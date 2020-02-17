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 В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про відсутність лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я в Twitter.

"Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1775 - летальні. Одужало вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - повідомляє МОЗ .

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176165
 
 
 Топ коментарі
 
-товарищ полковник ваш приказ выполнен!
-Какой приказ? я вам ни#уя не приказывал!
-так точно! мы ни#уя не делали!
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а у вас, блядь, есть чем фиксировать? Доктор "＃уй в жопу"-скалецкая тесты закупила?
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Просто їх ніхто не фіксує. Пишуть ОРВІ або грип. А вмирають від ускладнень грипу.
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Кокосы не растут, крокодилы не ловятся, инвестиции не идут, га коронавирус надеялись - и тут облом. Неудачники.
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а у вас, *****, есть чем фиксировать? Доктор "＃уй в жопу"-скалецкая тесты закупила?
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Это слишком сложный мозговой анализ для зебилов. Сказано не зафиксировано, значит не зафиксировано! 73% схавают.
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Она ж прямо и сказала- не зафиксировано. Она ж не сказала, что вируса тут нет. Нечем фиксировать- вот и не зафиксировали.
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Я же про это и написал вроде... На то они и зебилы, что неполную правду сами не дополнят.
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Просто їх ніхто не фіксує. Пишуть ОРВІ або грип. А вмирають від ускладнень грипу.
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-товарищ полковник ваш приказ выполнен!
-Какой приказ? я вам ни#уя не приказывал!
-так точно! мы ни#уя не делали!
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бо ви бл...ді невзмозі його діагностувати!
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Фіксатора нєту чтоби фіксіровать і не везьом домой тех хто мог би завезті...
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Для украинского министерства обороны здоровья корона - это неуловимый Джо.
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Не зафіксовано це ще не означає, що китайського коронавірусу в Україні немає . Як і немає в лікарнях нібито завезених тест систем. Одним словом - бреше Мінздрав та і його пришелепкувата міністра доктор Смерть.
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Так даже своих зассали забирать из китая.Ну как можно платить налоги в такой стране?
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нагадує 2008 рік.
"Глобальна криза Україну не зачепить" - жулька в серпні.
А вже в листопаді Україна чемпіон по падінню ВВП і курсу валют в результаті кризи.
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Она была права. Украина тогда преодолела мировой кризис успешнее других стран и с минимальным ущербом для экономики.
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Главное, как быстро и с каким результатом, в итоге, преодолели, а не куда упали.
https://ukrrudprom.ua/digest/Danilishin_Retsessiyu_preodoleli_no_vperedi_eshche_tyagelaya_rabota.html
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А чем Вы его определяете если тест систем нету Вы их не закупили

Полная чушь, глупость и некомпетентность
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Корона - вирус был зафиксирован в Украине, еще в апреле 2019 года. ))
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"Нет здоровых людей -- есть недообследованные"
(врач. мудрость В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4687 )
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Во все стороны вирус через границу Китая просачивается, а в нашу - ни-ни ? Уверен, что вирус есть , заболевшие есть, только под другим названием записываются. Слишком уж настойчиво Минздрав пытается нас уверить в обратном. Зеслуги спешат землю продать, а потом хоть трава не расти - на могилах.
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Надеюсь, чуваки из Минздрава хоть по дереву стучат.
Это максимум, который может сделать Минздрав для недопущения вируса в Украину.
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Все хорошо , прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...)))
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