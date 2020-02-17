 Україна має всі технічні можливості для розшифровки чорних скриньок збитого Іраном літака Boeing, - Данілов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Під час зустрічі з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані в Тегерані Данілов акцентував на першочерговій необхідності дослідження чорних скриньок, підкресливши, що Україна має для цього всі технічні та наукові можливості. Сторони погодилися з необхідністю максимально уникати політизації питання технічного розслідування і дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації взаємодії експертів і фахівців.
Данілов підкреслив, що ключовою метою для України є всебічне і повне розслідування всіх обставин катастрофи і забезпечення виконання міжнародно-правових норм.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Прокуроры были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы
Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next.
Издание пишет, что прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.
"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.
Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были сделаны в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.
По данным NRC Next, данная ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Однако увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами.
Ранее секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала, что Генпрокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН17 и еще одного прокурора.
Но в Генпрокуратуре тогда опровергли эту информацию и сообщили, что в международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров.
"Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - говорилось в сообщении