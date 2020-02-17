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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (886) МЗС РФ (560) нормандська четвірка (994)

 Спочатку треба виконати те, про що домовилися в Парижі. Поки що прогресу не бачимо, - Лавров щодо умов нової нормандської зустрічі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нова зустріч у "нормандському форматі" відбудеться лише після реалізації рішень попередньої, а поки що твердження про ймовірне проведення саміту в квітні нині є не більш ніж побажаннями, які висловлюються вголос.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Коли ми чуємо заяви наших колег по нормандському формату про квітень як дату скликання саміту, це їхні побажання, які вони висловлюють вголос, але не більше того", - сказав глава МЗС РФ.

Він додав, що новий саміт може відбутися лише після виконання всіх рішень грудневої зустрічі, передає РИА "Новости".

"Поки що ми прогресу на жодному з напрямків не спостерігаємо", - заявив Лавров.

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Російський міністр вказав, що немає прогресу в питанні розведення сил і засобів, у взаємодії з розмінування і включення до законодавства України "формули Штайнмаєра".

"Ми чекаємо, коли будуть виконані всі з цих положень. Перш ніж скликати саміт, необхідно виконати не лише те, про що раніше домовилися, але й зрозуміти, з яким набором рішень ми виходимо на нову зустріч у верхах", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту, проте прессекретар президента РФ В.Путіна Д. Пєсков повідомив, що конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176157
 
 
 Топ коментарі
 
От зашибись у Украины теперь внешняя политика - мы кацапам должны много, всегда и быстро,

а кацапы нам ничего не должны
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От зашибись у Украины теперь внешняя политика - мы кацапам должны много, всегда и быстро,

а кацапы нам ничего не должны
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На коліна в позі Зю. Тим більше перед ТАКІМІ ЛЮДЬМІ.
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«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?» - заявил Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, как у Зеленского собираются добиться выведения российских войск с Донбасса.
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ну с таким "дебилом" Бубочка понятно Путя забылся тог ему скоро подыхать так понтоваться начал старый козлина.... Путя ты Заповит составил окурок а Шмаркля наша также составили Заповит......" як помремо то у Космос нас пошлите удвох и будет мы во Вселенной нести Клованскую Ху@@ту@"... Вначале надо выполнить то, о чем договорились в Париже. Пока прогресса не видим, - Лавров об условиях для новой нормандской встречи - Цензор.НЕТ 6878
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Лавров кричить у присутності Зє. "Вазелін -заході" Проводь процедури.
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Работа кіпіт...
«17 февраля 2020.
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы.
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next. По данным нидерландского издания, .....увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других возможных подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется минимум год, чтобы ознакомиться с документами.»
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По результатам саммита в Париже был подписан итоговый документ, в котором по пунктам было написано - кто чего должен сделать к следующей встрече.
Если не сделано, то какой смысл новый проводить?
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а какой смысл было проводить предыдущий ?
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"Вначале надо выполнить то, о чем договорились в ОМАНЕ. Пока прогресса не видим," - Лавров об условиях для новой нормандской встречи.

Кто то верит, что пархатые сливают Украину бесплатно?
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Прогресса нет - ми рашісти потому і стреляєм і убіваєм, чтоби его і не било - Ослік, учісь у Грустного КОНЯ аргументіровать аргументіровано
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Поставьте Пороха министром иностранных дел.
Надоело читать эти всосы от оккупанта и агрессора.
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поставить Пороха в подчинение этой Зелёной сопле ?

Ты ипанулси ?
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Ну, если ПАП патриот, а провал у нас сегодня прежде всего в дипломатии и внешней политике, то мог бы и согласиться. Никто ведь не предлагал?
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Ты бы пошел работать замом в комиссию по малолеткам, если бы эту комиссию возглавлял Чикатило ?
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Забудь. Не стане Президент України Петро Порошенко навіть ноги свої марати об це зелене лайно , а не те щоб сидіти поруч з цією поганню та слухати наркотичну маячню гнусавої Терпіли
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А чем же это петя так отлисается от вовы?У них даже друзья и враги общие.
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«сидор сидоров 945e588f
А чем же это петя так отлисается от вовы?»
Цєм отлисается? Сплосі у санітала.»
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Я так понимаю,пациентов психбольниц уже выпустили.
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ну если ты на форуме, то это явное свидетельство.

