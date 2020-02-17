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 Суспільство
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Все про:сепаратизм (649) домашній арешт (67) Світлодарськ (8)

 Мера Світлодарська Брехунця відправили під домашній арешт, його підозрюють у сепаратизмі

За версією слідства, Анатолій Брехунець у травні 2014 року надав читальні зали місцевої бібліотеки для проведення незаконного "референдуму" про "суверенність ДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Рішення відправити Брехунця під домашній арешт ухвалив Краматорський міський суд.

"Нагадаємо, у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності "ДНР"", - повідомили в пресслужбі прокуратури.

Брехунця підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Якщо його провина буде доведена, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Також читайте: На Луганщині за участь в організації "референдуму ЛНР" 3 членів "виборчої комісії" засуджено до 5 років умовно

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176193
 
   
 Топ коментарі
 
какая громкая у него фамилия: Брехунец Мэра Светлодарская Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме - Цензор.НЕТ 1623
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ну надо же какая у сепара хорошая фамилия
(моя бабуничка так радио называли))))))
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Мэра Светлодарская Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме
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Його прізвище дозволяє працювати на СН.
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мэр Сепарец подозревается в брехунизме
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ну надо же какая у сепара хорошая фамилия
(моя бабуничка так радио называли))))))
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Пам'ятаю, у 90-х на радіо працювали диктори з епічними іменами/прізвищами Борис Ракоїд та Сергій Фесюн. Покійна бабуся постійно приколювалася над ними, особливо над першим.
Яка тирса мала бути у голові батьків, щоб із прізвищем Ракоїд дати дитині ім'я, котре закінчується на "с"? Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме - Цензор.НЕТ 1724
(та й прізвище Фесюн... принаймні для радіо/ТВ якось не той...)
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особливо по старому шкаборчащому брехунцю...і якшо ще й не дочуваєш )))))
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Мэра Светлодарская Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме
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Його прізвище дозволяє працювати на СН.
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У него небыло выбора, если бы он потдержал бандер его бы кинули на подвал, а так он как и нелли штепо - свой человек и в паспорте у него не написано ватник, сепар или террорист. И ваще нада любить каждого украинца
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А людей не насторожило когда они с такой фамилией выбирали ? ))
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Брехунець був серед своїх брехунів (брехунець менше зло, ніж брехун )
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Напомнило американский фильм. Как один,кажется афганец приехал с матерью в США по лотерее. А его арабская фамилия звучала на английском как в попудам )) - Таможенник посоветовал ее сменить.
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У афганців нема арабських прізвищ. Там живуть узбеки, туркмени, пуштуни і трохи пакистанців.
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Ви мені сказати б не могли:
А де живе бобер? -
А двірник мені: - Не стій в пилу,
Відкладемо розмову.

Не відриваючись від гри,
Граючи в доміно,
Сусід сміється: - Де бобри?!
Їх не зустрічав давно.

Скажіть, будьте ласкаві,
Скажіть, де живуть бобри?(А.Барто)
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Ясно. шо правда вслед за ним по пятам ходит
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О! Так по цій статті половину сивохоподібних СН до зали суду можна запроторить і майже весь ЗАЖОП Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме - Цензор.НЕТ 1127
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У нас брехунів
Хоч греблю гати,
Чуть голос їх слів
Куди не піди.

На вибори йде
Політик брехун,
Він лад наведе
Клянеться крикун.

Щоб краще жилось
Вам друзі мої
Віддам щоб збулось
Всі сили свої,

Обрали його
Й він вже депутат
Та й ще до того
Партійний солдат.(с)
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Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме..."

Та його за одну фамілію потрібно підвісити за яйця.
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Ну и фамилия........🙁
Не совсем в тему, но о фамилиях.......у нас соседи с фамилией Fiecker☹️=>они когда заселились в соседний дом, пришли к нам по «обычаю» представиться: здрасьте. Мы ваши новые соседи - семья Fiecker........
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У нас с мужем сначала челюсть отвисла, а потом еле задерживались чтобы не смеяться.......🙁
За почти два года - привыкли......🙂
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Забыла написать: это как на английском f#ck, только в немецком варианте вместо u(#) i(!) и окончание en.......
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Видать кому то зеленому должность срочно понадобилась, до этого его сепаратизм никому не мешал...
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Люди , ну вот скажите КАК , ну КАК с такой фамилией можно стать МЭРОМ ??? хренею с вас ((( ЕВРЕИ берут украинские фамилии и то их ФИЗИОНОМИИ выдают , а тут (((((
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Как, как. Хоч один чиновник с правдивой фамилией. Остальные - под разными, но по сути "брехунцы".
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((((( ну тогда Украине конец ((((( если ДАЖЕ с такой фамилией выбирают в МЭРА , мы РЕАЛЬНЫЕ бараны (((((
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Скажіть будь ласка,це дійсно якийсь блдцкій цирк з кловунами,брехунцями,кацапами,бововною,просто відверто ********* на все горище,чи хтось тупо приколюється?
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От 5 до 10 лет! А почему тогда нэлька штэпель не отсидела этот срок? и гепа с допой?
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......а давайте его в следующий раз выберем в ПРЕЗИДЕНТЫ , хай нам будет ГРЕЦЬ !!! пускай МИР с нас ОБОССЫТЬСЯ в третий РАЗ !!!)))))
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По версии следствия, Анатолий Брехунец в мае 2014 года предоставил читальные залы местной библиотеки для проведения незаконного "референдума" о "суверенности ДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3176193

Це ж треба як фамілія співпадає з діями цього ватніка
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А в перекладі на нашу мову, його прізвище *********. Вибачайте за мою французьку.
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а чого так довго розчехлялись? блискавична реакція від 2014 року?
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