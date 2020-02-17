 Поліцейського, який п'яним збив людей на переході в Броварах, звільнили і помістили в ізолятор тимчасового тримання, - МВС. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"За порушення службової дисципліни, вчинення ДТП з тяжкими наслідками, управління автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння і ненадання першої медичної допомоги потерпілому, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Небитова працівник полку поліції особливого призначення звільнений з НПУ", - сказано в повідомленні.

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У поліції зазначили, що зараз експоліцейський поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, що 16 лютого близько 19.00 в Броварах Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.