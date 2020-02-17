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 Політика України
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Все про:Зеленський (4550) Мюнхен (123) Мендель (57)

 "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель

Речниця президента Володимира Зеленського вважає, що глава України гідно виступив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці, коментуючи статтю в DW під назвою "Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив".

"Чи можна говорити про війну, жартувати і при цьому мати гідний вигляд? Володимир Зеленський показав у Мюнхені, що опанував це непросте мистецтво", - зазначила Мендель.

Вона підкреслила, що "новий президент України вперше взяв участь у престижній конференції з безпеки, до того ж, за умов, про які його попередник Петро Порошенко у попередні роки міг тільки мріяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко

"Організатори надали Зеленському один з найкращих часових проміжків - приблизно опівдні в суботу, 15 лютого. Зеленський одержав у Мюнхені окрему дискусію щодо України, чого ще не було ніколи. Для порівняння: Порошенко був учасником обговорень з іншими лідерами тем Східної Європи чи коротко виступав один, але пізно увечері і нерідко в спорожнілій головній залі. Зрештою, дискусію з Зеленським транслював американський телеканал CNN, а вела її відома ведуча Крістіан Аманпур", - підсумувала Мендель.

Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд, - Мендель 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176179
 
 
 Топ коментарі
 
А КТО ИЗМЕРЯЛ УРОВЕНЬ IQ У ЭТОЙ ДУРЫ ?
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Скажем так: шутить о войне и выглядеть достойно в глазах дебилов, что его избрали.
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"Дякую, Юльчик, дуже дякую. Минет на пятерочку"
(с) Володимир Зеленський
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Есть такая профессия лизать за деньги.
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ага, виглядав придурошно: то навушники міняв - всьо йому мішало танцювати - і пол скольскій і брукі ускі, то перескакував з піджін інгліш на кантонський діалєкт ************* мови і абратно, чим трішки розворушував кунявшу публіку. А шоп випадкові слухачі зовсім не заснули, вофка і вертівся, і гримасничав, аж мавпував і стрибав. Оттаке воно нєльохкойє іскуство скоморошьйє!
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""Владимир Зеленский овладел непростым искусством говорить о войне, шутить и выглядеть достойно", - шутит Мендель
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Святая тварь мендель для себя выявила как ведут обкуренные наркоманы.
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Воно визнає, що нарешті Зеленський шуткує ДОСТОЙНО! ??????? Незачьот Бубочка!
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перефразируем эти скабрезности))
а не ***** ль Мендель??? "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 2307
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Шутить? О войне? О смертях 15 000 человек? Кого вы выбрали дебилы?
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Хтось може відповісти - навіщо цій дєвочкє ЗЕлені дають продукувати придуркуваті зашквари ? Втопити в них ЗЕшквари ?
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А чого? Гарна баба, її не просиш а вона мінєт робить...
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Все чем он способен овладеть это одноклавишным пианино и закусывать микрофоном.
"Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 752
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Идиотизм от так званой власти идёт сплошным потоком.И дна не видно.Какой то трэш идёт сплошной позор.
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Этот идиотизм когда нибудь закончиться "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 4552 И главное , что мы это все оплачиваем "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 4552 Да я часть налогов плачу в Украине "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 4552 и я это чмо не выбирал , няню не предлагать "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 1659
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осел Зе знал об этом плане, поэтому ни слова не сказал против.
Воно солидарно с Россией.
У нас не президент украинцев, у нас подстилка путинская, которая тоже считает, что украинцы не украинцы по этому плану.
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Это все чем они могут похвастаться, на 9 месяце президентства?
Да уж...
Не, ну если для 73% главное в президенте чтобы он "шутил и выглядел достойно", то вопросов нет.
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А как еще может выглядеть величайший президент современности? Свита же достойна короля.
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Влад Воланд Я писал комент., когда вашего еще небыло
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Интересно, считает ли эта еврейская девушка, что если бы Зеля говорил о Холокосте и при этом шутил, он бы тоже "выглядел достойно"?
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по-моему в совершенстве он овладел только одним искусством - ВРАТЬ...
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Мендель неужели ты думаешь что тебе кто-то верит? Я помню как у Бигуса ты ответить не могла коломойский олигарх или нет. Мы это помним и то что ты продажная ***** тоже.
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Мы ввозим в Украину , по ихним оценкам 12 лярдов , по моим 18-20 , я могу ошибаться , так какого черта я должен это терпеть Они живут за счет таких как я , кто трудиться за границей "Володимир Зеленський опанував непросте мистецтво говорити про війну, жартувати і мати гідний вигляд", - Мендель - Цензор.НЕТ 397
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Я прожил около 13 лет в Англии за это время тоже перевёл и привёз думаю больше 100к $ построил дом думал вернусь теперь думаю все продавать и оставаться здесь у детей паспорта ЮК думаю и сам получать надо думать о детях и их будущем.Дома к сожалению люди ещё не созрели выбирают популистов.Так что к сожалению вот так.Да и за остальных уехавших те кто проживут 3-5 лет там то 95% не возвратиться незачёт забирают семьи и переводы прекращаются.Если дома не создаются условия для нормальной жизни то никто не хочет возвращаться.
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!Со Пскова я -- странница, пришла собачку говорящую посмотреть."
"Собачье сердце"
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Мендель! Отдайся Клоуну, но не парь нам мозги своими тупыми высерами.

