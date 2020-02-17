 Термін ухвалення Іраном рішень, необхідних для просування в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ, закінчується, - Пристайко

"Міжнародні договори вимагають від іранської сторони в короткий термін, без затримки, як сказано в Чиказькій конвенції ... Ми, всі п'ять країн (громадяни яких загинули в катастрофі. - Ред.), вважаємо, що термін закінчується. Після цього країна, у якої немає достатніх технічних можливостей, має право звернутися до країни, у якої є такі можливості", - сказав він журналістам на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пристайко зазначив, що та ж Франція володіє достатніми технічними, програмними можливостями зчитувати надзвичайно важливу інформацію з бортових самописців, тим паче, вони пошкоджені, і відповідні фахівці в таких ситуаціях є лише в кількох країнах.

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Водночас глава МЗС констатував достатній рівень взаємодії з іранською стороною і сподівається, що ситуація з розслідуванням трагедії не дійде до необхідності вдаватися до більш радикальних заходів. "Не треба забувати, що більшість пасажирів на цьому рейсі були іранці, і ця нація також у скорботі за кожним загубленим життям. Вони зазнали найбільшої кількості жертв у цій катастрофі", - додав він.

Пристайко також нагадав, що з питання компенсації Україна буде вести переговори від імені п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі. "І те, про що домовиться Україна, буде виплачено громадянам усіх п'яти країн, включно, до речі, з Іраном. Це була наша принципова позиція. Ми будемо захищати права наших людей у першу чергу, але також і тих, хто був з ними на одному рейсі", - наголосив він.

Глава МЗС України зазначив, що сума компенсацій, про яку говорилося раніше, це була стандартна, записана в документах цифра, яка не має стосунку до того, про що зараз домовляються.

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"Не забудьте, що ми говоримо про кілька виплат. У першу чергу, це наш український уряд, який виділив не компенсацію, а допомогу сім'ям. Друге - ми говорили з керівником МАУ, триває робота зі страховою компанією, яка має виплатити, є відомі стандартні схеми, як це відбувається. І третій етап - це робота з іранської владою щодо виплати компенсацій, як сім'ям загиблих, так і нашій компанії за знищений літак", - розповів він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.