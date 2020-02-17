 Скалецька в п'ятницю розповість у Раді про ситуацію з коронавірусом

Про це голова ВР Дмитро Разумков сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, "планується 10 хвилин на доповідь і 20 хвилин для запитань і відповідей народних депутатів України".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 17 лютого у світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1 тис. 775 - летальні, одужали вже 11 тис. 175 осіб.
8=====о им в (_0_) (с) радуцкий
tZE inform
@tZEinform
·Какие же вы мрази все эти скалецкие и зеленские ...Уже даже трудно подорать слова для определения этой власти... Уже Янукович на их фоне - порядочный человек, а Ляшко - интеллектуал Украинская "власть" не будет эвакуировать из Китая людей с симптомами заболевания... Кашляешь - подыхай в Китае !
1. А КАКАЯ РАЗНИЦА!
2. Я ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
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