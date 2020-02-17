 Військове вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" закріплять окремим наказом, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України", Міністерство оборони України надає роз’яснення з приводу низки важливих питань. Серед них абсолютно невірне тлумачення щодо скасування в українській армії військового вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" - йдеться в повідомленні.
Щойно це скасування набуде чинності, Міністерство оборони видасть наказ, яким буде визначено:
- стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю;
- строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
- порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
- місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
- обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.
У відповідному наказі будуть збережені визначені на цей час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!".
Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада визнала закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України" таким, що втратив чинність.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Єто-же вже було при Чекушкіне..... (Півторакє)
2.Воевал в составе ВСУ. У меня такая профессия..........
3.Это приветствие- Слава Укаїні, давно введено в ВСУ....
4.Остальное- даже не собираюсь с Вами оспаривать.........
Были-Честь Вам и Хвала..........
А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!