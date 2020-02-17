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 В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму. ДОКУМЕНТ

В одній з міських лікарень Кривого Рогу медиків попередили про те, що з 1 квітня лікарня переходить на новий метод фінансування і замість міського бюджету, кошти виділятиме Національна служба охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Відповідний документ опублікував колишній радник міністра охорони здоров'я країни Євген Найштетик.

У ньому зазначається, що медиків першої Криворізької міської лікарні попередили про зменшення заробітної плати з 1 квітня - аж до мінімальної. У зв'язку з цим всім бажаючим повідомили, що або вони погоджуються на нові умови праці, або мають право на звільнення.

В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176195
 
   
 Топ коментарі
 
Так и нада, нехер было голосовать за владимира зеленских!!!
В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 1156

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Порошенко зебилам в штаны срет и ночью вторую платежку подбрасывает В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 1724
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Хер там. Зебил тем и прекрасен что у него полностью отсутствует причинно-следственная связь
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На очереди - педагоги! Ну, этим будет легче перенести снижение - как ни как, за 4000$ жирок запасли... В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 446
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Нет, ну 3000 $ зарплата у педагога это еще терпимо
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Рекомендую всем. Если врачи разбегутся, и денег не будет на лечение.
https://pics.meshok.net/pics/92592657.jpg?6
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НУЖНО СРОЧНО разрешать эвтаназию! Мучения миллионов!
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Результати голосування на одному з округів Кривого
ТВО № 37 За Зеленського 90,79%

В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 733
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27% цих медиків мені шкода, інші 73% цього, мабуть, заслужили... Хоча в "президентському" місті та ще й з депутатом-Юзіком процентне співвідношення може бути інше
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Виборча дільниця № 121508
вул.Святогеоргіївська, 8А, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50074
міська лікарня №1, хол денного стаціонару, 1-й поверх

Зеленський В. О. 85.93%

Порошенко П. О. 12.50%
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так чего жаль то? Вводимая система оплаты напрямую теперь связана с эффективностью той или иной больницы, так что если там снижаются зп это означает что они нафиг не нужны такие врачи.Совок, когда работаешь или не работаешь но все равно получаешь ставку закончился,слава небесам.
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Цікаво, вони хоч усвідомлюють, що це вони ж і зробили? Як лікарі, вчителі, могли повестися на цей голобородьківський фуфел. Ну як?
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А неужели они не рады, что простой криворожский миллионер парень, который на экране лихо ездит на работу на велике, живет в хрущевке (тоже на экране), носит тризуб на лацкане пиджака и посылаеит МВФ в жопу, наконец-то стал президентом Украины?
А им все мысли только о зарплате! Неблагодарные!
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В Днепре у знакомой сын приходя из садика рассказывает как его там кормят бабушки, няням в саду в среднем 55-65 лет, никто на такую бешенную зарплату вообще идти работать не хочет. Заведующая уговаривает поработать до светлого будущего ))))))))
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2020 рік - це одна з найважливіших дат у трансформації системи охорони здоров'я. З цього року всі види медичної допомоги повинні фінансуватися за новою моделлю. Це означає, що медичні заклади, які надають спеціалізовану допомогу, матимуть угоду з НСЗУ Національна служба здоров'я України і отримуватимуть кошти за конкретно надані послуги пацієнтам. Наразі триває активна фаза підготовки.

Про це повідомила в. о. обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Фейсбуці.

Прохання не приписувати Зе заслуги і перемоги попередньої Влади!
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забыли сказать что по новой системе сколько заработали столько и получили, так что это говорит лишь об одном - халявы больше не будет.
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