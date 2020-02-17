 В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Відповідний документ опублікував колишній радник міністра охорони здоров'я країни Євген Найштетик.

У ньому зазначається, що медиків першої Криворізької міської лікарні попередили про зменшення заробітної плати з 1 квітня - аж до мінімальної. У зв'язку з цим всім бажаючим повідомили, що або вони погоджуються на нові умови праці, або мають право на звільнення.

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