 За останній тиждень ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження у "справах Майдану", - слідчий Яблонський

Про це на пресконференції 17 лютого сказав слідчий ДБР Артем Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останній тиждень відділом з розслідувань справ Майдану ДБР було зареєстровано одне нове кримінальне провадження, внесено відомості в ЄРДР в ході здійснення розслідувань саме майданівських справ", - сказав Яблонський.

За його словами, коли здійснюється досудове розслідування, то перевіряється великий обсяг матеріалів, дій правоохоронців, прокурорів, суддів. Він зазначив, що під час досудового розслідування викриваються факти, які мають ознаки кримінального правопорушення, а слідчими ДБР так влаштована робота, щоб ці факти виявлялися, і негайно реєструвалися.

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"ДБР продовжує здійснювати досудове розслідування в категорії кримінальних проваджень за участі майданівських справ. Головне, що на даний час не завершилася передача справ з Офісу генерального прокурора. Те що цікавить нас по кримінальних провадженнях, по вбивствах, воно налічує понад 4500 томів матеріалів справи. Дуже багато речових доказів", - сказав Яблонський.

Слідчий ДБР Олександр Чорноблавський розповів, що наразі Офіс генерального прокурора продовжує передавати справи Майдану, а ДБР відповідно їх приймає.

"Як тільки вони готові їх передати, один, два томи, сто, вісімсот, то одразу ми включаємося і приймаємо їх. Також ми допомагаємо їх формувати, тому відбувається формування, як зі сторони слідчих, так і зі сторони прокурорів, але чи вкладемося ми в термін, чи ні, це залежить від бажання обох сторін. Тільки ми формувати ці справи не можемо, самі собі ми передати їх не можемо. Відповідно за цю роботу рівною мірою відповідає Офіс генерального прокурора, які їх передає, так і відповідно ДБР", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України було узгоджено до переведення на посади в Державне бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.