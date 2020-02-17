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 Економіка, Суспільство
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Все про:заробітна плата (682) Мінекономрозвитку (186) Ніколайчук (6)

 Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і минулого, - заступник міністра економіки Ніколайчук

У 2020 році розмір реальної, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитися на 8-9%.

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо заробітної плати в реальному вимірі, тобто скоригованої на рівень інфляції, її темпи (зростання. - Ред.) зберігатимуться на минулорічному рівні. У 2019 році темпи зростання реальної заробітної плати були 9,8%. Зростання десь приблизно у 8-9% ми бачимо і на цей рік", - сказав Ніколайчук.

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Як повідомлялося, за 11 місяців 2019 року заробітна плата в Україні в реальному вимірі була на 9,6% вищою, ніж за аналогічний період 2018 року. Фактично, за словами міністра економіки Тимофія Милованова, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176163
 
 
 Топ коментарі
 
зебики вы нажрались уже? может пора уже "первыми побежать на майдан" как обещали или опять будете ждать пока молодежь очередного янучару скинет, чтобы потом снова все просрать?
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Тобто для "народу" ніяк, а для його "слуг" в рази. Тіштеся громадяни , що проголосували за цю зелену чуму - Вас сделали 🈂
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То есть относительно цен расти вообще не будет
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нее, это они намекают об отрицательном росте при вислюке оманском:
за первые 6 месяцев (при Порохе) средняя зп выросла на 1560 грн - с 9223 до 10971 грн
за сл.6 месяцев при вислюке оманском - упала на 300 грн - с 10971 до 10679 грн..
Небольшой и кратковременный взлет в декабре - ен в счет: многие получили 13-е зп и годовые премии.
С показателем зп за январь 2020 - держстат оттягивает: слишком уж там данные красноречивые об "успехах" зеленой плесени...
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п.с. за 11 месяцев 2019 года заработная плата в Украине в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Фактически, по словам министра экономики Тимофея Милованова, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

И снова милованов и слуги урода - хвалятся успехами Пороха-Гройсмана:
зарплата росла ПЕРВЫЕ 6 месяцев 2019 года..
А во втором полугодии 2019 года - зп ПАДАЛА)
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
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не-е-е. относительно цен - так даже падать потихоньку
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А чому тільки у замміністра? Вчителям ще, по 4000 євро прилетить...
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Экономика падает, зарплата растёт, какой то нонсенс...
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но гривна-то укрепляется! нонсенс на нонсенс... Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і минулого, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6616
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Продают ОВГЗ с процентами, считай берут в долг, отдавать прийдется.
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Очень грамотно! Доходы предприятий падают а зарплата будет расти)))
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и только что можно купить на этот темп? 10 булок хлеба
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опа, тетя, а чего на рюзьке язик? ты так складно всегда нес #уйню на украинском. шифруешься?
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а ты что за насекомое? адвокатом подработало?
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Та говорить мабуть про зарплати всіх лохів, що проголосували за "слуг урода" та Вовку Членограя . Самим "слугам" зарплати вже не потрібні. Попередні їм вже немає де складати 😕
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А цены , коммуналка, медицина опережающими на 200%.
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зебики вы нажрались уже? может пора уже "первыми побежать на майдан" как обещали или опять будете ждать пока молодежь очередного янучару скинет, чтобы потом снова все просрать?
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Тобто для "народу" ніяк, а для його "слуг" в рази. Тіштеся громадяни , що проголосували за цю зелену чуму - Вас сделали 🈂
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Та куда уже больше рост зарплат по сравнению с зарплатами депутатов?

Согласно последним заявлениям Гончарука о начале грандиозного строительства автодорожной инфраструктуры с 1 марта, в Украину требуются строители-автодорожники:
- Поляки
- Чехи
- Словаки
- Итальянцы
- Немцы
- Французы
Минимальная зарплата 4173 грн
Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
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как же так. папередники все крали и разваливали, а эти не крадут. а растет так же...
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Семимильными миллиметрами,браво господа,браво!
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Почему рост зарплаты меньше, чем уровень инфляции ?
Так повышается благосостояние, или ... Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і минулого, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6991
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А минулого року було зростання зарплати???
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Но, позвольте, последние месяцы в Украине дефляция!
Вообще-то зарплату и пенсии в Украине давно пора поднять в 2-3 раза, независимо от показателя инфляция/дефляция, и не надо говорить, что это сразу же приведёт к росту цен в 2-3 раза. Почему-то другие страны этого не бояться. Производители в Украине жалуются на низкий спрос бедного населения на свою продукцию.
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