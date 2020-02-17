 Є тенденція до зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Протягом останніх чотирьох днів щодня спостерігається тенденція до зменшення кількості випадків (COVID-19), які реєструються за день. За період з 1 січня 2020 до сьогодні є 1775 летальних випадків, є також дані з КНР, що понад 11 тис. осіб ... одужали після гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що смертність від COVID-19 становить 3%.
ВОЗ направило письменное предупреждение Китаю о выявленных фактах манипулирования статистическими данными по поводу эпидемиологической ситуации в Китае. В частности указывается, что не представляет данные о распространении заболевания по территории КНР, ограничиваясь частичными данными по провинции Хубэй. Кроме того руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус привлек внимание также к другим проблемам, вызывающим у ВОЗ тревогу. "Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения",
США привели в полную готовность сеть карантинных пунктов по всей территории США. Всего развернуто 14 карантинных пунктов.
ФБР США, проводящее технические обследования-обыски в штаб-квартире Facebook, Inc.в Menlo Park (Калифорния. США) опечатала часть вычислительных мощностей и проводит техническое копирование данных.
_Хмм... амеры архивируют данные?
Глава японского Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита: "Страна находится на начальной стадии эпидемии, и уже в ближайшем будущем ожидается рост числа зараженных инфекцией".
https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229352696940875776
https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229387870823239681
https://mir24.tv/news/16398233/sud-reshil-prinuditelno-gospitalizirovat-sbezhavshuyu-iz-bolnicy-peterburzhenku
Женщина будет находиться в стационаре под наблюдением врачей как минимум до 19 февраля. Участники судебного разбирательства были без медицинских масок, тем не менее в зале работал аппарат для кварцевания помещений.)))
https://mir24.tv/news/16398232/nazvan-novyi-istochnik-koronavirusa-covid-19
https://twitter.com/You_are_Future/status/1229359555278229504
https://twitter.com/newkc14/status/1229388340371361793