 Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і минулого, - заступник міністра економіки Ніколайчук

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Щодо заробітної плати в реальному вимірі, тобто скоригованої на рівень інфляції, її темпи (зростання. - Ред.) зберігатимуться на минулорічному рівні. У 2019 році темпи зростання реальної заробітної плати були 9,8%. Зростання десь приблизно у 8-9% ми бачимо і на цей рік", - сказав Ніколайчук.
Як повідомлялося, за 11 місяців 2019 року заробітна плата в Україні в реальному вимірі була на 9,6% вищою, ніж за аналогічний період 2018 року. Фактично, за словами міністра економіки Тимофія Милованова, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.
за первые 6 месяцев (при Порохе) средняя зп выросла на 1560 грн - с 9223 до 10971 грн
за сл.6 месяцев при вислюке оманском - упала на 300 грн - с 10971 до 10679 грн..
Небольшой и кратковременный взлет в декабре - ен в счет: многие получили 13-е зп и годовые премии.
С показателем зп за январь 2020 - держстат оттягивает: слишком уж там данные красноречивые об "успехах" зеленой плесени...
И снова милованов и слуги урода - хвалятся успехами Пороха-Гройсмана:
зарплата росла ПЕРВЫЕ 6 месяцев 2019 года..
А во втором полугодии 2019 года - зп ПАДАЛА)
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Верю.
Согласно последним заявлениям Гончарука о начале грандиозного строительства автодорожной инфраструктуры с 1 марта, в Украину требуются строители-автодорожники:
- Поляки
- Чехи
- Словаки
- Итальянцы
- Немцы
- Французы
Минимальная зарплата 4173 грн
Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
Так повышается благосостояние, или ...
Вообще-то зарплату и пенсии в Украине давно пора поднять в 2-3 раза, независимо от показателя инфляция/дефляция, и не надо говорить, что это сразу же приведёт к росту цен в 2-3 раза. Почему-то другие страны этого не бояться. Производители в Украине жалуются на низкий спрос бедного населения на свою продукцию.