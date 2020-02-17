 У Сєверодонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради, обидва зазнали тілесних ушкоджень, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області у Facebook.
У неділю перед будівлею Сєверодонецької міської ради сталася бійка між помічником депутата Верховної Ради і депутатом місцевої ради, під час якої тілесних ушкоджень зазнали обидва учасники події.
Відео цієї події були викладені в соціальних мережах.
Зазначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися до поліції із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень.
За обома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".
У межах відкритих кримінальних проваджень проводяться слідчі дії.
странукормушку.
ЗЫ: Так кто победил-то? Депутан или помошник депутана?? Интрига...