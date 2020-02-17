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 Невідомі намагалися підірвати офіс "100% життя" і залишили записку для члена організації, "слуги народу" Лади Булах

Громадська організація "100% життя" заявила, що невідомі намагалися підірвати її офіс у ніч на понеділок, 17 лютого. На місці інциденту залишили записку для нардепа від "Слуги народу" Лади Булах, яка також є членом цієї організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції і заяву організації.

"Вперше в Україні, на пропозиції вдосконалити права людини громадська організація отримала погрозу, яку можна оцінити як терористичну дію. Сьогодні вночі невідомі скоїли спробу підриву офісу найбільшої пацієнтської організації "100% життя". Було залишено напис, який за нашими оцінками адресовано народному депутату України, члену нашої організації", - повідомила організація в Facebook.

Директор із комунікацій "100% життя" Максим Ровінський розповів у коментарі Цензор.НЕТ, що біля офісу організації є сліди від вибуху та пошкодження на рамі від, ймовірно, каміння. Крім того, невідомі залишили на паркані офісу плакат із написом "Пані Ладо, спасибі за законопроєкт".

"Йдеться про законопроєкт №2684, який розширює права підлітків на отримання медичної допомоги. Минулого тижня було кілька фейкових спотворень щодо цього законопроєкту, що він нібито дозволить 14-річним підліткам змінювати стать, але це маніпуляція. Він розширює права підлітків, які зможуть вибирати сімейного лікаря, пройти тест на ВІЛ і ін. Цей законопроєкт, незважаючи на те, що був відправлений на доопрацювання, зараз став інформаційною бульбашкою, яку надули кілька ЗМІ, зокрема і шановні", - сказав Ровінський.

Як розповіла Цензор.НЕТ представниця поліції Подільського району Києва Ганна Страшко, про інцидент стало відомо близько 10 ранку.

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"У поліцію надійшло повідомлення про те, що адміністратор медичного центру на вулиці Межигірській виявила пошкодження дверей. На місці події працювала вибухо-технічна служба і слідча оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії, було призначено низку відповідних експертиз. Зараз встановлюються особи, причетні до цього злочину", - розповіла прессекретарка.

За даним фактом почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176199
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - сообщила организация в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3176199

Кому ви гомодріли рвані здалися ? Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах - Цензор.НЕТ 310

Ваш рейтінг вже не підійемеш навіть сотнею замахів на вбивсто ))
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Отвлекают внимание от главЗебила...
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Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - сообщила организация в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3176199

Кому ви гомодріли рвані здалися ? Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах - Цензор.НЕТ 310

Ваш рейтінг вже не підійемеш навіть сотнею замахів на вбивсто ))
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Пархатые снова обосЦались. На днях годовщина, памперсов не хватает.
В Киеве и области пройдут учения СБУ. Просят ходить с паспортом.


17-21 февраля в Киеве, прилегающих районах и в Белой Церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ ведомства.
В мероприятиях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. СБУ призывает жителей области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
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По данным социологического центра "Социс" за две недели февраля падение рейтинга президента Зеленского составило 20,6% (с 59% на конец января до 38,4%). Падение рейтинга партии "Слуга народа" составило 11,9% (с 42% да 30,1%). Предыдущий опрос "Социса" проходил 22-26 января 2020 года.

Да и эти цифры завышены раза в 2..Невідомі намагалися підірвати офіс "100% життя" і залишили записку для члена організації, "слуги народу" Лади Булах - Цензор.НЕТ 3504.. В центре розумкова не так давно проболтались, что в середине января рейтинг вислюка оманського был на уровне 22%.. но с такими данными "их не поймут в ОП(Г) вислюка"
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а почему не 5% жизнь, в условиях будущей страховой медицины вполне себе позитивная реклама, не хватат тока лучезарного ульянкиного лика с улыбочкой до пят
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Слуги народа становятся очень токсичными как был партия регионов и злость направлена на власть которая не может обеспечить законность и экономическое развитие страны , люди в растерянности без перспектив будущего и озлобленны
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tZE: Шахматы - опасная игра.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_16.html
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пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку

А в Ялынковича даже "стрылялы".
Когда эту ЗЕленую Ладу действительно взорвут - вот тогда и выпьем за ее здоровье. И даже пісень поспіваємо.
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"Речь идет о законопроекте №2684, который расширяет права подростков на получение медицинской помощи.Источник: https://censor.net.ua/n3176199

Не хватает в конце этой фразы слов "зуб даю".
Эта "слуга" к другим законопроектам не причастна?
Что за чес?!
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Схоже на 5-у колону. Кремлю потрібна дестабілізація в Україні.
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Скорей-бы уже эти все без исключения "слуги" повзрывали и поубивали друг друга. Господи, за что нам, в Украине это наказание.
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...наказание за галасавания....как галасуем так живем..
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піар якийсь ріденький. Як дитячий пронос.
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Каждый "слуга" уже придумывает и воплощает в жизнь выстрелы по своему замку в 6 гектаров земли с АКМ и гранатами с "ночным прицелом".
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Вполне могли быть эти ********-барцы с гей-парадами!
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