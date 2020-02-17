 Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, передає Цензор.НЕТ.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче + 2,3 °С, що на 1,4 °С тепліше ніж в 1950 році", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що ніч на 17 лютого також виявилася найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився нижче + 1,8 °С, що на 0,1 °С вище, ніж в 1974 році.