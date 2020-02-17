EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  2020  24
Все про:земля (518) субсидія (352) Кулініч (4)

 Продаючи земельні паї, їхні власники втратять субсидію, - депутат Кулініч

Вирішення цієї проблеми обов'язково треба закріпити на законодавчому рівні, вважає нардеп.

У разі можливого ухвалення законопроєкту про обіг земель, за чинної системи нарахування субсидій, власники паїв, які вирішать їх продати і отримають відповідний дохід, втратять право на отримання субсидій. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив у понеділок голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, передає УНІАН.

"У людей є величезні побоювання щодо втрати субсидії у разі, якщо власник паю вирішить його продати. Цілком очевидно, що за чинної системи нарахування субсидій люди її втратять. І як це можна пояснити пенсіонеру, який отримує пенсію близько 2000 гривень на місяць?" - зазначив депутат.

За словами Олега Кулініча, якщо власник паю вирішить його продати і розраховуватиме за ці кошти якимось чином суттєво покращити своє життя, то за фактом усі ці кошти можуть піти на сплату комуналки. "Це питання треба врегульовувати і дохід від продажу землі не має братися в розрахунок під час нарахування субсидій", - підкреслив голова депутатської групи "Довіра". На його думку, вирішення цієї проблеми обов’язково треба закріпити на законодавчому рівні. Кулініч також акцентував увагу на тому, що державна підтримка аграріїв, особливо – в контексті можливого запровадження обігу сільгоспземель - має бути системною і довготривалою, а не визначатися на кожен окремо взятий рік. "Ця норма має бути закріплена на законодавчому рівні як мінімум на 5 років. Ми з колегами по групі "Довіра" такий законопроєкт зареєстрували", - додав Кулініч.

Нагадаємо, що депутатська група "Довіра" зареєструвала законопроєкт №2825 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо бюджетної підтримки АПК". Ним пропонується встановити довготривалий період надання бюджетної підтримки сільгосптоваровиробникам, а також визначити її розмір - не менше 1% випуску продукції у сільському господарстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176171
 
 
 Топ коментарі
 
Социальная справедливость по-украински.
 показати весь коментар
 
Сначала теряешь разум, затем пай, а затем субсидию. Все просто и примитивно. Но эффективно.
 показати весь коментар
 
А что не так? Получил доход выше, значит субсидия не положена. Не жирно ли все и сразу??? Почему человек,например, продавший однушку от бабушки лишается субсидии, а если продашь пай, то не должен лишаться?? Задолбали халявщики.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сначала теряешь разум, затем пай, а затем субсидию. Все просто и примитивно. Но эффективно.
 показати весь коментар
 
 
А что не так? Получил доход выше, значит субсидия не положена. Не жирно ли все и сразу??? Почему человек,например, продавший однушку от бабушки лишается субсидии, а если продашь пай, то не должен лишаться?? Задолбали халявщики.
 показати весь коментар
 
 
Кто ни будь знает, сколько вообще землевладельцы получают дохода со своих земель? Арендой, возделыванием?
 показати весь коментар
 
примерно $40 с 1га. Не густо.
Спасибо за ответ.
 показати весь коментар
 
А фермери котрі проти ринку землі брешуть що 5000грн за 1га і це повна брехня.
 показати весь коментар
 
Донецкая область Великоновоселковский район. 14 тысяч за стандартный пай. Или пшеницей, ячьенем, соломой, огород вспашут (на эту сумму). Короче ещё одна пенсия. Земельный налог пенсионеры не платят.
 показати весь коментар
 
а ты вернись с исторической родины для избранных и узнаешь.... а пока спроси в кибуце)
 показати весь коментар
 
 
и тем кто завез бляху, значит деньги были, но вместо оплаты комуналки потратил на машину
 показати весь коментар
 



Sergey Naumovich
1 ч. ·

Цифра дня (для меня). Просто для сравнения: Tesla для строительства завода купила в Германии под Берлином 300 гектар земли за 41 миллионов евро. (Там суд приостановил вырубку искусственного леса) Это 137 тысяч евро за гектар. В Украине мечтают, чтобы гектар нашего чернозёма стоил не 2 тысячи долларов, как сейчас, а плюс-минус приличная сумма в 10 тысяч долларов за гектар. Да, сложно сравнивать, ведь там продали лес под строительство завода, а я привёл цифру стоимости замели сельскохозяйственного назначения. Но в любом случае 137 тысяч евро за один гектар - это для Украины космос!
 показати весь коментар
 
Шуфрич запропонував давати кредит у банку 1000$ за пай 4.5га. Це вони так вболівають за народ.
 показати весь коментар
 
да народ и эта система просто несовместимы не одного из них не интересует эта страна их интерес максимальное получение денег отсюда любым путем и после полного банкротства выехать отсюда в другую страну
 показати весь коментар
 
так тесла ж землю с немцами покупала!
 показати весь коментар
 
все правильно посмотри цену у немцев и у нас Продавая земельные паи, их владельцы потеряют субсидию, - депутат Кулинич - Цензор.НЕТ 1878
просто дали сравнение как тут скупить землю по дешевке а потом продать втридорого и ЗЕ тут в доле
 показати весь коментар
 
Ну, те, кто получал матпомощь на погребение, уже ее потеряли.
 показати весь коментар
 
 
если владелец пая решит его продать и рассчитывает за эти деньги каким-то образом существенно улучшить свою жизнь, то по факту все эти средства могут пойти на оплату коммуналки. Источник: https://censor.net.ua/n3176171

Ура . Зе покращення в дії Продаючи земельні паї, їхні власники втратять субсидію, - депутат Кулініч - Цензор.НЕТ 3637
 показати весь коментар
 
Свободный рынок земли и ВЫСОКИЕ НАЛОГИ на землю, чтоб было невыгодно ее не использовать по назначению и не надо никаких других регуляторов!
 показати весь коментар
 
земля не дожна быть банковским активом, а обузой для тех, кто реально ее не использует по назначению, от которого владелец желал бы срочно избавится (чтоб не платить высоких налогов)!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору