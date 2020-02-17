 Україна має всі технічні можливості для розшифровки чорних скриньок збитого Іраном літака Boeing, - Данілов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Під час зустрічі з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані в Тегерані Данілов акцентував на першочерговій необхідності дослідження чорних скриньок, підкресливши, що Україна має для цього всі технічні та наукові можливості. Сторони погодилися з необхідністю максимально уникати політизації питання технічного розслідування і дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації взаємодії експертів і фахівців.

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Данілов підкреслив, що ключовою метою для України є всебічне і повне розслідування всіх обставин катастрофи і забезпечення виконання міжнародно-правових норм.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.