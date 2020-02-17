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Все про:вірус (260) Мінздоров'я (1137) евакуація (180) Ухань (4)

 Людей із симптомами коронавірусу не допустять на борт літака, який евакуює українців з Уханя, - МОЗ

Особи з симптомами коронавірусу не будуть допущені на борт літака для евакуації громадян України з Уханя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Панікувати не потрібно, ми привозимо в Україну здорових людей", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Він зазначив, що літак за українськими громадянами вилетить у вівторок, в Україні його повернення чекають у четвер.

Дотепер в Україні не було зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176185
 
 
 Топ коментарі
 
" ...мы привозим в Украину здоровых людей" - Это пример так называемого вранья.
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К троянскому ослу троянский самолет...
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Ага, "паниковать не нужно, мы привозим здоровых людей". Откуда он знает, что люди здоровые? Он слово такое, "инкубационный период", слыхал?
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Ага, "паниковать не нужно, мы привозим здоровых людей". Откуда он знает, что люди здоровые? Он слово такое, "инкубационный период", слыхал?
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Не имея тест систем, именно "троянский самолет" получается. Учитывая скрытый период в 14 дней. Внешне люди могут выглядеть абсолютно здоровыми.
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Не знаю насколько правда, но читал шо кореянка заболела через 42 дня после визита в Ухань. Так что 14 дней карантина могут и не помочь
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Тогда, учитывая уровень компетентности теперешних руководителей минздрава, нас ждет большая и зеленая задница.
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Вполне может быть. Но сначала у нас все было как у Стругацких и Оурэлла. Закончим Кингом.
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а ще треба врахувати,що тест-системи максимум 50 відсоткова гарантія виявлення.
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на предметах привезённых мог сохраниться . через время заразилась от своих же вещей плюс инкубационный
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есть заявления и о 60 днях скрытого инкубационного периода
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МОЗ уже продлил его . оказалось более длителен
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адмін, Ухань - чоловічого роду (як нянь, здоровань, рогань), а не як Казань, Рязань
тому - з Уханя, а не Ухані
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Сало , часничок та чарка доброі горілки і жодна холера не причепиться ... рецепт простий але реальний!
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И никому в Мире это до сих пор в голову не пришло. Наверное боятся алкоголизма больше, чем смерти...
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Монголоиды его тоже жрут аж бегом. Большая часть чеснока в Украине именно из Китая.
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Ок, мають бути ще два компонента - сало та горілка )
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Еще борщ, вареники и дируны, если можно. И смаженина.
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В плане алкоголя 3/4 года я скорее патриот Шотландии и Ирдандии. И только зимой Украины.
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Один англієць, який вчителює в Ухані, вже вилікувався міксом віскі з медом. Була окрема новина.
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К сожалению, это не значит, что так могут вылечиться все. Ему с его состоянием здоровья на его счастье это помогло.
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на бактерії ще може подіяти.. на вірус дуже сумнівно.....
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Вводим кацапские традиции помаленьку? "Родина тебя всегда бросит" (с) Людей с симптомами коронавируса не допустят на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Ухани, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1397
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Даже кацапы своих уже вывезли, кстати.
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и очень громко этим хвастаются. им очень нравится, что наши ещё не...
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Потому что теперь наконец-то мы полностью соответствуем тому, что они о нас кричали с 2014 по 2019 - недострана.
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Кашляешь - ты типа уже не украинец и подыхай в Китае ! Мрази зеленые. А забрать и вылечить человека религия не позволяет или скотство зеленой душонки?
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второе. для меня эта котовасия с вирусом - это какой-то вернисаж человеческой глупости и подлости.
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да вы сначала самолет оправьте,потом обещать будете
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" ...мы привозим в Украину здоровых людей" - Это пример так называемого вранья.
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_ВОЗ уже посмотрела за них вперёд, обобщила имеющийся клинический опыт и сделала выводы. Выводы на блюдечке сообщили широкой общественности. Так что нет, это сознательное враньё.
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Кстати, инкубационный период бессимптомный. На лайнере сейчас заболевают те, кто заразился 2-3 недели назад..
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Читав в твітері що якась жінка з Кореї захворіла через 42 дня...
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_Именна. Поэтому МОЗ обязан исходить (и действовать!) из предположения что в составе эвакуируемых из эпицента эпидемии обязательно есть носители короны. Но, судя по их идиотски легкомысленным и тупым заявлениям, нет!
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Скелецкую с ними поселить, чтобы всем спокойнее было.
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дивно ...а я чомусь грішним ділом подумав що Україна дбає і захищає своїх громадян а не перетворює поки що свою територію на відстійник для третіх країн ...американці своїх забрали а чужих не беруть ...майбуть щось знають
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Ця зебілка з Мінздраву колись щось чула про інкубаційний період. Чи в неї лише одне в голові як дорожче без табу і щоб її онукам вкраденого бабла вистачило 🈂
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А разве в инкубационный период вирус можно распознать?
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можна.. але починаючи від певної концентрації..

тому найімовірніше буде так
- китайці не пустять на борт тих,кого забракують їх тест-системи.але кілька інфікованих без симптомів 'проскочать'
-інфікування десятки осіб в літаку..
-далі 'йокогамський варіант''
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Ну, эти полудурки из Минздарава еще бы полгода подождали, и тогда им бы вообще лететь никуда не пришлось бы.
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Вот это страна! Легче привезти труп,ведь вирус тоже будет мертв. Вот такой у нас минздрав,здрасте я ваша смерть!
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