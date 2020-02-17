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 Політика України
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Все про:Рабінович (125) Росія (26470) Слуга народу (659) Віталій Безгін (6)

 "Можемо його відправити в один кінець", - "слуга народу" Безгін про пропозицію Рабіновича відправити делегацію на парад 9 травня до Москви

Нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін назвав зневагою до України та її воїнів пропозицію нардепа з фракції "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді в Москві 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коментар буде коротким і це моя персональна позиція: можемо його відправити в один кінець до Москви", - заявив Безгін.

Він підкреслив, що поки в країні йде війна, подібні дії - зневага до України та її військових, які гинуть на Донбасі.

"Поки в країні йде війна і є окуповані РФ наші території, навіть говорити про якісь відвідини чогось - це зневага до України і до наших воїнів, які гинуть майже щодня. Тому за бажання нехай їде сам зі своїми колегами по фракції, а далі нехай СБУ робить висновки", - додав нардеп.

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Нагадаємо, раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176214
 
   
 Топ коментарі
 
Вірно. І прихопить з собою СЛУГ НАвороссії.
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Єту тварь сепарскую должні арестовать по статье 111 УК

. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Нехай сєпари ще і всіх московських попів з собою заберуть і чемодан-вокзал-росія.
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все ОПЗЖ это дряни и продажные негодяи, всех в один самолет и в московию без возврата в Украину
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Ну то капець...Обрізаний кінець накінець відправлять в один кінець...
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Рабинович окончательно дешифровался. Интересно, какой плакат он собирается нести на параде в москве?
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Як ще який? Звичайно з портретом "Отца всех народов" і написом під ним - "Спасибо товаришу Сталину за наше счастливое детство"
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Коли вже ця бидлота зніме з себе недоторканість?Щоб можно було бити їх як у барабан. "Можемо його відправити в один кінець", - "слуга народу" Безгін про пропозицію Рабіновича відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - Цензор.НЕТ 2147
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Взагалі чого ЦВК дозволяє балотуватися в народні депутати особом які мають 2 судимості як Рабінович за шахрайство. При совку його посадили а зараз відкупиться, і все одне тягне його ностальгія у совок. Так там був ще гулаг а не тільки парад.
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Не забудьте включити в делегацію бубочку.
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