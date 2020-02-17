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 Суспільство
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 В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, - президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Гончарук

З 20 грудня 2019 року в Україні більше неможливо внести в техпаспорт автомобіля неякісне або застаріле газобалонне обладнання.

Усі машини з установками скрапленого газу будуть проходити ретельну експертизу і випробування в спеціальних лабораторіях, а потім отримувати сертифікат відповідності технічним нормам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у сюжеті "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Дмитро Гончарук.

За його словами, раніше для економії автовласники погоджувалися встановлювати газобалонне обладнання на сумнівних станціях техобслуговування. Якщо раніше вони мали право видавати Акти технічної експертизи на своє ж обладнання, то тепер дійсними є лише сертифікати відповідності, які можна отримати тільки від незалежного експерта органу сертифікації.

"На цей момент експертизу ГБО проводить виключно незалежний експерт органу сертифікації. Це відбувається у випробувальній лабораторії. Автовласник повинен бути впевнений, що у нього стоїть безпечне обладнання. Якщо орган сертифікації не підтверджує установку ГБО відповідно до технічної документації, водій повертається на СТО і цілком обґрунтовано відповідно до Закону про захист прав споживачів вимагає виправити установку. Адже водіям часто ставлять дешеве і неякісне обладнання, наприклад, балони, у яких закінчився термін експлуатації. А люди про це навіть не здогадуються", - підкреслив Дмитро Гончарук.

Як підкреслив Президент АБЕТ, система контролю якості ГБО запрацювала з нового року і торкнеться тих автовласників, які тільки встановили газове обладнання і повинні внести зміни в техпаспорт протягом 10 днів. По всій території України вже діють понад 500 спеціальних лабораторій, де працюють сертифіковані фахівці. Адреси можна знайти на сайті Міністерства інфраструктури України і в сервісних центрах МВС.

Як відзначають водії в сюжеті "Надзвичайних новин", більшість підтримує посилення контролю за встановленням газобалонного обладнання. Адже несправний ГБО - це загроза для всіх: водія, пасажирів і навіть пішоходів, які можуть проходити повз потенційно небезпечне авто в момент вибуху або загоряння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176197
 
 
 Топ коментарі
 
Придумали очередную "кормушку", за взятки поставят все что угодно!
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Гончарку шо родственника туда пристроил шоли? Правельно кум - не сват В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 3401
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Это- Золотое Дно! Залежи золота. В принципе, как и любая сертификация. Понятно, если она в Правильных и Своих Мягких Лапках! В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 6484
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Идея правильная, но вот в наших реалиях мне думается, что:

1. Безопаснее не станет
2. Дороже станет
3. Мусора опять будут брать взятки и заробатывать.
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Ты дебил? Ты цену дал на Козак 2 М1 в декабре 2019го года. а Козак 2 и Козак 2М1 немного отличаются друг от друга. Фейкомёт долбаный.
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Стоимость государственной экспертизы 200грн. стоимость частной сертификации 2500грн., совсем не похоже на коррупционную схему? Платить всем нам. А ролик заказная "джинса". А вот 500 испытательным лабораториям Главный Сервисный Центр МВД разрешения не дает - "совпадение? Не думаю"
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Схема "площадок Яценко" подразумевает исскуственно созданную двух - этапность процедуры получения разрешительной документации, где в середине схемы коммерческая структура, которая берет на себя львиную долю прибыли с цены оказанной услуги. Таким образом увеличивается цена на конечную услугу для владельцев авто
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Гончарку шо родственника туда пристроил шоли? Правельно кум - не сват В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 3401
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Это- Золотое Дно! Залежи золота. В принципе, как и любая сертификация. Понятно, если она в Правильных и Своих Мягких Лапках!
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Давно пора это сделать. ГБО несет в себе потенциальную опасность окружающим.
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Потенциальную опасность для окружающих несут бухие ушлепки и дятлы превышающие скорость особенно в населенных пунктах
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Бюлетень в руках 73% дегенератов несет еще большую потенциальную опасность.
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«Дай дурням волю, заведуть в неволю.» (с)
Мабуть цей меседж наших далеких пращурів недаремний.
Шото знали про 21.04.2019 ....
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Зимой на пожарах погибает 6 человек В ДЕНЬ, летом ровно столько же тонет. По вине ГБО в 2018 было 6 возгораний автомобилей.
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потенциальную опасность окружающим "несут" идиоты нЭпуганые...
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Придумали очередную "кормушку", за взятки поставят все что угодно!
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А що, невже у новинах, ми тільки те й чуємо : «Сіводні опять всарвалісь пятнадцать автомобілєй с ГБО! Погібло 100500 нєвінних людєй !!!»?
А може це просто розподіл непильних кормушок?
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а сообщения о недоедающих чиновниках тебя не беспокоят?
да они ночи не спят все о народе думают....
нет чтоб подсказать еще пару способов заработать на лохах
так только критиковать гаразды
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минус 2,5 тис грн з кармана громадян, плюс 2,5 тис.грн. "розумним дядям"
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Нужно что бы народ переходил на бенз. Беня конечно не причем.
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согласен нужно..., "уже действуют более 500 специальных лабораторий, где работают сертифицированные специалисты...." - но вот такое маленькое но ...- а где вы набрали - кто , столько грамотных "специалистов" по ГБО..., где учили - сколько потрачено, кто учил...- исходя из этого : протолкнули "КОРМУШКУ " для определенных ЛИЦ.... Забашляешь деньги - теперь намного больше, и едь...- можешь и "взорваться"...
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А топливные баки будут проверять? Например, на фурах они есть по 850 литров ДТ, а на джипах по 100 литров А-95!!!
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Скоро введут экспертизу газовой плиты и газового баллона, а про газовый котёл - так это минимум в лабораторию НАСА....
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То же оборудование, что и ставили раньше, будут ставить и сейчас. Только теперь разводить народ "на сертификацию". Начнут затягивать с этой самой "сертификацией", предлагать за деньги ускорить вопрос. В Киеве, например, даже распломбировать/запломбировать счетчик холодной/гарячей воды целая проблема без "ускорения", потому что выполнять эту работу имеют право только "сертифицированные спецы", которые все время заняты. В общем, это не забота о пересичных громадянах, а очередной тупой развод на деньги. Знают, что народ хочет сэкономить на топливе и ставит ГБО, жирная кормуха получается, надо под себя пригрести.
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какая нафиг ассоциация что они сделали для народа.Очередное обдиралово новая кормушка для своих людей. .Каждый владелец несет ответственность за авто.И если я установлю гбо на обычной СТО где люди установили их тысячи .то мне еще надо ехать куда то за сертификацией и еще отвалить минимум 100 амереканцев эксперту потратить кучу времени.кто проходил сертификацию на авто после росстаможки тот знает как это делается и сколько стоит.достали уже ( гребаные слуги народа)
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"Все машины с установками сжиженного газа будут проходить тщательную экспертизу и испытания в специальных лабораториях, а затем получать сертификат соответствия техническим нормам."

Да! Да!
За экспертизу - 3 тысячи, надбавка за тщательность 5 тысяч, испытания обойдуться в десяточку, ну а за сертификат - сами понимаете!
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Ні, треба так, як наріт любить: Штраф з конфіскацією автотранспортного засобу...
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Киев, контора при сервисном центре МВД 3500 грн и сертификат у вас в кармане.
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