 Евакуйовані з Уханя іноземці 14 днів перебуватимуть на обсервації в Україні, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Зараз ідеться про 49 громадян України і 25 громадян з різних країн", - сказав він.
"Поки не можу сказати, де вони будуть перебувати. Місце визначено, але я поки не можу цього сказати", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час евакуації українців з Уханя в літак візьмуть і громадян Аргентини.
Пізніше Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя.
Чтоб в страшных муках всем нам не усраться,
Определили нас в одну из обсерваций.
Мы всех отправим в обсервацца.
А если вирус заражацца,
Мы максимум что увольняцца.
Ваш Минздрав и СНБО.
обсерватор - спеціалізований заклад охорони здоров'я,
призначений для госпіталізації осіб, які виявили бажання покинути
територію карантину, з метою їх обстеження та здійснення медичного
нагляду за ними.
Намек понятен?
Принуждения к лицам на обсервации на предусмотрено.
Закон позволяет ввести карантин на отдельной территории, а не в отношении отдельных лиц, а упырям в Минздраве-СНБО-Парламенте ПРОСТО ЛЕНЬ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в законодательство или НАЙТИ ДРУГОЙ ВЫХОД из этой ситуации.
застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних
інфекційних хвороб.
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів
України.
Питання карантину порушує перед Кабінетом
Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (Мінздрав),
за поданням головного державного санітарного лікаря України.
У рішенні про призначення карантину зазначаються обставини,
що призвели до цього, визначаються межі території карантину,
затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші
заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються
тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові
обов'язки, що покладаються на них.
Карантина нет и не предвидится, обсуждают только самолет и когда он полетит.