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Все про:бійка (512) Луганщина (1928) Нацполіція (9013) Сєверодонецьк (70)

 У Сєверодонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради, обидва зазнали тілесних ушкоджень, - поліція

У м. Сєверодонецьк поліція почала розслідування бійки, що сталася між чоловіками біля Сєверодонецької міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області у Facebook.

У неділю перед будівлею Сєверодонецької міської ради сталася бійка між помічником депутата Верховної Ради і депутатом місцевої ради, під час якої тілесних ушкоджень зазнали обидва учасники події.

Відео цієї події були викладені в соціальних мережах.

Зазначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися до поліції із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень.

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За обома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".

У межах відкритих кримінальних проваджень проводяться слідчі дії.

У Сєверодонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради, обидва зазнали тілесних ушкоджень, - поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176175
 
 
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Депутаны даже в воскресенье, без выходных, сражаются за свою страну кормушку.
ЗЫ: Так кто победил-то? Депутан или помошник депутана?? Интрига...
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