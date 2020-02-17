EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  1758  37
Все про:Кабмін (3686) призначення (499) ЗМІ (748)

 Ексчлен правління "1+1 медіа" Павелецька очолила комунікаційний офіс Кабміну

Колишня директорка з маркетингових комунікацій та член правління групи "1+1 медіа" Світлана Павелецька очолила комунікаційний офіс Кабінету Міністрів України.

Цю інформацію "Детектору медіа" підтвердила особисто Світлана Павелецька, передає Цензор.НЕТ.

"Після роботи в медіа це гідний виклик та високий рівень необхідного стресу. Для мене велика вдача та відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми казали на плюсах: "Нашу роботу бачать усі"", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, Світлана Павелецька працювала в "1+1 медіа" з 2011 по 2020 рік. Спочатку, з грудня 2011 року, вона очолювала піар-департамент "1+1 медіа". Із серпня 2018 року вона очолила департамент маркетингових комунікацій "1+1", який об’єднав функції PR та маркетингу групи. У серпні 2019 року Світлана Павелецька стала членом правління "1+1 медіа" ‒ нового органу управління холдингом. Але 17 січня 2020 року залишила медіагрупу, яка вирішила знову розділити функції маркетингу та корпоративних комунікацій. До приходу в "1+1 медіа" Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, які входять у службу продажів компанії "Метінвест". А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill&Knowlton. У 2016 році Світлана Павелецька разом з гендиректором "1+1 медіа" Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАНу Артемом Ковальовим стала співзасновницею книжкового видавництва "Книголав", яке працює й дотепер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176202
 
 
 Топ коментарі
 
бгг) К вапросу про "уменьшение" влияния Игорь Валерьича на Кабмин Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина - Цензор.НЕТ 9371
 показати весь коментар
 
Слишком либерален был Порох с подкацапниками. Нужно было закрывать г+г и остальные прокацапские помойки за систематичную ложь
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
очень она обижается в ФБ на "мову ненависті" Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина - Цензор.НЕТ 4285
 показати весь коментар
 
 
бгг) К вапросу про "уменьшение" влияния Игорь Валерьича на Кабмин
 показати весь коментар
 
 
эта патамушта она раньше на павелецком вокзале работала?
 показати весь коментар
 
 
Слишком либерален был Порох с подкацапниками. Нужно было закрывать г+г и остальные прокацапские помойки за систематичную ложь
 показати весь коментар
 
 
а представь на секунду масштаб вони по поводу свободы слова в те давно минувшие либеральные времена.
 показати весь коментар
 
 
Если бы закрывали одновременно с "загадочными исчезновениями" лидеров ОПЗЖ и некоторых ватных граждан, все прошло бы, как по маслу.
Ватники даже снова научились бы радоваться, что расстреляли соседа, а не его. Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина - Цензор.НЕТ 4157
 показати весь коментар
 
 
это бы дало повод европейским рублесосам умыть руки.
 показати весь коментар
 
Что они сейчас и делают, не смотря на.

Пиночета осуждали все, кроме США, которая ему помогала. Этого вполне хватило на то, чтобы сделать из Чили самую развитую страну в Ю.Америке.
 показати весь коментар
 
я не говрю что провернуть что-то подобное невозможно, но в нынешнее время и в нынешних условиях я реально не вижу кто мог бы сделать это быстро, самоотверженно с полной отдачей.
 показати весь коментар
 
секундочку, ты ж ботяра ольгинский, вам уже методички по подогреву переворота раздали?
 показати весь коментар
 
Ну это ш пАнятно - ни какого кумовства... Зе в Мюнихе заявил шо фсьо боборол...
 показати весь коментар
 
 
Можно ли вначале расшифровать это фуфло- "ради позитивных изменений в стране" ?

От ваших ихзмений уже тошнит.
 показати весь коментар
 
 
Москва. Станция метро "Павелецкая".
 показати весь коментар
 
 
Она менее загруженная, чем этот "менеджер"
 показати весь коментар
 
 
Там всех шл...х пр строили или еще остались? ))
 показати весь коментар
 
 
Куча каких-то "департаментов", лучше скажите кто её папа.
 показати весь коментар
 
 
"коммуникационный офис Кабмина" это шо такое и сколько это будет стоить пересичному громадянину ?
Это шо, помещение для просмотра кино по дискам, как в лихих в 90-х, только сейчас они будут смотреть всем кварталом кино по телевизору через смарфон, а не через диск с приставкой, чи шо ?
 показати весь коментар
 
 
Украина филиал канала 1+1? Кумовство закончилось, теперь эпоха сватовства.
 показати весь коментар
 
 
Далеко кумовству до сегодняшнего сватовства
 показати весь коментар
 
 
Все без кумів,друзів і сватів. А як лохам обіцяли,що не буде кумовства. Лохі безмозглі--хавайте своє лайно .
 показати весь коментар
 
 
То ся називає "Коломойша не має впливу на уряд і Клоуна😃😃😃
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору