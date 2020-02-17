 Військове вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" закріплять окремим наказом, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України", Міністерство оборони України надає роз’яснення з приводу низки важливих питань. Серед них абсолютно невірне тлумачення щодо скасування в українській армії військового вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" - йдеться в повідомленні.

Щойно це скасування набуде чинності, Міністерство оборони видасть наказ, яким буде визначено:

стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

У відповідному наказі будуть збережені визначені на цей час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!".

Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада визнала закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України" таким, що втратив чинність.

Читайте: Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"