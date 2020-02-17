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Матеріали за темою:
Все про:офіс (32) розслідування (1642) злочини проти Майдану (90) ДБР (879)

 За останній тиждень ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження у "справах Майдану", - слідчий Яблонський

В процессе досудебного расследования "дел Майдана" открываются новые факты, а следователи ГБР немедленно регистрируют производство.

Про це на пресконференції 17 лютого сказав слідчий ДБР Артем Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останній тиждень відділом з розслідувань справ Майдану ДБР було зареєстровано одне нове кримінальне провадження, внесено відомості в ЄРДР в ході здійснення розслідувань саме майданівських справ", - сказав Яблонський.

За його словами, коли здійснюється досудове розслідування, то перевіряється великий обсяг матеріалів, дій правоохоронців, прокурорів, суддів. Він зазначив, що під час досудового розслідування викриваються факти, які мають ознаки кримінального правопорушення, а слідчими ДБР так влаштована робота, щоб ці факти виявлялися, і негайно реєструвалися.

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"ДБР продовжує здійснювати досудове розслідування в категорії кримінальних проваджень за участі майданівських справ. Головне, що на даний час не завершилася передача справ з Офісу генерального прокурора. Те що цікавить нас по кримінальних провадженнях, по вбивствах, воно налічує понад 4500 томів матеріалів справи. Дуже багато речових доказів", - сказав Яблонський.

Слідчий ДБР Олександр Чорноблавський розповів, що наразі Офіс генерального прокурора продовжує передавати справи Майдану, а ДБР відповідно їх приймає.

"Як тільки вони готові їх передати, один, два томи, сто, вісімсот, то одразу ми включаємося і приймаємо їх. Також ми допомагаємо їх формувати, тому відбувається формування, як зі сторони слідчих, так і зі сторони прокурорів, але чи вкладемося ми в термін, чи ні, це залежить від бажання обох сторін. Тільки ми формувати ці справи не можемо, самі собі ми передати їх не можемо. Відповідно за цю роботу рівною мірою відповідає Офіс генерального прокурора, які їх передає, так і відповідно ДБР", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України було узгоджено до переведення на посади в Державне бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176229
 
 
 Топ коментарі
 
так они рапортуют что открывают дела за неправильное с точки зрения адвоката Януковича следствие
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Тепер будуть судити усіх, хто був на Майдані?
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на каждого украинского Джо Джемейла есть суддя Вовк с портновым...
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За 6 лет не управились расследовать, отпустили всех подозреваемых и теперь азартно рапортуют, что у них сотни томов , работа кипит, и уже вот-вот. Действительно, страна козлов и баранов.
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так они рапортуют что открывают дела за неправильное с точки зрения адвоката Януковича следствие
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Все эти события - жнива для адвокатов.
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на каждого украинского Джо Джемейла есть суддя Вовк с портновым...
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ну да жертвы вся януковские ублюдки п сегодня зеленые подонки а преступники Порошенко и все кто ЗА УКРАИНЫ...... твари в ермолках... чтобы вы сдохли пейсатые мрази...
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Тепер будуть судити усіх, хто був на Майдані?
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Ні, судитимуть лише панікерів з сайту "Цензор" за вчорашній наклеп на ВСУ під висером Бірюкова.
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Іньші реальні наклепи на військових, зебілів не хвилюють.
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во время досудебного расследования вскрываются факты, которые имеют признаки уголовного преступления...
Кто б сомневался. Адвокатура овоща принялась шить дела на предидущих следователей...
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Підозрюю, що років за 4 створять нову структуру, якій знову будуть передавати всі справи. А ще через 4 роки - ще одну структуру. І знову передаватимуть справи.
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ждём правовую (а возможно и криминальную оценку) действий генпрокуроров : Махницкого, Яремы,Шокина,Луценко при производстве следственных процессов по утрате (или умышленной краже и порче?? ) изобличающих улик по преступлениям на майдане.дачи возможности части фигурантов покинуть Украину и затягивания следствия...Для примера-по военным преступлениям Второй мировой войны понадобилось чуть больше года для расследования и суда виновников..а вот по майдану шесть лет "топчемся"..А если сравнить масштабы воен. преступлений ВМВ и Майдана,то вообще закрадываетсая сомнение-хотят ли вообще расследовать или тянут время для забытья?
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Чушь не пиши. Голландци вон довольно простой епизод с МН-17 до сих пор не расследовали. По делу о захвате телецентра в Вильнюсе следствие шло больше 20 лет.
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Чисто советская традиция - чем больше "палок" (то бишь вербовок, заведенных ОРД, возбужденных уголовных дел и переданных в суд), тем лучше показатели работы конкретного опера, следака, прокурора. А на выходе шиш целых, ноль десятых - осужденных нетушки никого!
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Дайте вгадаю, по факту побиття Беркутівців?
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Якщо так то портянка обдрочиться від радості.
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він має знати. Заявником обов'язково має бути якийсь ган.дон... тоб то він, хоча є ще Шарій...
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оно насчитывает более 4500 томов

ну до конца 3 тыщалетия времяя естьь!!

и так каждый день с 9 до 6 с 9 до 6
100 лет ходить на работу,
бабло капает,

еще не одно пакаление раследователей будет кормиться -
вечный двигатель
рашатудей и лайф ньюс в прямом эфире 22 февраля 2014 показали 2 часа расстрелов,
все видели,
пракуроры нивидили

ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3176229
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Як тільки Зеленський і К вчергове побратається і присмокчеться до московського прутня - Майдан перекваліфікують у державний переворот, пересадять всіх майданівців за повалення конституційного ладу, а його (конституційного ладу) захисників (Януковича і К, "беркутів" іт.п.) повернуть з почестями і компенсують моральні і матеріальні збитки.
Яблонський чомусь не озвучив, що за "нове карне провадження" по Майдану. Не здивуюся, якщо це стосується "потерпілих" чиновників (з Януковичем включно), міліціонерів, "беркутівців" "обурених громадян" та ін.від рук революційних націоналістів - еустемістів.
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