 Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що після приземлення літак відразу відправлять на санітарну стоянку, а митні процедури здійснюватимуться у костюмах біозахисту. Пасажирів і членів екіпажу під охороною окремим транспортом на 14 днів перевезуть у спеціальну зону карантину.
"Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу і забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції", - зазначили в МОЗ.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10877075-zhirinovskiy-iz-za-koronavirusa-i-orvi-zapretil-zhat-sebe-ruku-putinu-mozhno.html
Чернобыльскую зону так охраняли, что всё оттуда вывезли...
Привезёте в страну заразу - передохните все.
И это правильно!
Вот обещали 4000 уже учителям - и где?
На санаторий для изолятора денег нет
С круизного лайнера у берегов Японии.. Они 2 недели были в карантине..
А по прибытии в США 16 положительных тестов.. на коронавирус
Остальные сейчас сидят.. кукуют в самолёте.. непонятно сколько
Вирус "пронырливо" мутирует.. этого достаточно, чтоб понять, что все серьёзно.. и без "общего стояка"
https://twitter.com/newkc14/status/1229388340371361793
К первой группе относятся санитары, заразившиеся от первого из заболевших санитаров. Никто их них не был вакцинирован. 24 декабря заболел санитар Чуркин, который ухаживал за больным Мусиенко; больной стал просить Чуркина оказать ему последнюю услугу и достать водки. Чуркин не только исполнил эту просьбу, но и сам принял участие в попойке. По словам товарищей Чуркина, он находился на дежурстве в пьяном виде. Пришедший сменить его санитар застал Чуркина спящим на полу дежурной комнаты; заболел Чуркин 24 декабря, умер 25-го, ему была введена лечебная сыворотка в количестве 300 см3.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований...
https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
В Китае при условии наличия СКАФАНДРОВ множество врачей заболело.
А у нас условий нет ничего нет, но ради 50 человек нужно рискнуть тысячами.
Да, кстати в Тайване умер мужчина, никуда в Китай не ездил, заразил его родственник с безсимптомным носительством.
У нас на 50 человек даже тест систем нет, как они узнают,что через 14 дней все здоровы без тестов, если инкубационный период 24 дня они хотят семьи свои заразить и всех нас?
ПС лучше бы сбросили им денег на счёт, чтобы они арендовали жилье и заказывали еду на дом, сидя там где сидят не выходя, в самолёте у них шансов заболеть больше, а помощи им здесь не будет, а пока будут оказывать разнесут инфекцию.
Совсем головы на плечах ни у нет.