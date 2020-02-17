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Все про:дослідження (49) НБУ (593) тіньова економіка (32)

 23,8% української економіки перебуває в тіні, - дослідження НБУ. ІНФОГРАФІКА

Загальна сума тіньових операцій - 846 млрд гривень. Це майже 1/4 офіційного ВВП країни.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного НБУ, Мінекономіки, Держстатом та компанією Ernst & Young, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018, перебуває в тіні, з них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка, 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто - негрошова тіньова економіка", - сказано в повідомленні.

23,8% української економіки перебуває в тіні, - дослідження НБУ 01

Для аналізу вивчали рівень ВВП України за 2018 рік. Згідно з результатами дослідження, 73,8% від загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП - 512 млрд грн) - це так звана "пасивна тіньова економіка", ініціатором якої є продавець.

Раніше Ernst & Young провела подібні дослідження в 33 країнах світу, серед яких Чехія, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Сербія та інші країни. Рівень тіньової економіки в них коливається від 10,1% до 26,9% від обсягу ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176228
 
   
 Топ коментарі
 
28% в тени.
60% в офшорах.
Так и живем!
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а вы еще налоги повысте и еще больше кассовых аппаратов введите и что там еще хотели а налог не переводы денег.... и еще больше тени будет!!
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Интересно было бы увидеть расчеты этого исследования. А так это пока цифра с потолка...
Мое мнение - это заниженная цифра.
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23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ.

Ну, т.е., перегрев нашей экономике не грозит.
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5 років виводили зарплати із тіні. Для цього зменшили розмір ЄСВ з 41% до 22% І є результат: " Світовий банк зробив прогноз коефіцієнта заміщення, тобто який відсоток від середньої зарплати становитиме середня пенсія.
На сьогодні коефіцієнт заміщення у нас становить 30%, тоді як нормою в Європі вважається 60%."
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- скорее "недогрев"..., нужно еще больше ОВГЗ прокрутить...- пока есть время
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щас рынок спирта декриминализировали - будет 23 % экономики не в тени...
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а вы еще налоги повысте и еще больше кассовых аппаратов введите и что там еще хотели а налог не переводы денег.... и еще больше тени будет!!
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Поясни тоді мені саму логіку, бо я не догоняю. У нас є каста обраних (підприємці)? Хто буде утримувати школи для їх дітей? станції швидкої допомоги? Армію, яка нас усіх захищає? Пенсії врешті решт їх батькам платити? Чому добропорядний громадянин, який сплачує усі податки (переважно ті, хто вимушений їх сплачувати, тобто вимушено добропорядний) має відчувати себе лохом?
Я розумію, якби у нас була накопичувальна пенсійна система, приватне медичне страхування, платна вища освіта і не існувало безлічі цих тупих пільг, субсидій і т.п., але у нас усе навпаки! То як може існувати по суті соціалістична країна, за умови ухилення (мінімізації) податків величезною кількістю населення?
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Можливо питання потрібно ставити по інакшому. Наприклад потрібно зробити так щоб наймані працівники платили по тих самих тарифах як і приватний підприємець. А ну так лікарняні та відпускні також відмінити так як в підприємців їх нема.
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Это все правильно, только в том обществе, где работают законы, а зарплаты и пенсии всех слоев нормализованы с реальностью.
А у нас какой смысл платить большие налоги, если чиновники могут сами себе выписывать миллионные зп и премии? А зарплаты прокуроров, которые никого не ловят. Судей, которые садят невиновных и вырускают убийц? Потом опять таки им пенсии, за выслуги какие то под сотню тысяч ежемесячно... Сегодня, платя налоги в Украине, отдачи дождаться нереально. Взять ту же медицину, что написано в Конституции и что мы получили в результате реформ.
Вы надеетесь прожить после пенсии еще 50 лет? Тут дожить бы до нее! Поэтому люди живут сегодняшним днем, выбирая синицу в руке.
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Интересно было бы увидеть расчеты этого исследования. А так это пока цифра с потолка...
Мое мнение - это заниженная цифра.
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Коли у СН з'явиться бажання збирати більше податків, то матимемо збільшення тіньового бізнесу.
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_А грабители и воры в кабинетах чиновников так хотят пошарить в чужих карманах всех 100%, как в своих собственных... Аж зудит и нестерпимо чешется им что есть деньги, до которых они ещё не дорвались.
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Ну так начинайте с олигархов, а не с ФОПов! Можно, например, показательно отиметь "Динамо" с зарплатами аж в 15 тыс. грн. !
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Чому не з ФОПів? Є добро і зло. Гріха малого чи великого не існує. Або ти вор, або ні. А той факт, що ти крадеш менше когось, це хіба вагомий аргумент?
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Потому что, когда надо накормить народ, с удочкой у реки не сидят!
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и шо?это смертельно? в германии.канаде,китае тоже от 15 до 30%.вполне себе респектабельная компания.правда на карте почему то больше 23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ - Цензор.НЕТ 9559

