 23,8% української економіки перебуває в тіні, - дослідження НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати дослідження, проведеного НБУ, Мінекономіки, Держстатом та компанією Ernst & Young, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018, перебуває в тіні, з них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка, 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто - негрошова тіньова економіка", - сказано в повідомленні.

Для аналізу вивчали рівень ВВП України за 2018 рік. Згідно з результатами дослідження, 73,8% від загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП - 512 млрд грн) - це так звана "пасивна тіньова економіка", ініціатором якої є продавець.

Раніше Ernst & Young провела подібні дослідження в 33 країнах світу, серед яких Чехія, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Сербія та інші країни. Рівень тіньової економіки в них коливається від 10,1% до 26,9% від обсягу ВВП.

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