 "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці, коментуючи статтю в DW під назвою "Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив".

"Чи можна говорити про війну, жартувати і при цьому мати гідний вигляд? Володимир Зеленський показав у Мюнхені, що опанував це непросте мистецтво", - зазначила Мендель.

Вона підкреслила, що "новий президент України вперше взяв участь у престижній конференції з безпеки, до того ж, за умов, про які його попередник Петро Порошенко у попередні роки міг тільки мріяти".

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"Організатори надали Зеленському один з найкращих часових проміжків - приблизно опівдні в суботу, 15 лютого. Зеленський одержав у Мюнхені окрему дискусію щодо України, чого ще не було ніколи. Для порівняння: Порошенко був учасником обговорень з іншими лідерами тем Східної Європи чи коротко виступав один, але пізно увечері і нерідко в спорожнілій головній залі. Зрештою, дискусію з Зеленським транслював американський телеканал CNN, а вела її відома ведуча Крістіан Аманпур", - підсумувала Мендель.