полагать общая... Ничего сверхъестественного.
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Унитазная вода на лайнере - забортная, т.е. морская.
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Правда потом она попадает в специальные танки ( сточно бытовые или фекальные) За 12 миль от берега эти танки опорожняются в море.
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А потом с Нацгвардией и Полицией будет происходить вот такое.
https://twitter.com/newkc14/status/1229388340371361793
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Скорее вот такое...
К первой группе относятся санитары, заразившиеся от первого из заболевших санитаров. Никто их них не был вакцинирован. 24 декабря заболел санитар Чуркин, который ухаживал за больным Мусиенко; больной стал просить Чуркина оказать ему последнюю услугу и достать водки. Чуркин не только исполнил эту просьбу, но и сам принял участие в попойке. По словам товарищей Чуркина, он находился на дежурстве в пьяном виде. Пришедший сменить его санитар застал Чуркина спящим на полу дежурной комнаты; заболел Чуркин 24 декабря, умер 25-го, ему была введена лечебная сыворотка в количестве 300 см3.
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Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований...

https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
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_Поняли что это означает для нас? МОЗ гарантированно везёт в Украину вирус и они точно не в состоянии удержать его запертым в клетке...
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в нормальних країнах за адекватної влади - 24 доби.
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пи...уй в нормальную страну и не выноси здесь мозги, я родился и умру в Украину, а ты н...й
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по идее 14.. но пример круизного лайнера показал.. что после 14 дней не выявили.. а на 15 уже..
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А я таки не понял они стволами внутрь или наружу целить будут? Кого от кого охранять туристов шоб не разбежались или их таки но от благодарного за китайские гостинцы местного населения с лекарственными препаратами в виде коктейля Молотова?
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А кто потом проверит врачей, которые поедут общественным транспортом и пойдут в семьи и обслуживающий их персонал кто проверит?
В Китае при условии наличия СКАФАНДРОВ множество врачей заболело.

А у нас условий нет ничего нет, но ради 50 человек нужно рискнуть тысячами.

Да, кстати в Тайване умер мужчина, никуда в Китай не ездил, заразил его родственник с безсимптомным носительством.
У нас на 50 человек даже тест систем нет, как они узнают,что через 14 дней все здоровы без тестов, если инкубационный период 24 дня они хотят семьи свои заразить и всех нас?

ПС лучше бы сбросили им денег на счёт, чтобы они арендовали жилье и заказывали еду на дом, сидя там где сидят не выходя, в самолёте у них шансов заболеть больше, а помощи им здесь не будет, а пока будут оказывать разнесут инфекцию.
Совсем головы на плечах ни у нет.
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Пороюсь, найду ссылку на микробиолога. Старый дядька, еще СССР, но в здравом уме и твердой памяти ). Он говорил, что кроме слизистых носа и рта ( для ограничения проникновения вируса нужна плотная маска), слизистых глаз --(очки, прилегающие к лицу, силиконовые), вирус может проникать и через поры кожи. Потому не только руки с мылом, но и лицо спиртом, мылом и перекисью, на выбор , или всем сразу.
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Фішка в тому що китайці вже почали стерілізувати свої гроші ультрафіолетом, бо вірус і через гроші передається. Краще не пизикувати, бо в Україні нема медицини де 100% ізолюють хворого.
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От кого? Будут стрелять на поражение если попытаются сбежать?
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