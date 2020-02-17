 Невідомі намагалися підірвати офіс "100% життя" і залишили записку для члена організації, "слуги народу" Лади Булах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції і заяву організації.

"Вперше в Україні, на пропозиції вдосконалити права людини громадська організація отримала погрозу, яку можна оцінити як терористичну дію. Сьогодні вночі невідомі скоїли спробу підриву офісу найбільшої пацієнтської організації "100% життя". Було залишено напис, який за нашими оцінками адресовано народному депутату України, члену нашої організації", - повідомила організація в Facebook.

Директор із комунікацій "100% життя" Максим Ровінський розповів у коментарі Цензор.НЕТ, що біля офісу організації є сліди від вибуху та пошкодження на рамі від, ймовірно, каміння. Крім того, невідомі залишили на паркані офісу плакат із написом "Пані Ладо, спасибі за законопроєкт".

"Йдеться про законопроєкт №2684, який розширює права підлітків на отримання медичної допомоги. Минулого тижня було кілька фейкових спотворень щодо цього законопроєкту, що він нібито дозволить 14-річним підліткам змінювати стать, але це маніпуляція. Він розширює права підлітків, які зможуть вибирати сімейного лікаря, пройти тест на ВІЛ і ін. Цей законопроєкт, незважаючи на те, що був відправлений на доопрацювання, зараз став інформаційною бульбашкою, яку надули кілька ЗМІ, зокрема і шановні", - сказав Ровінський.

Як розповіла Цензор.НЕТ представниця поліції Подільського району Києва Ганна Страшко, про інцидент стало відомо близько 10 ранку.

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"У поліцію надійшло повідомлення про те, що адміністратор медичного центру на вулиці Межигірській виявила пошкодження дверей. На місці події працювала вибухо-технічна служба і слідча оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії, було призначено низку відповідних експертиз. Зараз встановлюються особи, причетні до цього злочину", - розповіла прессекретарка.

За даним фактом почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.