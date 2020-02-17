 Україна не погодиться визнати провину "якогось солдата", який збив літак МАУ, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
"Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого і чесного розслідування. Ми не погодимося визнати (винним) якогось солдата, який збив (літак), ми вимагаємо знати всю правду, що сталося з нашим рейсом, що призвело до загибелі наших людей", - сказав.
Він акцентував, що МЗС і уряд України активно працюють над тим, щоб відновити справедливість і притягнути всіх винних за жертви нашого народу до відповідальності.
"Я розумію, що нічим не можна відплатити за життя ваших рідних. Єдине, що ми можемо зробити - вимагати справедливу компенсацію. Я впевнений, що ми зможемо доповісти вам про це", - підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Все знают , что виноват какой-то хоккеист !
А мы, зато, одним выстрелом двух зайцев: во-первых Иран с его нефтью подальше от мирового рынка отодвинуть, ну и по-ходу оманскому яички пощупать......
такая вот история, мне вырисовывается......
Хорошим подтверждением является опубликованный текст переговоров пилота иранского самолета, который при заходе на посадку видел вспышку от ракеты, поразившей самолет МАУ.
Если боевые расчеты ПВО Ирана ожидали атаку американцев на Тегеран, то почему они поразили цель УДАЛЯВШУЮСЯ от города, а приближавшуюся к городу в то же самое время - пропустили.
Не говоря уже о том, что предполагаемая крылатая ракета летит на гораздо более низкой высоте (100-200 метров), то украинский "Боинг" успел набрать высоту 2400 м.
Иранская сторона выбрала для этой чудовищной провокации самолет принадлежащий САМОЙ БЕЗВРЕДНОЙ из стран, чьи самолеты летают в Тегеран.
В результате предполагаемая в тогда война между Ираном и США не началась, а Московия наглядно показала Бубочке, что может сделать с ним и его семьей, не считаясь с жертвами...