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 Евакуйовані з Уханя іноземці 14 днів перебуватимуть на обсервації в Україні, - МОЗ

Евакуйовані разом з 49 українцями з Уханя 25 іноземних громадян будуть протягом 14 днів перебувати на обсервації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ідеться про 49 громадян України і 25 громадян з різних країн", - сказав він.

"Поки не можу сказати, де вони будуть перебувати. Місце визначено, але я поки не можу цього сказати", - додав Ляшко.

Також читайте: Людей із симптомами коронавірусу не допустять на борт літака, який евакуює українців з Уханя, - МОЗ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час евакуації українців з Уханя в літак візьмуть і громадян Аргентини.

Пізніше Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176189
 
 
 Топ коментарі
 
нехрен нам сточные воды корововирусами заражать.
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На обсервации. Две недели. Люди, непривычные к замкнутому пространству. Виктору Ляшко- настоятельно рекомендую подготовить точку с реализацией пива и водки. Бо там, в итоге- бунт вспыхнет. Особенно, если к исходу первой недели не будет выявлен ни единый вирусоноситель или больной, то обсервация превратится в обсерацию. Это вам говорит человек, который полжизни провёл в замкнутом пространстве.
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И все таки, почему не огласить место? Или вы думаете, что на ваши дома с дронов заразу аэрозолями не распылят, если заражение в населенном пункте все - таки произойдет ?
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Боятся, чтобы не бастовали соседи. Никто не хочет рисковать
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да грузите полный самолет, одним больше, одним меньше. Дебилы бл@
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отгоните самолёт на дальнюю стоянку, и нехай в нём всей толпой 14 дней обсервируюца.
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нехрен нам сточные воды корововирусами заражать.
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То не хотят забирать, то всех убогих и заразных в свой дом тащат. Если украинцы не заражены повезет с другими.
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Судя по всему рядом с каким-то НП, в доступном и людном месте.. Преступная халатность!
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Україну слуги урода перетворили на ВІДСТІЙНИК ...
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На обсервации. Две недели. Люди, непривычные к замкнутому пространству. Виктору Ляшко- настоятельно рекомендую подготовить точку с реализацией пива и водки. Бо там, в итоге- бунт вспыхнет. Особенно, если к исходу первой недели не будет выявлен ни единый вирусоноситель или больной, то обсервация превратится в обсерацию. Это вам говорит человек, который полжизни провёл в замкнутом пространстве.
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Но тут врачами была выдумана мера,
Чтоб в страшных муках всем нам не усраться,
Определили нас в одну из обсерваций.
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Всё по накатанному - обсервация, изоляция, концлагерь, газовая камера (расстрел), крематорий, удобрение, поле, новый урожай!
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главное, для профилактики и недопущения коронавируса, надо сначала обкурить подозреваемых местными парниковыми гасами, которых коронавирус боится, як чесотки
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Тогда летчиков и стюардес, весь обслуживающих персонал должен быть тоже там безвылазно заперт и не две, а три недели (вдруг кто заразится уже позже прилета)!
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Чтоб с карантином ниибацца,
Мы всех отправим в обсервацца.
А если вирус заражацца,
Мы максимум что увольняцца.

Ваш Минздрав и СНБО.
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Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб":


обсерватор - спеціалізований заклад охорони здоров'я,
призначений для госпіталізації осіб, які виявили бажання покинути
територію карантину, з метою їх обстеження та здійснення медичного
нагляду за ними.



Намек понятен?

Принуждения к лицам на обсервации на предусмотрено.

Закон позволяет ввести карантин на отдельной территории, а не в отношении отдельных лиц, а упырям в Минздраве-СНБО-Парламенте ПРОСТО ЛЕНЬ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в законодательство или НАЙТИ ДРУГОЙ ВЫХОД из этой ситуации.






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карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що
застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних
інфекційних хвороб.

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів
України.
Питання карантину порушує перед Кабінетом
Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (Мінздрав),
за поданням головного державного санітарного лікаря України.
У рішенні про призначення карантину зазначаються обставини,
що призвели до цього, визначаються межі території карантину,
затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші
заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються
тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові
обов'язки, що покладаються на них.

Карантина нет и не предвидится, обсуждают только самолет и когда он полетит.
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