23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ - Цензор.НЕТ 4194
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..***..какие точные подсчеты, 23,8 23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ - Цензор.НЕТ 3950 ..утверждаю, что больше 50 и с трендом на рост....
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,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика"...

готовьтесь к 33му, зе- мудилы, будете опять жрать свои тапки
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Вот да, скоро обложат налогом и картошку, которую выращиваешь на своем огороде.
#визробилицеразом
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в тєні: -ахмєтов
-каламойскій
-пінчук
-кловун
-порошенко і прочіє олігархі.
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Вы же сами и провоцируете уход экономики в тень. Непомерными налогами, всякого рода сборами, акцизами, повышением пенсионного возраста (нет смысла теперь человеку платить в пенсионный фонд), непонятным мутным увеличением коммуналки и еще более непонятным правилам выдачи субсидий. Собственно это результат всех "рехворм" всех "рехворматоров" всех правительств и результат действия всех законов которые приняли все созывы Рады начиная с 1991 года. Чему теперь удивляться. Что посеешь - то пожнешь. Теперь еще "бонусом" катастрофическое сокращение трудоспособного населения. Ешьте, не обляпайтесь. Скоро вообще некому будет работать и платить налоги. Молодежь вы тоже будущего в Украине лишили.
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Ні, це зробили Ви, до того ж разом. Як голосували із 1991 за халяву, так і живете.
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виростив на огороді капусту- завдав збитків державі, фіскали, надайте реквізити для сплати пені
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"Тени исчезают в полдень", народная мудрость.
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в 19том было 53% в тени и это говорили слуги народа. нихрена у ребят прорыв в %. а бабки где? люди слышали только о дыре бютжета в 75 ярдов.
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Правду мають що уникають сплати податків аби ці вилупки собі мільйонні зарплати робили. Ось у Норвегії, величезні податки але там усе для людей, навіть не виникає питання де діваються майже 50% зарплати у податках...
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А я іпа.в такі країни як Норвегія. Я хочу таку як США - якщо пашеш, станеш мільйонером, якщо ні - подохнеш.
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А мені вони *********, я на авто об'їздив майже всю Скандинавію і Данію, особливо класна Швеція, але схиблені на ЛГБТ))) Є друзі які декілька разів на рік бувають у США, кажуть чудова країна але кажуть що можна пахати до усрачу і не бути мільйонером...
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Усе Зелені роблять вірно. Українець має у сні з діарею прокидатись, від думки, що він десь 10 коп. податків недоплатив. Тоді це буде країна, а поки що це пародія. Такий собі цирк ідіотів, де 40 лямів "буратин" вірять, що якщо у ночі закопати під деревом золотий, то виросте чарівне дерево...
Я би відмінив нах.р усі податки, а разом із ними, усі пенсії, допомоги, усе безкоштовно і т.п.
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Про диарею это ужас, это даже страшно представить.
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Заплати податки лох, бо Богдан давно в Сен-Тропе не літав
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По моим оценкам все 80% в тени. За свою жизнь ни разу не видел украинскую компанию где зарплаты платят вбелую.
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Ещё больше поднимите налоги - может народ из тени выйдет )
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