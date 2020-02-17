 Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, передає Цензор.НЕТ.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче + 2,3 °С, що на 1,4 °С тепліше ніж в 1950 році", - вказується в повідомленні.
Зазначається, що ніч на 17 лютого також виявилася найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився нижче + 1,8 °С, що на 0,1 °С вище, ніж в 1974 році.
Зараз на Алясці стоять аномальні холоди, туди змістився полюс холоду, і саме за рахунок цього відбувається переміщення теплих мас повітря з південних районів земної кулі через Україну і Європу.
Можу спрогнозувати з достатньою вірогідністю що в перспективі нам світить холодна весна і пізній прихід літа, тобто температура в +30 прийде скоріше всього десь приблизно в липні.
Якщо прослідкувати тенденцію останніх 20 років, то у нас в певні періоди були теплі весни, гарячі літа, теплі осені і навпаки. Зараз у нас "теплі" зими, але як сказав один мудрець "И это пройдет"...
Вот и верь после этого всем прогнозистам....