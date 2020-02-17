 В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я в Twitter.
"Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1775 - летальні. Одужало вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - повідомляє МОЗ .
-Какой приказ? я вам ни#уя не приказывал!
-так точно! мы ни#уя не делали!
"Глобальна криза Україну не зачепить" - жулька в серпні.
А вже в листопаді Україна чемпіон по падінню ВВП і курсу валют в результаті кризи.
https://ukrrudprom.ua/digest/Danilishin_Retsessiyu_preodoleli_no_vperedi_eshche_tyagelaya_rabota.html
Полная чушь, глупость и некомпетентность
(врач. мудрость )
Это максимум, который может сделать Минздрав для недопущения вируса в Украину.