а Помолова и семён семёныч где ?
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Читати зі шпори- В МЕНЕ ЧАСУ НЕМАЄ НА СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ!!!... (написали би ще, бо в мене сім'я та діти та ще по вулицях походити послухати, що люди кажуть...)
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А про що домовилися в Парижі Вовка Віслюк Оманський з тим ******? Наразі лише щодня на фронті тривають рашистські обстріли та "слуги урода" не знають як краще вилизати козлорожим дупу 😕
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а кто такой этот дристайко ?

шо он решает ?
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а давайте научим сивохо петь путин-***** фальцетом?
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Просто питерская пьяница несет маразм
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А зачем договаривались если выполнять не собирались? Нужно было спеть "путин - х*йло!" и все переговоры бы завершились.
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нужно было спеть.

или ты видишь позитивные результаты тех переговоров ?
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А ти козлорилий знаєш про що вони домовлялись і хто що не виконав?
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Вхитритись за всю промову у Мюнхені не назвати того, ХТО ВЕДЕ ВІЙНУ Й ЗАГАРБАВ КРИМ!!!! Й ЧИТАТИ ЧИТАТИ ЧИТАТИ!!! Слідкуючи до пітливості, щоб раптом це хоч півсвідомо не вискочило з язика ..НАСМЕШІСМЕШНОГО! ІПРОВІЗАТОР БЛІН!
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процесс можно ускорить только поставками дохлых ихтамнетов в каждую расейскую избу !
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та можна з ким завгодно домовлятись.

нема кому.
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Хто ж тобі забороняє,якщо ти такий дипломат?
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"Договор, дороже денег", беларуская народная мудрость.
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ты напёрсточником в 90-е не промышлял, отбирая квартиры у случайных прохожих за "договор дороже денег" ?
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А предыдущие договора с раисей о признании границ и прочее....Что говорит беларуская народная мудрость?Хотя твой ответ мне известен,прокацапская падаль😄
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"***** купив Білорусь за кілька мідяків разом із батраками литвинами", реалії сьогодення. Бажаю тобі російських градів на голову, побачу, як ти про договори лепетати будеш.
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А на кой она нужно эта "нормандская встреча".. Для обмена задержанными, так Путин их может набрать и 4 и 5 и 7 миллионов, сколько нужно.. ( граждан Украины находящихся, живущих или курсирующих в Крым, Рф и ОРДЛО), нам обменного контингента не хватит, даже если использовать всех почитателей Путина в Украине. ( поголовно) предыдущая встреча привела к 1) не очень то выгодному для Украины контракту на транзит, 2) неравноправному обмену небольшой группы задержанных 3) подписание формулы "штангенциркуля" 4) не известно каких еще обещаний Зеленского.5) очередной обман с введением бессрочного перемирия и прекращения обстрелов,6) обман об увеличение численности представителей ОБСЕ с их круглосуточным контролем, 7 дней в неделю на линии соприкосновения 7) открытие дополнительных пунктов пропуска ( в Золотом и т.д) так что поездка было пустышкой ( практически), а уж будет ли следующая то вообще безразлично ( даже и хорошо, что бы ее не было)
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Зебилы! Вам это нравится? После 6-ти лет войны с парашей, Украина должна расеи Вначале надо выполнить то, о чем договорились в Париже. Пока прогресса не видим, - Лавров об условиях для новой нормандской встречи - Цензор.НЕТ 3708? Интересно, в Кремле для шута дневник уже нарисовали?
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Зебіки. шо там наобіцяло ваше непорозуміння в Парижі?
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так мы далеко пойдем, если агрессор будет нам диктовать, как себя вести в случае его агрессии, навязывать домашнее задание, а потом ставить оценки...., это какой-то сюр...
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ПРО БРЕШУТ на паРАШЕ. ПЕРЕГОВОРЫ ДО ЗАДНИЦЫ С ХЛОМ
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Дядя Лавров вы не посрали а наши ,которые у власти не досрали,вы гавно можете месить до усирачки за её пределами и дайте независимой Украине свободно развиваться Вначале надо выполнить то, о чем договорились в Париже. Пока прогресса не видим, - Лавров об условиях для новой нормандской встречи - Цензор.НЕТ 7675
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Не даст, и не надейтесь. У них свои цели , они их добиваются.
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Лавров заявил:"Шпицберген-не исконно норвежская территория"
На что в Норвегии жёстко ответили:"Шпицберген-это территория Норвегии и точка,а Россия пусть займется восстановлением своего имиджа на Западе после кризиса в Украине,а не суется в чужие дела"

