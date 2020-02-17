 Нового спецпредставника США з питань Донбасу не буде, - Гербст

Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, (Білий дім. - Ред.) вирішив не шукати заміну (Волкеру. - Ред.), не буде нового надзвичайного посла саме для цієї справи - не з питань Україні, а з питань Донбасу", - повідомив дипломат.

За його словами, нині в питаннях України Держдеп представляють в.о. помічника держсекретаря США з міжнародних відносин з Європою і Євразією Філіп Рікер, а також його заступник Джордж Кент.

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Курт Волкер подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України 28 вересня. 3 жовтня він дав свідчення в Конгресі США у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. За даними Associated Press, його виступ у Конгресі тривав майже 10 годин.