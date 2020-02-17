 У Сєверодонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради, обидва зазнали тілесних ушкоджень, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області у Facebook.

У неділю перед будівлею Сєверодонецької міської ради сталася бійка між помічником депутата Верховної Ради і депутатом місцевої ради, під час якої тілесних ушкоджень зазнали обидва учасники події.

Відео цієї події були викладені в соціальних мережах.

Зазначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися до поліції із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень.

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За обома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".

У межах відкритих кримінальних проваджень проводяться слідчі дії.