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 Політика України
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Все про:Конституція (360) децентралізація (302) Денис Шмигаль (6)

 У березні ми хочемо виходити на фінішну пряму, - Шмигаль про зміни до Конституції щодо децентралізації

Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль розраховує в березні поточного року вийти на фінішну пряму щодо підготовки змін до Конституції в частині децентралізації влади.

"Ми зараз працюємо над форматом проведення швидкої, але дуже широкої суспільної дискусії. Починаємо із зустрічей на місцях, в областях. Потім піднімемо напрацьовані матеріали на вищий рівень, до обговорення з міжнародними експертами. Далі завершальний етап у вигляді експертної ради за участю представників Венеціанської комісії. І вже потім - перенесення дискусії в сесійну залу парламенту для ухвалення рішення", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем'єр зазначив, що сьогодні ні в президента, ні в голови Верховної Ради, ні в прем’єр-міністра, ні в нього немає остаточної відповіді або якогось нав’язливого бачення, якими мають бути зміни до Конституції в частині децентралізації.

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Він також додав, що основу для проведення консультацій щодо змін становитимуть громадські активісти, лідери думок, лідери асоціацій і громадських організацій.

"Тому плануємо, що ми в областях проведемо доволі великі зустрічі - на 300-500 людей, запросимо всіх бажаючих, включно з обласними депутатами, лідерами об’єднаних територіальних громад, мерами міст, головами асоціацій і так далі", - повідомив Шмигаль.

Крім того, він анонсував проведення в Києві 25 лютого великої дискусії із залученням представників Венеціанської комісії.

"В принципі, думаю, що ми в березні вийдемо уже на фінальне бачення, яке узгодимо з комітетами Верховної Ради і будемо готувати для передачі в парламент. У нас, звичайно, буде ще певний люфт в плюс-мінус місяць для виправлення можливих помилок і неточносте, врахування побажань світових експертів. Але в березні місяці ми хочемо виходити на фінішну пряму", - заявив віцепрем'єр.

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Серед іншого, він зазначив, що також буде дискусія щодо субрегіонального рівня, а саме – чи бути районним радам, районним адміністраціям, округам чи областям.

"Тут питання насправді полягає в тому, де буде концентруватися регіональний рівень управління і координації: в областях чи районах. Бо функцій залишиться не так багато при передачі повноважень на місця, щоб поділити їх і на області і на райони. Виходить так, що може бути сильна обласна влада і декілька функцій в районних або окружних. Або навпаки – обласна влада буде слабка, але будуть сильні округи чи райони, а один з районів буде на себе забирати дві-три обласні функції", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, в січні президентський законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" був знятий з розгляду для доопрацювання. Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176151
 
 
 Топ коментарі
 
Головна мета - не децентралізація, а можливість змінювати статус території простою більшістю, бо так хоче хуйло.
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Лучше бы вы вышли в сортир, и последний воду в унитазе спустил бы
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Я хочу децентрализировать свою семью от этого воровского, лживого и безответственного государства. Хочу все налоги платить только в бюджет своей семьи и расходывать их на свое усмотрение. Потому что государство не обеспечивает мне медицину (я ее оплачиваю самостоятельно), образование (я его оплачиваю самостоятельно), правосудие меня также не устраивает! И пенсии от государаства я также не хочу!
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Лучше бы вы вышли в сортир, и последний воду в унитазе спустил бы
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Головна мета - не децентралізація, а можливість змінювати статус території простою більшістю, бо так хоче *****.
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Я хочу децентрализировать свою семью от этого воровского, лживого и безответственного государства. Хочу все налоги платить только в бюджет своей семьи и расходывать их на свое усмотрение. Потому что государство не обеспечивает мне медицину (я ее оплачиваю самостоятельно), образование (я его оплачиваю самостоятельно), правосудие меня также не устраивает! И пенсии от государаства я также не хочу!
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Давайте все через референдум - продажу земли, изменение в децентрализации и прочие посылы на украсть. Сборище прислуги уродов просто дождется что их начнут раскидывать по мусорным бакам в народной люстрации
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"марте мы хотим выходить на финишную прямую"
"на данный момент (середина февраля) ни у президента, ни у главы Верховной Рады, ни у премьер-министра, ни у него нет окончательного ответа или какого-то навязчивого видения"
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чувака только назначили, а он уже во всем разобрался и пропитался заразой по3,14здеть!!!

Бабак наверное ушла, потому что не умела басни рассказывать...
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...пора уже бачки готовить..и фекала наполовину позаливать в них, шпана охреневать уже непадецки начинает, несет Остапов.. ..
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Быстрота нужна лишь при ловле блох и по быстрячку можно еще одно дело делать но никак не законы пора бы уже знать служанке Шмыгаль
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Головне, щоб ці "слуги", кнайбіоьше говорили і писали, давали інтерв'ю і світил ся на телебаченні. Всі ці матеріали можна буде використати як доказ на процесі про державну зраду і зазіхання на Конституційний лад.
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