А осел зе в говне путина и своем копается
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Блин, классика жанра, политика московии во всей красе. Дебилы, или правильно, ЗЕбилы!!! Вы хоть что то по истории почитайте, вас ведь ****** как всегда, клоуны...
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Раша добилась своего - лошадь научили говорить.
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И это эффективно, наши ослы как всегда беспомощно блеют...
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Из иранских учебников исчезли упоминания о "зверствах России"



Заместитель председателя Организации по исследованиям и планированию образования Ирана Хасан Малеки опроверг утверждения, согласно которым исчезновение из школьных учебников упоминаний России в отрицательном ключе вызвано стремлением улучшить отношения с Москвой.



Выступая перед учеными, он заявил, что причина - стремление сократить объем книг. Малеки также выразил уверенность, что критики страдают от пессимизма и психологических проблем, сообщает иранская редакция радио "Свобода".
О внесенных в учебники поправках сообщил эксперт в области образования Адель Баркам. "Во втором томе учебника фарси для 11 класса часть российских преступлений против иранцев не упоминаются. В других случаях в них обвиняют не русских, а российскую армию", - написал он 2 февраля в социальной сети Twitter.
Среди приведенных им примеров - параграф, в старой редакции которого говорилось: "Вскоре над землей, политой кровью невинных жертв, был поднят русский флаг". Новая редакция гласит: "Вскоре регион был завоеван российской армией".
Изменения вызвали большой общественный резонанс. Многие критики отмечают, что это лишь один из примеров изменения школьных и университетских программ. Они говорят, что нередко на смену памятникам иранской литературы идут пропагандистские поделки, отвечающие интересам режима.
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Кацапи в своєму гопницькому стилі. Опускати по повній, нижче плінтуса! Тобто коли навіть не *****, а його слуги по-барськи порикують на "холопку малоросскаго". А той має стояти на колінах та угідливо плазувати перед найдрібнішою кремлівською секретуткою - "чего изволите-с? нижайше повинуюсь!"
73%, ЩО ви обрали?
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Спокійно,Лаврик,всьо ідьот по плану !
Генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко: "Я звертаюсь до всіх журналістів! При нагоді, коли буде живе спілкування з Z, а не в соцмережах або по Фейсбуці, поставте йому одне запитання: Чи був він після 11-тої години 8 січня 2020 року і що він робив в посольстві РФ в Омані?"https://youtu.be/DCKwwuOnCec?t=725
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Это еще цветочки, по сравнению с тем, что начнется, когда Милованов украинские университеты в концессию сдаст.
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Кремлёвский Фюрер обещает нам вернуть разграбленный Донбасс ловушку с подсадным краснопузым халявным населением,которое только могила поправит как горбатого, а если это население опять перемешать с населением юго востока Украины,то мы можем получить Гражданский конфликт во всей Украине,лучше с оккупированного Донбасса сделать серую фильтрационную зону отгородив его по периметру и больше не париться,Ватникам эта открытая зона тоже не нужна.с её халявным и продажным народом.
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а шо, сепары уже прекратили стрелять и отвелись?
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