 В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
Відповідний документ опублікував колишній радник міністра охорони здоров'я країни Євген Найштетик.
У ньому зазначається, що медиків першої Криворізької міської лікарні попередили про зменшення заробітної плати з 1 квітня - аж до мінімальної. У зв'язку з цим всім бажаючим повідомили, що або вони погоджуються на нові умови праці, або мають право на звільнення.
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ТВО № 37 За Зеленського 90,79%
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Порошенко П. О. 12.50%
не дякуйте!
\Супрун
миллионерпарень, который на экране лихо ездит на работу на велике, живет в хрущевке (тоже на экране), носит тризуб на лацкане пиджака и посылаеит МВФ в жопу, наконец-то стал президентом Украины?
А им все мысли только о зарплате! Неблагодарные!
Про це повідомила в. о. обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Фейсбуці.
Прохання не приписувати Зе заслуги і перемоги попередньої Влади!