 Людей із симптомами коронавірусу не допустять на борт літака, який евакуює українців з Уханя, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Панікувати не потрібно, ми привозимо в Україну здорових людей", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Він зазначив, що літак за українськими громадянами вилетить у вівторок, в Україні його повернення чекають у четвер.

Дотепер в Україні не було зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу.

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