EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події
  1520  7
Все про:Бровари (59) ДТП (2780) МВС (1607) Нацполіція (9013) звільнення (787)

 Поліцейського, який п'яним збив людей на переході в Броварах, звільнили і помістили в ізолятор тимчасового тримання, - МВС. ДОКУМЕНТ

Розслідування цієї справи веде ДБР, найближчим часом суд обере запобіжний захід колишньому силовику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"За порушення службової дисципліни, вчинення ДТП з тяжкими наслідками, управління автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння і ненадання першої медичної допомоги потерпілому, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Небитова працівник полку поліції особливого призначення звільнений з НПУ", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Смертельна ДТП в Броварах: п'яний поліцейський збиває пішоходів на переході. ВІДЕО камер спостереження

У поліції зазначили, що зараз експоліцейський поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Поліцейського, який пяним збив людей на переході в Броварах, звільнили і помістили в ізолятор тимчасового тримання, - МВС 01

Нагадаємо, що 16 лютого близько 19.00 в Броварах Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176212
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну посидит пару дней в випкамере, а там и под домашний арест.
 показати весь коментар
 
Этих сцук нужно на сутки закрывать в морге с их жертвами, а потом можно и в изолятор
 показати весь коментар
 
 
Ще було б справедливо ввести (через неофіційні зв'язки з криміналітетом) нове правило до злодійських понять: п'яних водіїв-вбивць прирівнювати до ґвалтівників та педофілів. І одразу, без зайвого базару - петушманити та під шконар.
Причому петушити не символічно (обливання сечею, прутнем по лобі тощо) - а по хардкору, в дупу всією камерою.
 показати весь коментар
 
а чё уволили? отоспался бы... и вперед...за орденами и наградным оружием...
 показати весь коментар
 
 
Вовчий суд відпустить під особисте зобов'язання. А далі рабсєя, москва, приєднається до ексбекутят і буде лупасити демонстрантів.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору