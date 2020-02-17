 23,8% української економіки перебуває в тіні, - дослідження НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати дослідження, проведеного НБУ, Мінекономіки, Держстатом та компанією Ernst & Young, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
"За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018, перебуває в тіні, з них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка, 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто - негрошова тіньова економіка", - сказано в повідомленні.
Для аналізу вивчали рівень ВВП України за 2018 рік. Згідно з результатами дослідження, 73,8% від загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП - 512 млрд грн) - це так звана "пасивна тіньова економіка", ініціатором якої є продавець.
Раніше Ernst & Young провела подібні дослідження в 33 країнах світу, серед яких Чехія, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Сербія та інші країни. Рівень тіньової економіки в них коливається від 10,1% до 26,9% від обсягу ВВП.
Ну, т.е., перегрев нашей экономике не грозит.
На сьогодні коефіцієнт заміщення у нас становить 30%, тоді як нормою в Європі вважається 60%."
Я розумію, якби у нас була накопичувальна пенсійна система, приватне медичне страхування, платна вища освіта і не існувало безлічі цих тупих пільг, субсидій і т.п., але у нас усе навпаки! То як може існувати по суті соціалістична країна, за умови ухилення (мінімізації) податків величезною кількістю населення?
А у нас какой смысл платить большие налоги, если чиновники могут сами себе выписывать миллионные зп и премии? А зарплаты прокуроров, которые никого не ловят. Судей, которые садят невиновных и вырускают убийц? Потом опять таки им пенсии, за выслуги какие то под сотню тысяч ежемесячно... Сегодня, платя налоги в Украине, отдачи дождаться нереально. Взять ту же медицину, что написано в Конституции и что мы получили в результате реформ.
Вы надеетесь прожить после пенсии еще 50 лет? Тут дожить бы до нее! Поэтому люди живут сегодняшним днем, выбирая синицу в руке.
Мое мнение - это заниженная цифра.
готовьтесь к 33му, зе- мудилы, будете опять жрать свои тапки
#визробилицеразом
-каламойскій
-пінчук
-кловун
-порошенко і прочіє олігархі.
60% в офшорах.
Так и живем!
Ні, це зробили Ви, до того ж разом. Як голосували із 1991 за халяву, так і живете.
Я би відмінив нах.р усі податки, а разом із ними, усі пенсії, допомоги, усе безкоштовно і т.п.