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 Є тенденція до зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус, - МОЗ

Протягом останніх чотирьох днів спостерігається тенденція до зменшення кількості випадків захворювання, викликаного "китайським" коронавірусом.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Протягом останніх чотирьох днів щодня спостерігається тенденція до зменшення кількості випадків (COVID-19), які реєструються за день. За період з 1 січня 2020 до сьогодні є 1775 летальних випадків, є також дані з КНР, що понад 11 тис. осіб ... одужали після гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що смертність від COVID-19 становить 3%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176224
 
 
 Топ коментарі
 
не пронесет, это не диарея.
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Это вам в Китае сводки дали ? Так их можно понять. А вот вы почему своему народу врете ?
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Ну, он просто пытается не допустить паники... А вдруг пронесет?
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_Паника будет от этого гораздо сильней, когда до широких масс дойдёт, что им просто нагло врали. Т. е. таким образом эти болваны наооборот усиливают будущую панику. Панимашь?
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Это вам в Китае сводки дали ? Так их можно понять. А вот вы почему своему народу врете ?
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Зеле жалко тратить на борьбу с вирусом деньги, которые он уже запланировал украсть. Поэтому минздрав старательно делает вид, что COVID-19 Украины не коснется.
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в Украине нет реагентов, что бы делать анализы на вирус, в поликлинике сказали.
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Наши чиновники делают говновбросы что бы не было паники !!! По сути эта тендеция только на основании заявлений комуняк китайских только верить им нельзя видно как они сделали концлагерь что бы остановить вирус насколько поможет посмотрим !!!
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14 февраля 2020 г. состоялось закрытое совещание Bureau of Industry and Security (BIS) (подразделения министерства торговли США). На заседание были приглашены представители крупнейших американских корпораций имеющие технологические и производственные мощности в Китае. Заседание касалось перспектив дальнейшего функционирования этих предприятий в свете эпидемиологической ситуации в Китае. Были частично оглашены данные медико-биологической службы ВС США, миссия которой находится в Китае для мониторинга ситуации. Нам неизвестно, что там оглашалось , но представитель компании Apple, Deirdre O'Brien отвечающий за розничную торговлю компании, после заседания принял решение об отмене частичного возобновления работы сети магазинов компании в Китае, которое было принято за три дня до этого. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) .

ВОЗ направило письменное предупреждение Китаю о выявленных фактах манипулирования статистическими данными по поводу эпидемиологической ситуации в Китае. В частности указывается, что не представляет данные о распространении заболевания по территории КНР, ограничиваясь частичными данными по провинции Хубэй. Кроме того руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус привлек внимание также к другим проблемам, вызывающим у ВОЗ тревогу. "Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения",

США привели в полную готовность сеть карантинных пунктов по всей территории США. Всего развернуто 14 карантинных пунктов.

ФБР США, проводящее технические обследования-обыски в штаб-квартире Facebook, Inc.в Menlo Park (Калифорния. США) опечатала часть вычислительных мощностей и проводит техническое копирование данных.
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ФБР США, проводящее технические обследования-обыски в штаб-квартире Facebook, Inc.в Menlo Park (Калифорния. США) опечатала часть вычислительных мощностей и проводит техническое копирование данных.
_Хмм... амеры архивируют данные?
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проклятие вислюка оманського... Стоило зелоху сфоткаться с Цукербергом - и ФБР нагрянуло)
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Эпидемия начинается в Япрнии!
Глава японского Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита: "Страна находится на начальной стадии эпидемии, и уже в ближайшем будущем ожидается рост числа зараженных инфекцией".

https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229352696940875776
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На видео некогда оживленный город Гуанчжоу , население 15 млн человек Из-за угрозы эпидемии в Гуанчжоу закрыты магазины, тут около 350 заболевших На улице почти никого нет Дефицит продовольствия.

https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229387870823239681
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По поводу сбежавшей пациентки - петербурженки.
Женщина будет находиться в стационаре под наблюдением врачей как минимум до 19 февраля. Участники судебного разбирательства были без медицинских масок, тем не менее в зале работал аппарат для кварцевания помещений.)))
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Китайский коронавирус мог прийти из лаборатории, где проводились опыты с зараженными животными

https://mir24.tv/news/16398232/nazvan-novyi-istochnik-koronavirusa-covid-19
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а мог и не выйти. Одни домыслы и фантазии.
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А что в той лаборатории производили ? Товары народного потребления ?
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Нууу, ты всерьез думаешь, что если это китайское биологическое оружие, то они выйдут и скажут "Да, мы нарушали международные конвенции и создавали такое оружие! И да, мы такие раззявы, что выпустили его в многомиллионные города"? Рили?
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Лаборатнорные тесты на коронавирус, даже супер ПЦР, имеют точность 30-40%. Многие пациенты со всеми жесткими симптомами тестировались по 4-5 раз,прежде чем тест давал подтверждение. Так было и с доктором Ли,который умер Так было и с 1-м умершим на Тайване...

https://twitter.com/You_are_Future/status/1229359555278229504
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Що та зєбільна дурепа з Мінздраву несе?.... Терміново преміювати її безкоштовною туристичною путівкою і відправити на місяць в Ухань . Нехай там китайцям свою маячню розповідає,а вони її з задоволенням послухають
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и это картинка не отображает полной реальности. Сейчас всё упирается в кол-во тестов, которые могут провести в день. А эффективность этих тестов 30-50%. Некоторым по 4-5 раз проводят тест, чтобы получить достоверный результат.
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Плюс в статистику не попадают те, кого насильно заперли в домах, а они зараженные вирусом...
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Коронавирус не щадит и членов спецотрядов компарии Китая, которые занимаются отловом и арестами людей, нарушивших правила карантина (сидедь дома, выходить только по спецпропускам, носить маску, и при повышении температуры сдаться властям)

https://twitter.com/newkc14/status/1229388340371361793
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