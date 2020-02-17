 Евакуація громадян із лайнера Diamond Princess поки не планується, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ми зациклені на евакуації з карантинної зони (Ухані. - Ред.). Можливо, надалі працюватимемо над евакуацією інших громадян" - сказав він.

Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вирішило залишити лайнер на 14-денний карантин.

У понеділок стало відомо, що Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на Diamond Princess.

Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих досягла 454.

Читайте також: В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