 Податківці оштрафували два підприємства більш ніж на 183 млн грн за виробництво спирту без ліцензії

За цими та іншими встановленими фактами порушень податківці нарахували підприємствам 183,1 млн грн штрафних санкцій. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

"Податкова продовжує ефективно та результативно протидіяти правопорушенням у сфері виробництва та обігу спиртовмісної продукції. Ті, хто виявляться причетними до вказаних дій, обов’язково будуть нести відповідальність перед Законом. І жодних винятків, запевняю, податкова не робитиме", - заявив очільник податкової Сергій Верланов.

У податковій службі наголосили, що і далі активно перевірятимуть підприємства, що здійснюють виробництво та реалізацію спиртовмісної продукції, з метою привести їхню діяльність у відповідність до чинного законодавства.

Минулого тижня у Києві податківці накрили цілий арсенал контрафактної горілки.

Також додамо, що податкова запустила пілотний проєкт "Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт". Електронний сервіс дозволяє оперативно перевірити, чи легально здійснюється перевезення пального або спирту.