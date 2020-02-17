 "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці, коментуючи статтю в DW під назвою "Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив".
"Чи можна говорити про війну, жартувати і при цьому мати гідний вигляд? Володимир Зеленський показав у Мюнхені, що опанував це непросте мистецтво", - зазначила Мендель.
Вона підкреслила, що "новий президент України вперше взяв участь у престижній конференції з безпеки, до того ж, за умов, про які його попередник Петро Порошенко у попередні роки міг тільки мріяти".
"Організатори надали Зеленському один з найкращих часових проміжків - приблизно опівдні в суботу, 15 лютого. Зеленський одержав у Мюнхені окрему дискусію щодо України, чого ще не було ніколи. Для порівняння: Порошенко був учасником обговорень з іншими лідерами тем Східної Європи чи коротко виступав один, але пізно увечері і нерідко в спорожнілій головній залі. Зрештою, дискусію з Зеленським транслював американський телеканал CNN, а вела її відома ведуча Крістіан Аманпур", - підсумувала Мендель.
(с) Володимир Зеленський
а не ***** ль Мендель???
Воно солидарно с Россией.
У нас не президент украинцев, у нас подстилка путинская, которая тоже считает, что украинцы не украинцы по этому плану.
Да уж...
Не, ну если для 73% главное в президенте чтобы он "шутил и выглядел достойно", то вопросов нет.
"Собачье сердце"
Он - КЛОУН, Клоуном и останется. Оно всю жизнь скакало по сцене и больше ничего не делало. Сколько обезьяну не учи приличию, она все равно нажрется бананов и нагадит на пол!
https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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Давай Зе, жги еще !
Идиот.
Боюсь шутить и отбрёхиваться он научился ещё в КВНе......
Лично я не хочу это оплачивать.
Все идет наступления 1и2 армии **** на Украину
(Е.Рязанова)
"Якщо перенести їх під обстріл, або приставити до голови ствола - від них залишиться тільки обісцяний бріоні, і світ, зменшений до розміру стисненого сфінктера. Але вони готові до "великих рішень". Духовні гноми завжди готові до "великих рішень". І "доброї волі" за чужий рахунок".
(Г.Бабич)
- Это тест на IQ.
- Может, мне его пройти?
- Не стоит.
Какие-то подсознательные желания у Мендельши оформляются в словесные курбеты....