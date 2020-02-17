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 Гончарук про доступні кредити для бізнесу: видано 27,1 млн за два тижні, 2500 заявок у роботі

В рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" упродовж двох тижнів українці отримали 27,1 млн грн.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, в роботі ще 2500 заявок.

"Наразі ще 11 комерційних банків долучаються до програми, тому очікуємо суттєве зростання кількості виданих кредитів", - сказав Гончарук.

Прем'єр також заявив, що для підприємців, що не мають застави, уряд розробив окремий механізм — кредитні гарантії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На програму доступних кредитів до її початку вже записалося 17 тисяч учасників, - Гончарук

"Тобто банк замінює заставу спеціальним фінансовим інструментом. Завершуємо всі юридичні процедури, щоб банки змогли невідкладно налагодити цю роботу", - пояснив він.

Крім того, продовжив Гончарук, Кабмін цього тижня розпочне всеукраїнський навчальний тур для підприємців, які захочуть пройти комплексне безкоштовне навчання з підвищення своїх бізнес-компетенцій.

"Жоден українець не повинен отримати відмову лише через низький рівень підготовки. Ця програма — передусім, про підтримку. Уряд надасть її кожному, хто лише починає свій підприємницький шлях до успіху", - написав прем'єр.

Нагадаємо, 3 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%".

Гончарук про доступні кредити для бізнесу: видано 27,1 млн за два тижні, 2500 заявок у роботі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176203
 
 
 Топ коментарі
 
Не удивлюсь, если 3/4 этой суммы получил начинающий бизнесмен Коломойский на несколько юрлиц.
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Может Бодан получил уже и на Сейшелы...
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банки занимаются прокручиванием бабла! ты еще похвастайся скоко вы кредитов набрали то же причина для хвастовства! ты расскажи скоко рабочих мест создали на эти взятые кредиты? боюсь что НОЛЬ!! берут бабки и либо покупают теже ОВГЗ или просто на депозит ложат!!
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Деньги раздать не проблема. Посмотрим каков результат этого кредитования будет.
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возле меня открыли за последний месяц 12 шармячных с трудящимися таджиками, узбеками и прочими прочими неукраинцами.. надеюсь, в условиях выдачи денег прописали что рабочие места должны быть именно для украинцев?
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- Разве не стоит миллиона рублей вера в человечество?
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- Только без уголовщины! Кодекс мы должны чтить
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как отдавать будут потом думали? или кредит возьмут и в Польшу на ПМЖ как вариант?
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Кстати толковая схема и, думаю, поляки будут рады притоку капитала и рабочей силы с баблом на руках Гончарук о доступных кредитах для бизнеса: выдано 27,1 млн за две недели, 2500 заявок в работе - Цензор.НЕТ 7674
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кредитная история в Украине не является препятствием к переезду и проживанию на территории Европейских стран.... кроме того Европейские банки не обращают вниманеие на кредитную историю на территории серпентариума под названием Украина..... сами пишете законы, раздаете деньги и сами спрашивайте
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отоварили 17 человек из 2 миллионов предпринимателей! одна шт в день.
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Не удивлюсь, если 3/4 этой суммы получил начинающий бизнесмен Коломойский на несколько юрлиц.
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Это же кредиты для бизнеса малого, поэтому эти деньги должен получить ФОП Коломойский Г. И.
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пусть лучше расскажет сколько предпринимателей закрылось за последние пол года особенно после принятия законов 128 и 129
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Интересно, это скольким "украинцам" так в легкую раздали миллион евро?
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ряд украинских банков берет депозиты под 10-15%, т.е. берете кредит у государства под 5-7-9, кладете в банк, получаете разницу процентов. А если банк куда вы положили деньги обанкротится, то не переживайте - гончарук за вас поручился своим финансовым инструментом.
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100%! просто прокручивают бабло!! очередная финансовая схема! нет может одну чебуречную и откроют для создания видимости а все остальное на схематоз и греби лапатой пока ЛОХИ платят!!
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А Домбасятам и Лугандонам для бизнеса в республиках деньжата выделили или нет. Сивоха наших обижают, давай деньги на Лугандонию, пока лохов и хохлов можно разводить на бабло.
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Нда, контора пишет - дела идут!
Количество барбершопов в Киеве приближается к количеству нотариальных контор.
Ура, товарищи!
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А можно список тех кто их получил, и где их сообственно выдают?
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есть физрук. он учит подростков как нужно лазить по канату.
есть военрук. он учит подростков как нужно надевать противогаз.
а есть кончарук. он подростков как кончать в руку.
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охренительно. такие классные условия кредита что за две недели смогли развести 15-25 лохов. нормальные, выслушиваю работника банка подсчитывают выгоду, посылают нах...... и уходят
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для тех то думает что все в розовом цвете: вы хотите 1,2 млн для развития бизнеса. значит 2-3 месяца дохода не будет а 321000 надо будет гасить. по 107 в меся. расходы на рабочих или на обустройство, надо гдето брать значит еще 100-200 тыщ. первый взнос 250 тыщ. итого за 2-3 месяца с вас приблизительно 500-600 тыщ. ка ВАМ условия?
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1 млн. Евро за две недели вот это старт. Да мы с таким кредитование США порвем!!! 28 млн. Евро в год это вам не шутки! Ща как стартанем ......
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Все дуже просто, берете кредит під 5 % і кладете в інший банк на депозит під 17 %. Заробляєте на рівному місці 8,6 % річних. (19,5 % податок)
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Вы серьезно? 27 млн? Т.е. если дали по 1млн, то 27 человек получило? Сколько шума было, сколько хвастовства, а по факту 0. Жесть. "На данный момент еще 11 коммерческих банков привлекаются к программе" - то-есть у вас банков скоро будет столько же, сколько людей которым вы дали кредит...

И еще - а почему раньше никто не говорил про заставу? А декларировалось что будут давать под бизнес план. И только в банке я узнал что нужна застава... И вот спустя более 2х недель после официального запуска программы, коворят что через какое-то время мы начнем давать кредиты так как мы обещали это изначально! ****** просто...

Реально клоунада... В миллионы раз больше понтов чем дела.
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