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 Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія

15 лютого в Києві була зареєстрована найтепліша ніч за 140 років спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, передає Цензор.НЕТ.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче + 2,3 °С, що на 1,4 °С тепліше ніж в 1950 році", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що ніч на 17 лютого також виявилася найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився нижче + 1,8 °С, що на 0,1 °С вище, ніж в 1974 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176183
 
 
 Топ коментарі
 
То у Мендель взорвался пердак.
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Это был самый теплый снег за 140 лет! Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 5123
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А осенью был прогноз, что зима будет супер холодной и снежной, чуть не до минус 25 градусов!?
Вот и верь после этого всем прогнозистам.... Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 2107
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Вчора біля 22:00 у нас було 14 градусів... Не знаю за скільки років то рекорд але за ті 25 майже років що я тут це такє вперше...
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Не пам"ятаю точно, але в році десь 1997-98 таке вже було, що в футболках серед лютого ходили, а багато унікумів і городи картоплею засадили. Зійшла тоді добре картопля на городах! А в березні снігу по пояс і морози... Деякі в петлю тоді з цих "городників-скороспілок" лізти навіть хотіли.
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В нас тут такого не було.. але клімат реально змінюється..Якщо так далі піде то у Василькові (наприклад) банани можна буде вирощувати )
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Це тоді в Кіровограді (нині Кропивницький) так було.
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Та нічого аж так глобально не змінюється!
Зараз на Алясці стоять аномальні холоди, туди змістився полюс холоду, і саме за рахунок цього відбувається переміщення теплих мас повітря з південних районів земної кулі через Україну і Європу.
Можу спрогнозувати з достатньою вірогідністю що в перспективі нам світить холодна весна і пізній прихід літа, тобто температура в +30 прийде скоріше всього десь приблизно в липні.
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Може й так , але там де я живу зараз за всю зиму не випало ані міліметра снігу , навіть мокрого снігу не було і такє вперше (!) ніколи такого не було , повтрорюю такого не було ніколи ☹️
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Поки що, з 2014 р. Україні на зими щастить, але в найближчі 10 років погода повернется до звичного порядку і окремі зими порадують нас і снігами, і морозами.
Якщо прослідкувати тенденцію останніх 20 років, то у нас в певні періоди були теплі весни, гарячі літа, теплі осені і навпаки. Зараз у нас "теплі" зими, але як сказав один мудрець "И это пройдет"...
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дзвонила вчора знайома з Лисичанська, говорить - у них снігу навалило.
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А слугам только земля в голове. Срубить бабла и местечко выбрать по комфортней.
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Согласно гипотезы Геи, наша земля и люди на ней, вместе являются суперорганизмом. Но люди вирус, а глобальное потепление как температура, как у людей. Так что, либо планета нас либо мы планету. Хотя первый вариант мне больше по душе.
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А осенью был прогноз, что зима будет супер холодной и снежной, чуть не до минус 25 градусов!?
Вот и верь после этого всем прогнозистам.... Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 2107
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То Бог посмотрел на наше правительство и сжалился.
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