 Мера Світлодарська Брехунця відправили під домашній арешт, його підозрюють у сепаратизмі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Рішення відправити Брехунця під домашній арешт ухвалив Краматорський міський суд.
"Нагадаємо, у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності "ДНР"", - повідомили в пресслужбі прокуратури.
Брехунця підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
Якщо його провина буде доведена, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
(моя бабуничка так радио называли))))))
Яка тирса мала бути у голові батьків, щоб із прізвищем Ракоїд дати дитині ім'я, котре закінчується на "с"?
(та й прізвище Фесюн... принаймні для радіо/ТВ якось не той...)
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Його прізвище дозволяє працювати на СН.
А де живе бобер? -
А двірник мені: - Не стій в пилу,
Відкладемо розмову.
Не відриваючись від гри,
Граючи в доміно,
Сусід сміється: - Де бобри?!
Їх не зустрічав давно.
Скажіть, будьте ласкаві,
Скажіть, де живуть бобри?(А.Барто)
https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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Хоч греблю гати,
Чуть голос їх слів
Куди не піди.
На вибори йде
Політик брехун,
Він лад наведе
Клянеться крикун.
Щоб краще жилось
Вам друзі мої
Віддам щоб збулось
Всі сили свої,
Обрали його
Й він вже депутат
Та й ще до того
Партійний солдат.(с)
Та його за одну фамілію потрібно підвісити за яйця.
Не совсем в тему, но о фамилиях.......у нас соседи с фамилией Fiecker☹️=>они когда заселились в соседний дом, пришли к нам по «обычаю» представиться: здрасьте. Мы ваши новые соседи - семья Fiecker........
За почти два года - привыкли......🙂
Це ж треба як фамілія співпадає з діями цього ватніка