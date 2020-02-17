 У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"По концесії я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети", - сказав міністр.
За його словами, це залежить від конкретних умов і конкретного стратегічного завдання
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України найближчим часом планує віддати в концесію чотири аеропорти, вісім залізничних вокзалів і кілька автомобільних доріг.
Зе.билы (2019 г.)
Милованова без очереди.
Но сначала проверять на наркотики.
в управління уряд, поліцію, митницю, нбу
ці уряди самі не здатні керувати, роблять тільки гірше
Прямо у калитки
Удавился Милованов
На суровой нитке.
* * *
У столба стоит Слуга,
Задирает ножку:
Научился у собак -
Обучает кошку.