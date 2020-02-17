 У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"По концесії я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети", - сказав міністр.

За його словами, це залежить від конкретних умов і конкретного стратегічного завдання

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України найближчим часом планує віддати в концесію чотири аеропорти, вісім залізничних вокзалів і кілька автомобільних доріг.

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