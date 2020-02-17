 В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, - президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Гончарук

Усі машини з установками скрапленого газу будуть проходити ретельну експертизу і випробування в спеціальних лабораторіях, а потім отримувати сертифікат відповідності технічним нормам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у сюжеті "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" Дмитро Гончарук.

За його словами, раніше для економії автовласники погоджувалися встановлювати газобалонне обладнання на сумнівних станціях техобслуговування. Якщо раніше вони мали право видавати Акти технічної експертизи на своє ж обладнання, то тепер дійсними є лише сертифікати відповідності, які можна отримати тільки від незалежного експерта органу сертифікації.

"На цей момент експертизу ГБО проводить виключно незалежний експерт органу сертифікації. Це відбувається у випробувальній лабораторії. Автовласник повинен бути впевнений, що у нього стоїть безпечне обладнання. Якщо орган сертифікації не підтверджує установку ГБО відповідно до технічної документації, водій повертається на СТО і цілком обґрунтовано відповідно до Закону про захист прав споживачів вимагає виправити установку. Адже водіям часто ставлять дешеве і неякісне обладнання, наприклад, балони, у яких закінчився термін експлуатації. А люди про це навіть не здогадуються", - підкреслив Дмитро Гончарук.

Як підкреслив Президент АБЕТ, система контролю якості ГБО запрацювала з нового року і торкнеться тих автовласників, які тільки встановили газове обладнання і повинні внести зміни в техпаспорт протягом 10 днів. По всій території України вже діють понад 500 спеціальних лабораторій, де працюють сертифіковані фахівці. Адреси можна знайти на сайті Міністерства інфраструктури України і в сервісних центрах МВС.

Як відзначають водії в сюжеті "Надзвичайних новин", більшість підтримує посилення контролю за встановленням газобалонного обладнання. Адже несправний ГБО - це загроза для всіх: водія, пасажирів і навіть пішоходів, які можуть проходити повз потенційно небезпечне авто в момент вибуху або загоряння.