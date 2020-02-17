 Людей із симптомами коронавірусу не допустять на борт літака, який евакуює українців з Уханя, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Панікувати не потрібно, ми привозимо в Україну здорових людей", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.
Він зазначив, що літак за українськими громадянами вилетить у вівторок, в Україні його повернення чекають у четвер.
Дотепер в Україні не було зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу.
тому - з Уханя, а не Ухані
...
тому найімовірніше буде так
- китайці не пустять на борт тих,кого забракують їх тест-системи.але кілька інфікованих без симптомів 'проскочать'
-інфікування десятки осіб в літаку..
-далі 'йокогамський варіант''