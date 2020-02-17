EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1877  51
Все про:концесія (35) Милованов Тимофій (158)

 У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов допускає, що в майбутньому Україна може здавати в концесію не тільки об'єкти транспортної інфраструктури, а й соціальні об'єкти, серед яких лікарні та університети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"По концесії я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети", - сказав міністр.

За його словами, це залежить від конкретних умов і конкретного стратегічного завдання

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України найближчим часом планує віддати в концесію чотири аеропорти, вісім залізничних вокзалів і кілька автомобільних доріг.

Читайте: Упевнений, що ми доживемо до того моменту, коли судова система буде перезавантажена, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176153
 
 
 Топ коментарі
 
Нет, бежать не нужно, нужно киздить врагов Украины, пусть падлы пейсатые бегут.
 показати весь коментар
 
А дебилов шо в концессию никто не берёт .??????????
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нет, бежать не нужно, нужно киздить врагов Украины, пусть падлы пейсатые бегут.
 показати весь коментар
 
 
73% - это не враги, это хуже - это дибилы, толку пиз..ть больных в сумасшедшем доме?
 показати весь коментар
 
 
Всіх вождів зєбуїнів здавати в концессію в публічні будинки для голубих. І щоб план виконували, сцуки!!!!
 показати весь коментар
 
 
73% это клавиши от пианино на котором играл припиЗЕдент Ишак Омпнский
 показати весь коментар
 
вот зачем хороший комент пейсами испортил? главное ******* врагов, а есть у него пейсы или нет должно быть абсолютно покуй!
 показати весь коментар
 
 
класіка: а йєслі кто будєт жульнічать - будєм біть по наглой рижей мордє (С)
 показати весь коментар
 
 
Сказати на єврея - єврей, це один із самих страшних гріхів в ******** Україні.
 показати весь коментар
 
 
А если легализовать проституцию, то можно и проституок сдавать в концессию В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов - Цензор.НЕТ 7904
 показати весь коментар
 
 
А дебилов шо в концессию никто не берёт .??????????
 показати весь коментар
 
 
Ну кабмін і вру вже наче здано в концесію.
 показати весь коментар
 
 
голосуем за зелю! он все у алигархав заберет и между нами паделит!(с)
Зе.билы (2019 г.)
 показати весь коментар
 
 
чего? больницы и университеты превратить в бизнес-объекты? он рехнулся? то генпрокурор рассказывает что прокуратура будет защищать бизнес и помогать ему, теперь этот олень собирается превращать больницы и университеты в бизнес-структуры. что дальше? официально введете оплату за вызов пожарных и полицейских?
 показати весь коментар
 
 
А давайте сдадим все. Всю Украину. Я даже могу рожу главного "концессионера" показать и имя назвать - *****
В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов - Цензор.НЕТ 851
 показати весь коментар
 
 
Это уже не смешно! Требую ввода смертной казни для подобных милованову подонков и врагов Украины.
 показати весь коментар
 
 
И всю зеленую плесень сдавать туда на органы.
Милованова без очереди.
Но сначала проверять на наркотики.
 показати весь коментар
 
 
вот тут то цена в пол и ударит...где ты видел зекоманда-вошку и без дури в организме?
 показати весь коментар
 
 
И шкуры ,шкуры надо в концессию сдавать!!! наваристо получится)))
 показати весь коментар
 
 
Здам в концесію "слуг урода". Недорого. При купівлі оптом можливий торг . Особам , які за них проголосували на виборах - безкоштовний подарунок . 🈂
 показати весь коментар
 
 
Такі заяви означають, що влада збирається ліквідовувати безкоштовну медицину і освіту. За такі заяви Мілованова треба притягати до кримінальної відповідальності.
 показати весь коментар
 
 
Эти ребята пришли нахапаться, так чтоб и внукам хватило
 показати весь коментар
 
 
А давайте всю партию слуг уродов сдадим в концессию правительство и ОПУ вместе с бубочкой и всех родственников в придачу
 показати весь коментар
 
 
Ці тупорилі так і збиралила правити. Здати державу в "оренду" і зароблять не цьому бабло
 показати весь коментар
 
 
Извините за мой французский,но этого(этих) ***..та кто то остановит !? Все что эта тварь делает и хочет сделать это полностью раздать государство до последнего винтика! Так давайте ментовки и прочие ведомства то же по раздаем !!! Или объявим о ликвидации страны уже сразу!!!
 показати весь коментар
 
 
Да уж..по прогнозу ООН к 2100 году население Украины будет 28 миллионов.. Какой там 2100, с такими темпами и такими "предложениями" 28 миллионов будет уже в 2035 году., за счет смертности, малой рождаемости и бегством населения ( в прямом смысле этого слова).
 показати весь коментар
 
 
Больницы и университеты они сдадут, а школы- нет. Потому что у "концессионеров" (см. "12 стульев") денег не хватит платить учителям по 4000 зелиных евро. У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов - Цензор.НЕТ 5947
У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов - Цензор.НЕТ 4654
 показати весь коментар
 
 
А поки що Украіну здають курви в концессію...
 показати весь коментар
 
 
все кроется как обычно в деталях - процент распределении прибыли - а то будет как в сссрии в 1922 - 1927 - 85 процентом компании и 15 процентов стране ,а то и меньше - факт
 показати весь коментар
 
 
краще здати полякам, німцям, англійцям
в управління уряд, поліцію, митницю, нбу

ці уряди самі не здатні керувати, роблять тільки гірше
 показати весь коментар
 
 
Где делись ЗЕбилы? Не комментируют. Какую то очередную ботоферму хлопнули сегодня....
 показати весь коментар
 
 
ще потрібно здати в концесіювсіх придурків з влади. Якщо все здамо в концесію, то нахрена нам ця владна шулупень.
 показати весь коментар
 
Мілованов, а яке у вас конкретне стратегічне завдання? Ну якщо в когось з вас є час думати стратегічно, а не так як президенту.
 показати весь коментар
 
Мартышкин труд и поздно пить боржоми, Украина и её тупоголовые правители не нужны даже самим украинцам.
 показати весь коментар
 
...плесень, ау)....достал Порох уже со своими барыжными делами, в концессии уже сдать все пиндосам задумал...универы . больницы..скоро и вас дебилы, на опыты сдаст... У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов - Цензор.НЕТ 7644
 показати весь коментар
 
Это ж как можно обогатиться... Какие возможности... Взять дурдом в аренду, что ли...
 показати весь коментар
 
ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ! А НЕ ПРОЩЕ ТЕБЯ,С ТВОЕЙ ШОБЛОЙ , СДАТЬ В В КОНЦЕССИЮ НА ОРГАНЫ ?
 показати весь коментар
 
Как у наших у ворот,
Прямо у калитки
Удавился Милованов
На суровой нитке.

* * *
У столба стоит Слуга,
Задирает ножку:
Научился у собак -
Обучает кошку.
 показати весь коментар
 
 
Ввести институт откупа: некто платит всю сумму налогов в бюджет, а уж сколько из населения выжмет, его дело. Совсем рехнулись …
 показати весь коментар
 
Конституция Украины. Ст 49. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору