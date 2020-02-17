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Все про:армія (2682) Міноборони (3147) устав (20)

 Військове вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" закріплять окремим наказом, - Міноборони

Міністерство оборони України зазначає, що втрата чинності Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" жодним чином не скасує військове вітання, яке буде закріплено у відомчому документі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України", Міністерство оборони України надає роз’яснення з приводу низки важливих питань. Серед них абсолютно невірне тлумачення щодо скасування в українській армії військового вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" - йдеться в повідомленні.

Щойно це скасування набуде чинності, Міністерство оборони видасть наказ, яким буде визначено:

  • стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю;
  • строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
  • порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
  • місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
  • обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

У відповідному наказі будуть збережені визначені на цей час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!".

Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада визнала закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України" таким, що втратив чинність.

Читайте: Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176172
 
 
 Топ коментарі
 
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Серпом по одному месту для Зебила и его партийцам https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
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Насправді окремий наказ на порядок нижчий за статусом від закону. Відмінити закон може лише парламент. А відмінити наказ може навіть начальник Генштабу.
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Ні дядьку, відмінити наказ може будь-який суддя будь-якого районного суду! Ось побачите, буде з наказами повна вакханалія...
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От тілько потерпілі сцикуни як не віталися, так і не будуть.
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Шо??? Опять???
Єто-же вже було при Чекушкіне..... (Півторакє)
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Не переживай за меня.... Кацапчик??? Удобно-обзывай)))) Твое право...... Просто я воевал за Украину- а ты???
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Воевал ты разве что за советскую Украину в составе ОРДЛО
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Я в Киеве. Воевал за Украину........ Остальное хочешь проверить??? Приезжай....... Я на Лукьяновке, в районе самой площади))) Хочешь проверить-плииз)) Кидай адрес электронки- сброшу тебе номер телефона..........
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Ну и это........ Как-нибудь сможешь подтвердить свой статус, что имеешь право меня спрашивать???? Я согласен даже на кондуктора трамвая.........
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Ты воевал. На Донбассе. За Украину. В составе ВСУ или добробатов. И тебе плохо становится от приветствия "Слава Україні"? Просто хочу понять. А нах ты тогда поперся на ту войну? Нет. Я не воевал, так, охотился на сусликов в донецких степях, полтора года, начиная с лета 14-ого.
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1.Да я воевал за Украину.
2.Воевал в составе ВСУ. У меня такая профессия..........
3.Это приветствие- Слава Укаїні, давно введено в ВСУ....
4.Остальное- даже не собираюсь с Вами оспаривать.........
Были-Честь Вам и Хвала..........
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Конституція - Основний закон, дія якого розповсюджується на ВСІХ громадян України. Який стосунок мають до привітання ЗСУ люди, що там не служать?...
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Есть " Просто Устав Внутренней, Строевой, Гарнизонно-Караульной и т.д....." Служб. Внесите изменения и их придерживайтесь............
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Тут всё "похитрее" - у "блазенят", при Богдане, не вышло "нахрапом", теперь пытаются "тихой сапой" выхолостить саму идею "украинства" из сознания общества... Ну, примерно как в Беларуси "герб поменяли"...
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Вот только этого не надо.Потому шо к чему прикасается наша влада преврвщается сами знаете во что.
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Пуйло жлобяра. Поділився б з Машкою ботексом.
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Я зебилью не верю -ни слова правды из их помойной глодки еще не выходило до сих пор...
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Я Предлагаю такое. Зеленский не лох. Не лох
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А ще мені подобається вітання: Слава Ісу!
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А какое же приветсвие будет в Украинской армии??? Здравия желаю ваше высоко благородие Путин???? козлы пророссийские!! головы вам свернуть мало!!
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Чому нічого нема про використання слова Пан у якості звертання?
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модератор "блеснул" своїми здібностями і видалив повідомлення де я назвав дебілом того хто впроваджує "указом" те що має бути записано в УСТАВІ ...але ж модератор у армії не служив ...звідки йому про таке знати ...
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чим Закон України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" не влаштовує хйла зрозуміло.. але безумовне виконня Вошьдьом всіх забаганок кремля очень напрягает, как бы очередная соломинка не переломила хребет верблюда.. пардон - осла..
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Сохраните приветствие . Слава Украине !!!Військове вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" закріплять окремим наказом, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8975
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Бойовий клич личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів а з 18 століття вже як придуманих і замаскованих під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, завжди був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито як росіян -русичів.
А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
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А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!
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