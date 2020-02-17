 В останній день цього року перший етап адмінреформи буде завершено, - Шмигаль

"В останній день цього року перший етап адміністративно-територіальної реформи в Україні буде завершено. Усі утворені ОТГ з 1 січня 2021 року, які будуть називатися просто громадами, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини. 25 жовтня будуть вибори, де будуть обрані всі депутати і голови всіх затверджених громад. 25 липня ЦВК оголосить початок виборчої кампанії. До цього часу ми маємо завершити всі технічні і технологічні речі з формування перспективних планів ОТГ", - розповів Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами віцепрем'єра, перспективні плани сформовано на основі математичного моделювання і розрахунку ідеального плану створення громад в Україні, але не скрізь ідеальний план зіставляється з ментальним сприйняттям людей, їхніми бажаннями та історичними передумовами.

"Тому сьогодні ми маємо знайти компроміс між ідеальними розрахунковими планами і особливостями в регіонах. Це складно, тому що дуже важко відділити маніпуляції місцевих політиків чи фінансово-промислових груп від дійсно історичних укладів, які створювалися сотнями років між сусідніми громадами", - зазначив він.

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Шмигаль повідомив, що на сьогодні вже на 80% ситуації щодо перспективних планів стабілізовані, а щодо 20% ще є точки напруги, де громади з тих чи інших причин не хочуть приймати запропонований варіант.

Крім того, віцепрем'єр зазначив, що також розглядається питання подальших етапів існування громад.

"У всьому світі немає такого, щоб створили ОТГ і забули. Завжди існує механізм врахування суспільної думки щодо того, як громадам змінюватись далі. Ці речі також треба прописувати в законі. Треба щоб всі знали, що якщо сьогодні їх з поважних причин об’єднують, то в майбутньому вони зможуть відокремитися. Якщо це буде нестерпно або будуть інші якісь нюанси. Це теж елемент компромісу", - констатував він.

Що стосується ОТГ, які вже сформовані за межами перспективних планів, Шмигаль зазначив, що Європейська хартія місцевого самоврядування говорить про те, що влада має давати шанс усім створеним громадам, в яких відбулися вибори і обрано голів та органи управління.

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"Ми теж розглядаємо такий підхід. Будемо вести розмову з тими громадами, які утворилися поза правилами і декларували, що вони будуть спроможними, що наші відносини будуть з ними як зі спроможними громадами. Далі їхні лідери мають проявити високі менеджерські якості, щоб вивести такі громади на дійсний рівень спроможності", - зазначив він.

Водночас віцепрем'єр додав, що якщо вони цього зробити не зможуть, то лідери громад і самі громади ухвалюватимуть рішення про укрупнення