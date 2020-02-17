 Спочатку треба виконати те, про що домовилися в Парижі. Поки що прогресу не бачимо, - Лавров щодо умов нової нормандської зустрічі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"Коли ми чуємо заяви наших колег по нормандському формату про квітень як дату скликання саміту, це їхні побажання, які вони висловлюють вголос, але не більше того", - сказав глава МЗС РФ.
Він додав, що новий саміт може відбутися лише після виконання всіх рішень грудневої зустрічі, передає РИА "Новости".
"Поки що ми прогресу на жодному з напрямків не спостерігаємо", - заявив Лавров.
Російський міністр вказав, що немає прогресу в питанні розведення сил і засобів, у взаємодії з розмінування і включення до законодавства України "формули Штайнмаєра".
"Ми чекаємо, коли будуть виконані всі з цих положень. Перш ніж скликати саміт, необхідно виконати не лише те, про що раніше домовилися, але й зрозуміти, з яким набором рішень ми виходимо на нову зустріч у верхах", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту, проте прессекретар президента РФ В.Путіна Д. Пєсков повідомив, що конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає.
а кацапы нам ничего не должны
«17 февраля 2020.
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы.
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next. По данным нидерландского издания, .....увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других возможных подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется минимум год, чтобы ознакомиться с документами.»
Если не сделано, то какой смысл новый проводить?
Кто то верит, что пархатые сливают Украину бесплатно?
Надоело читать эти всосы от оккупанта и агрессора.
Ты ипанулси ?
А чем же это петя так отлисается от вовы?»
Цєм отлисается? Сплосі у санітала.»
а Помолова и семён семёныч где ?
шо он решает ?
или у Бога (за долготерпение)
или ты видишь позитивные результаты тех переговоров ?
нема кому.
Та ты ж тот самый Эскобар ))))
На что в Норвегии жёстко ответили:"Шпицберген-это территория Норвегии и точка,а Россия пусть займется восстановлением своего имиджа на Западе после кризиса в Украине,а не суется в чужие дела"
А осел зе в говне путина и своем копается
Заместитель председателя Организации по исследованиям и планированию образования Ирана Хасан Малеки опроверг утверждения, согласно которым исчезновение из школьных учебников упоминаний России в отрицательном ключе вызвано стремлением улучшить отношения с Москвой.
Выступая перед учеными, он заявил, что причина - стремление сократить объем книг. Малеки также выразил уверенность, что критики страдают от пессимизма и психологических проблем, сообщает иранская редакция радио "Свобода".
О внесенных в учебники поправках сообщил эксперт в области образования Адель Баркам. "Во втором томе учебника фарси для 11 класса часть российских преступлений против иранцев не упоминаются. В других случаях в них обвиняют не русских, а российскую армию", - написал он 2 февраля в социальной сети Twitter.
Среди приведенных им примеров - параграф, в старой редакции которого говорилось: "Вскоре над землей, политой кровью невинных жертв, был поднят русский флаг". Новая редакция гласит: "Вскоре регион был завоеван российской армией".
Изменения вызвали большой общественный резонанс. Многие критики отмечают, что это лишь один из примеров изменения школьных и университетских программ. Они говорят, что нередко на смену памятникам иранской литературы идут пропагандистские поделки, отвечающие интересам режима.
73%, ЩО ви обрали?
Генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко: "Я звертаюсь до всіх журналістів! При нагоді, коли буде живе спілкування з Z, а не в соцмережах або по Фейсбуці, поставте йому одне запитання: Чи був він після 11-тої години 8 січня 2020 року і що він робив в посольстві РФ в Омані?"https://youtu.be/DCKwwuOnCec?t=725