 Спочатку треба виконати те, про що домовилися в Парижі. Поки що прогресу не бачимо, - Лавров щодо умов нової нормандської зустрічі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Коли ми чуємо заяви наших колег по нормандському формату про квітень як дату скликання саміту, це їхні побажання, які вони висловлюють вголос, але не більше того", - сказав глава МЗС РФ.

Він додав, що новий саміт може відбутися лише після виконання всіх рішень грудневої зустрічі, передає РИА "Новости".

"Поки що ми прогресу на жодному з напрямків не спостерігаємо", - заявив Лавров.

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Російський міністр вказав, що немає прогресу в питанні розведення сил і засобів, у взаємодії з розмінування і включення до законодавства України "формули Штайнмаєра".

"Ми чекаємо, коли будуть виконані всі з цих положень. Перш ніж скликати саміт, необхідно виконати не лише те, про що раніше домовилися, але й зрозуміти, з яким набором рішень ми виходимо на нову зустріч у верхах", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту, проте прессекретар президента РФ В.Путіна Д. Пєсков повідомив, що конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає.