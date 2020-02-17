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 Події, Суспільство
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Все про:авіакатастрофа (524) Іран (505) Пристайко (363)

 Україна не погодиться визнати провину "якогось солдата", який збив літак МАУ, - Пристайко

Україна вимагає від іранської сторони розкриття всіх обставин катастрофи українського літака в небі Тегерана і не погодиться визнати винним у цій трагедії тільки якогось рядового військового.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",  про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого і чесного розслідування. Ми не погодимося визнати (винним) якогось солдата, який збив (літак), ми вимагаємо знати всю правду, що сталося з нашим рейсом, що призвело до загибелі наших людей", - сказав.

Він акцентував, що МЗС і уряд України активно працюють над тим, щоб відновити справедливість і притягнути всіх винних за жертви нашого народу до відповідальності.

"Я розумію, що нічим не можна відплатити за життя ваших рідних. Єдине, що ми можемо зробити - вимагати справедливу компенсацію. Я впевнений, що ми зможемо доповісти вам про це", - підкреслив глава МЗС.

Також читайте: Термін ухвалення Іраном рішень, необхідних для просування в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ, закінчується, - Пристайко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176182
 
 
 Топ коментарі
 
Як вона визнавала незбиття лайнеру так вона й несолдата визнає - аж бігом!
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ну требовать можно все что угодно...решать все равно аятоллам.сам бубчка ведь даже комиссию по расследованию согласно икао не создал.
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Гражданскую войну на Донбассе уже признал Ваш Зедебилоид- Осел Оманский. Скажет ему Ермак, так и признают что солдат самостоятельно без парашостанских наводчиков и советников сбыл самолёт. Такая судьба у Вас и Вашего Осла Оманского. Пусть посмотрит Путину в глаза и увидите в них, что виноват солдат, а не советники парашостанские. Ведь один нарид.
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Як вона визнавала незбиття лайнеру так вона й несолдата визнає - аж бігом!
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Точно.Як Лоліта "Мінськ" замутила,окупанта в Раду Європи втягнула,"Мюнхен" замовила-так і здаватиме Україну *******.
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ну требовать можно все что угодно...решать все равно аятоллам.сам бубчка ведь даже комиссию по расследованию согласно икао не создал.
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Ты кто такой? Зам.ермака? Так он ничего такого не говорил.
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А ти хто такий? аби розпитувати у інших хто вони такі, твій бубочка за дев'ять місяців вже стільки такого і не такого наговорив що вистачить на два президентські терміни...
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Причём тут солдат ???
Все знают , что виноват какой-то хоккеист !
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Гражданскую войну на Донбассе уже признал Ваш Зедебилоид- Осел Оманский. Скажет ему Ермак, так и признают что солдат самостоятельно без парашостанских наводчиков и советников сбыл самолёт. Такая судьба у Вас и Вашего Осла Оманского. Пусть посмотрит Путину в глаза и увидите в них, что виноват солдат, а не советники парашостанские. Ведь один нарид.
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посипалися думки експердів...особливо цікаві з америки..
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так Данилов же написал и всем рассказал, что ВСееЕ доказательства об Иране в СНБО были раньше ЦРУ...и не нуждаемся в поддержке, просто делали вид тюленей...а сейчас пастор Донбасса Данилов обоссался ехать в Иран, наговорил много...убьют за слово, это вам не киевские мусульмане...
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бубочка все порешает, он умный, да зэбилы?
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появляется "какой-то солдат" фсб, записывает в ракету координаты GPS и отправляет команду на пуск.... Ну улетела ракета! Сама! Почему? Ну вы же позавчера мокрой тряпкой клавиатуру протирали? Ну вот вам и результат!
А мы, зато, одним выстрелом двух зайцев: во-первых Иран с его нефтью подальше от мирового рынка отодвинуть, ну и по-ходу оманскому яички пощупать......
такая вот история, мне вырисовывается......
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Літак збив не солдат, а кацапський інструктор.
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весь мир прикидывется шлангом. все знают кто сбил и....... токо не иран там яйца ***** засветились
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Что бы не установило "следствие", украинский самолет сбили нарочно
Хорошим подтверждением является опубликованный текст переговоров пилота иранского самолета, который при заходе на посадку видел вспышку от ракеты, поразившей самолет МАУ.
Если боевые расчеты ПВО Ирана ожидали атаку американцев на Тегеран, то почему они поразили цель УДАЛЯВШУЮСЯ от города, а приближавшуюся к городу в то же самое время - пропустили.
Не говоря уже о том, что предполагаемая крылатая ракета летит на гораздо более низкой высоте (100-200 метров), то украинский "Боинг" успел набрать высоту 2400 м.
Иранская сторона выбрала для этой чудовищной провокации самолет принадлежащий САМОЙ БЕЗВРЕДНОЙ из стран, чьи самолеты летают в Тегеран.
В результате предполагаемая в тогда война между Ираном и США не началась, а Московия наглядно показала Бубочке, что может сделать с ним и его семьей, не считаясь с жертвами...
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Да ладно там "самой безвредной". Китайцы тоже так думали, когда тянули кабель в Крым и голосовали в ООН за кацапов. И где теперь китай с их амбициями?
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Сам сивочолий зДоха Катара підсвічував,вогні на яхті своїй палив,аби ***** не промахнувся-дуже вже оманської "зради" хотів.
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А как повлиять на Иран, если он даже Штаты не слушает?
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В Штатах віслюки, хоч і з імпічментом обсирилися,всеж заборонили Трампу війни без них починати.Так і в Україні-8%-і ще якийсь таємний звязок з терористами мають,аби "зради" з "капітуляціями"мутити.
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