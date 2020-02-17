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Все про:ВР (7091) Разумков Дмитро (382) Зоряна Скалецька (73) COVID-19 (47)

 Скалецька в п'ятницю розповість у Раді про ситуацію з коронавірусом

21 лютого парламент планує заслухати міністерку охорони здоров'я Зоряну Скалецьку щодо ситуації з коронавірусом.

Про це голова ВР Дмитро Разумков сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, "планується 10 хвилин на доповідь і 20 хвилин для запитань і відповідей народних депутатів України".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 17 лютого у світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1 тис. 775 - летальні, одужали вже 11 тис. 175 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176198
 
 
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Цытаты гениальных людей:
8=====о им в (_0_) (с) радуцкий Скалецкая в пятницу расскажет в Раде о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9548
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30 тестов мы их бережем для себя но в стране вируса нет, мы точно знаем нам сказал дед ведун.
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зе-депутатів вона заспокоїть-'ви всі люди молоді....'
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Цытаты гениальных людей:
8=====о им в (_0_) (с) радуцкий Скалецкая в пятницу расскажет в Раде о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9548
 показати весь коментар
 
 








tZE inform

@tZEinform

·Какие же вы мрази все эти скалецкие и зеленские ...Уже даже трудно подорать слова для определения этой власти... Уже Янукович на их фоне - порядочный человек, а Ляшко - интеллектуал Украинская "власть" не будет эвакуировать из Китая людей с симптомами заболевания... Кашляешь - подыхай в Китае !
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А че они туда поехали? В Киеве мало ночных клубов где можно полуголой плясать за деньги?
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А что нам скажет начальник транспортного цеха?
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Скелецкая , приходи на Цензор, мы тебя просветим ))).
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ну всем известная фраза:
1. А КАКАЯ РАЗНИЦА!
2. Я ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
выбирайте...
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Какая разница если я вам ничего не должен?
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