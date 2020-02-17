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 Політика України
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 Ротація українських прокурорів не вплине на розслідування справи МН17, - Пристайко

Звільнення українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні справи MH17, не вплине на подальше розслідування.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спілкування з журналістами після закладення пам'ятного каменя на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв рейсу PS752 в міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується слідчих, то це відома проблема, яка існує при зміні, ротації слідчих. Я запевняю вас, що генеральний прокурор і слідчі, які зайняті у справі... керівництво знає, питання розглядається, але воно відбувається просто в контексті нормальної ротації. Не всі слідчі підуть, слідчі, які працювали, є напрацьовані матеріали", - сказав Пристайко.

За його словами, звільнення прокурорів було пов'язано з ротацією у рамках реформи ГПУ. Він також наголосив, що українська сторона забезпечить допомогу нідерландській стороні, яка за згодою України веде розслідуванням катастрофи МН17.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176211
 
 
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Дело идет к завершению..
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ТАК ПОЧЕМУ меняют следователей ?
.

??
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Забыли как меняли прокуроров в делах беркутни перед обменом? Срочно нужно процесс притормозить.
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Естественно, ведь сейчас новое веяние - специалистов менять без разбора на "новые лица", только ради демонстрации "новых лиц".
Сколько времени необходимо, чтобы вникнуть во все подробности дела? Месяц?
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«По данным нидерландского издания NRC Next., это не повлияет на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, который должен начаться 9 марта 2020, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье в 2019-м. Однако увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других возможных подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется минимум год, чтобы ознакомиться с документами.»
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И я о том же, а то зебы думают, что сменить специалиста на "новое лицо" это как веник сменить на щётку...
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Также как и по делу Майдана не повлияла.
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