Он - КЛОУН, Клоуном и останется. Оно всю жизнь скакало по сцене и больше ничего не делало. Сколько обезьяну не учи приличию, она все равно нажрется бананов и нагадит на пол!
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Он больше на шУта горохового тянет, до клоуна ему, как меньдель, до приличной барышни!!!!!
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Пані Мендель, воша на гребінці теж виламується.
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И об этом...и о том...До 1 травня жителі багатоповерхівок мають визначитися з формою управління будинком...предлагают управление КОЛХОЗОМ, колхозом могут управлять только советский народ Украины(подсадной русский народ - мутант),русские всегда общинами тусовались,а украинский народ по натуре единоличники,а вообще жильцы должны дома отдыхать после работы ,а не заниматься проблемами дома,а если государство не в состоянии управлять домами,то пусть передаст многоэтажные коробки и прилегающую землю частому лицу,ЧП у себя воровать не будет,а если чё то бабушки проконтролируют и пожалуются куда надо.
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А говорили, что Минстець вылизывает...
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А ещё у нашего всенародно избранного и самого прогрессивного Президента есть одна замечательная черта, которая разделяет его субтильную дупу на полужопия. И навык есть - тешить идиотов игрой на рояле (хотя, какой там рояль - детская пианинка) со спущенными штанишками. По человечески всё понятно - если мАндель не будет регулярно вылизывать вышеупомянутую черту и менее чем скромную часть организма для музицирования на пианинке, то придётся закладывать язычёк промеж менее высокопоставленных полужопий или, упаси Иегова, чего-доброго - работать.
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73 % від списку виборців це не цікавить ((( - біда...
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Да-да, мы заметили. Санта-Барбара всех присутствующих сразила наповал.
Давай Зе, жги еще !
Идиот.
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о - і я не один, нас уже БАГАТО ... 100 відсотково ПІДТРИМУЮ - коли РЕФЕРЕНДУМ...
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Хотіла настрочити комент пані Шмендель, але вона закрила їх.... Боїться, бубочку образять
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Зеленський завжди зберігав гідність і коли говорив про порноактрису, ********* палички, термос, тощо - і зараз, коли говорить про війну, теж виглядає гідно, тому, що лише ідіоти, чим би вони не займались, св"яте воно чи грішне, будуть виглядати гідно. Це властиво обмеженим, недалеким, хамовитим, безтактним людям, до них належить і Мендель.
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Эта бездарь мало того, что клинический дегенерат, он еще и клоун самого низкого пошиба, дрянь и предатель.
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Корова менделіха і нєлох - ви один одного варті
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Мендель, возьми лучше крендель!
Боюсь шутить и отбрёхиваться он научился ещё в КВНе......
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а шо тут сказать?! ******* овладела искусством сосо... я сказал соать? ой, ой, вэй... нет, нет конечьно. лисакать. хотя, если подойти поближе, то все равно...причмокивает.
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Мендель а что там по оману подготовили отмазку общую там уже и Ермак должен отчет в налоговую сдать
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так що, з/п в 4000 дол. для педагогів - це був жарт? Достойно!
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Смотрю на эту фамилию и не могу понять, какая гласная вместо первой «е» там была бы пригоднее «у» или «а»?
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Пропоную одиницю вимірювання ступені ідіотизму: 1 мендель
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Они знают о своей ущербности по сравнению с Порошенко, боятся на его фоне выглядеть труппой провинциального шапито. А все равно не получается.
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Естественно за бюджетные деньги. Мы с вами хорошо поработали, уплатили налоги, вот из наших деньжат и Сивохо перепало на организацию ватного шоу.
Лично я не хочу это оплачивать.
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Зеленський рік брехав, що "просто нужно перестать стрелять"

Все идет наступления 1и2 армии **** на Украину
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"Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? - раненых везут пачками а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают.От ваших роликов тошнит.Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик.Уж простите, наболело»

(Е.Рязанова)
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интервью министра обороны. 1. Свинарчуки - НЕТ коррупционной составляющей 2. МО планирует рассекретить оборонный бюджет Украины и направления закупок (напомню, что сюда входит засекреченная реальная военная помощь США) 3. оборонка активно разваливается
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Найем применил запрещенные проги паРаши ***** в оборонке
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Ну, жарти про війну і на тлі війни - це ноу хау нашого зеленого г..дончика, який в бронежилеті поперся у Ватикан.

"Якщо перенести їх під обстріл, або приставити до голови ствола - від них залишиться тільки обісцяний бріоні, і світ, зменшений до розміру стисненого сфінктера. Але вони готові до "великих рішень". Духовні гноми завжди готові до "великих рішень". І "доброї волі" за чужий рахунок".

(Г.Бабич)
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Это было видно сразу кто умён и думает но умный народ хочет мазать на хлеб и пол вареника в горло не лезет хуже не будет орали и выбрали позор для страны.А оно оказалось может быть хуже ещё как...
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Жарти про війну мають назву "чорний гумор"...Чорний гумор презу не личить...
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- Дорогой, что это за тест "10 с хвостиком"?
- Это тест на IQ.
- Может, мне его пройти?
- Не стоит.
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Скільки вовка не хвали, а у ведмедя х.. все одно більший.
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Кто кем овладел?

Какие-то подсознательные желания у Мендельши оформляются в словесные курбеты....
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