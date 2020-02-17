 В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я в Twitter.

"Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1775 - летальні. Одужало вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - повідомляє МОЗ .

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